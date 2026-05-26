Украинская эпическая фэнтези-сага о Кие: новые приключения героя, которые объединили украинскую, кельтскую и древнегреческую мифологии

Первая часть "Кий и морозная орда" украинского писателя Ника Лисицкого, которую презентовали в 2024 году, получила много положительных отзывов. За короткое время было продано 10 000 экземпляров. Роман получил признание профессионального сообщества и вошел в короткий список Всеукраинского рейтинга "Книга года 2024".

"Кий и пожиратели времени" — второй роман большой серии "Эпические приключения мифических героев в Многомирье". События разворачиваются в фантастической вселенной, где живут персонажи древних мифов, легенд и сказок.

Президент рейтинга "Книга года" Константин Родик сравнил работу Ника с "Хоббитом" Дж. Р. Р. Толкина. По его мнению, "Кий" является реакцией на российско-украинскую войну, как "Хоббит" — на Первую мировую.

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин отметил, что "Кий и морозная орда" — произведение, на котором должны расти наши дети, потому что им необходимо знать свои корни, гордиться своей культурой, равняться на своих героев.

"Обе книги написаны в Киеве (а где же еще писать о Кие?) в период с 2022 по 2025 годы. Поэтому, хотя это фэнтези и действие происходит в фантастической вселенной, они также связаны с нашей реальностью. И не только образами морозной орды, которая стремится заморозить цветущую землю и ее жителей, или пожирателей времени. Но и развитием характера, или скорее — судьбой главного героя, который вынужден спасать мир, вместо того чтобы жить обычной жизнью и наслаждаться юностью", — делится автор Ник Лисицкий.

Главный герой Кий живет в новой украиноцентрической вселенной — Многомире. В основе этой вселенной лежат мифомиры, где живут персонажи разных мировых мифологий. Центральным элементом, сердцем Многомира, является Явный мир — дом героев украинских мифов и легенд.

В книге "Кий и морозная орда" основное действие происходило в пределах Явного мира, в "Кий и пожиратели времени" читатели уже выходят за его пределы. Вместе с юным Кием и его друзьями читатель отправляется в путешествие в скандинавский и греческий мифомиры, а также попадает в загадочный Часомир.

Автор планирует выпустить не менее семи книг, некое большое совместное путешествие, во время которого читатели смогут путешествовать по миру, встречать древних богов и переживать невероятные приключения.

Откроем тайну — вскоре путешествовать по Многомиру можно будет не только читая, но и играя. Уже в этом году запланирован выпуск настольной игры с любимыми мифическими героями.

Ник Лисицкий: "Мы стремимся создавать качественное украинское фэнтези для всей семьи"

По мнению Владимира Вятровича, у которого с сыном традиция совместного чтения: "Это очень актуальная сказка о мужестве, единении и вере в победу. Оба читали с восторгом историю, которая похожа на украинского "Хоббита". Спасибо автору Nik Lysytskiy и ждем продолжения и пусть оно будет уровня "Властелина колец"".

Фольклорист Олеся Наумовская высоко оценила то, как автор на основе этнографических и фольклорных данных смог создать увлекательный сюжет: "Это именно тот случай, когда погружаешься в сказку и сопереживаешь волшебным героям, когда не можешь остановиться и жалеешь, что всего несколько страниц — и завершится сказка, когда радуешься, узнав в финале, что это — не конец истории, и с нетерпением ждешь продолжения..."

Одна из первых читательниц новой книги прокомментировала, что: "Пожиратели времени — это очень сильная метафора. Россияне сейчас пожирают наше время, которое мы теряем на оборону страны, а не на проживание своей собственной жизни".

Благодаря насыщенному и многоуровневому сюжету книга "Кий и пожиратели времени" является идеальным выбором для семейного чтения. Взрослые найдут в ней интересные интерпретации мифологических сюжетов, сложные моральные выборы и аллюзии с настоящим Украины, а дети — удивительную историю о дружбе, отваге и любви.

"Хотя мы позиционировали историю как детскую, самым большим сюрпризом стал отклик от взрослой аудитории. Родители читали ее с не меньшим восторгом, чем дети, и именно они чаще всего спрашивали: "Когда продолжение?". Это дало нам мощный импульс двигаться дальше: мы стремимся создавать качественное украинское фэнтези для всей семьи, которое объединяет разные поколения вокруг наших общих культурных кодов и символов", — отмечает автор серии Ник Лисицкий.

Это литература, воспитывающая гордость за собственное наследие через современный и увлекательный формат приключений. В неспокойном мире, где время пытаются остановить или похитить, настоящая магия заключается в отваге идти вперед. Эта история — напоминание о том, что свет всегда находит путь.

Об авторе

Ник Лисицкий — писатель, креативный продюсер, популяризатор украинской мифологии. В 2020 году основал общественную организацию по популяризации украинской мифологии "Волшебный мир UA", в рамках которой была создана настольная игра "Волшебный мир. Источник силы", сценарий анимационного сериала и YouTube-шоу "Волшебный мир украинской мифологии".

Ник Лисицкий — автор философского фэнтези "Сказки для взрослых детей" (2015) и политического детектива "Цезари" (2019).

В 2021 году Ник начал эпическую фэнтези-серию о Кие, где украинские мифы интегрированы в масштабную фантастическую вселенную.

