Українська епічна фентезі-сага про Кия: нові пригоди героя, які об`єднали українську, кельтську та давньогрецьку міфології

Перша частина “Кий і морозна орда” українського письменника Ніка Лисицького, яку презентували у 2024 році, здобула багато позитивних відгуків. За короткий час було продано 10 000 примірників. Роман здобув визнання професійної спільноти та увійшов до короткого списку Всеукраїнського рейтингу “Книжка року 2024”.

“Кий і пожирачі часу” — другий роман великої серії “Епічні пригоди міфічних героїв у Багатосвіті”. Події розгортаються у фантастичному всесвіті, де живуть персонажі давніх міфів, легенд та казок.

Президент рейтингу “Книжка року” Костянтин Родик порівняв роботу Ніка з “Гобітом” Дж. Р. Р. Толкіна. На його думку, “Кий” є реакцією на російсько-українську війну, як “Гобіт” — на Першу світову.

Лідер гурту “Друга ріка” Валерій Харчишин зауважив, що “Кий і морозна орда” — твір, на якому мають зростати наші діти, бо їм необхідно знати своє коріння, пишатися своєю культурою, рівнятися на своїх героїв.

“Обидві книги написані в Києві (а де ж іще писати про Кия?) в період з 2022 по 2025 роки. Тож, хоча це фентезі і дія відбувається у фантастичному всесвіті, вони також пов’язані з нашою реальністю. І не лише образами морозної орди, яка прагне заморозити квітучу землю та її мешканців, чи пожирачів часу. А й розвитком характеру, чи радше — долею головного героя, що вимушений рятувати світ, замість того щоб жити звичайним життям та насолоджуватися юністю”, — ділиться автор Нік Лисицький.

Головний герой Кий живе у новому україноцентричному всесвіті — Багатосвіті. В основі цього всесвіту лежать міфосвіти, де живуть персонажі різних світових міфологій. Центральним елементом, серцем Багатосвіту, є Явний світ — домівка героїв українських міфів та легенд.

У книзі «Кий і морозна орда» основна дія відбувалася у межах Явного світу, у «Кий і пожирачі часу» читачі вже виходять за його межі. Разом із юним Києм та його друзями читач вирушає у подорож до скандинавського та грецького міфосвітів, а також потрапляють у загадковий Часосвіт.

Автор планує випустити щонайменше сім книжок, таку собі велику спільну подорож, під час якої читачі зможуть мандрувати світами, зустрічати давніх богів та переживати неймовірні пригоди.

Відкриємо таємницю – незабаром подорожувати Багатосвітом можна буде не лише читаючи, а й граючи. Вже цього року заплановано випуск настільної гри з улюбленими міфічними героями.

Нік Лисицький: "Ми прагнемо створювати якісне українське фентезі для всієї родини"

На думку Володимира В'ятровича, у якого з сином традиція спільного читання: “Це дуже актуальна казка про мужність, єднання і віру в перемогу. Обоє читали із захопленням історію, яка схожа на українського «Гобіта». Дякуємо автору Nik Lysytskiy та чекаємо на продовження і хай воно буде рівня «Володаря перснів»”.

Фольклористка Олеся Наумовська високо оцінила те, як автор на основі етнографічних та фольклорних даних зміг створити захопливий сюжет: “Це саме той випадок, коли поринаєш у казку і співпереживаєш чарівним героям, коли не можеш зупинитися і шкодуєш, що всього кілька сторінок — і завершиться казка, коли тішишся, дізнавшись у фіналі, що це — не кінець історії, і з нетерпінням чекаєш на продовження…”

Одна з перших читачок нової книги прокоментувала, що: “Пожирачі часу — це дуже сильна метафора. Росіяни зараз пожирають наш час, який ми втрачаємо на оборону країни, а не на проживання свого власного життя”.

Завдяки насиченому та багаторівневому сюжету книга “Кий і пожирачі часу” є ідеальним вибором для сімейного читання. Дорослі знайдуть у ній цікаві інтерпретації міфологічних сюжетів, складні моральні вибори та алюзії з сьогоденням України, а діти — дивовижну історію про дружбу, відвагу та любов.

“Хоча ми позиціонували історію як дитячу, найбільшим сюрпризом став відгук від дорослої аудиторії. Батьки читали її з не меншим захопленням, ніж діти, і саме вони найчастіше запитували: “Коли продовження?”. Це дало нам потужний імпульс рухатися далі: ми прагнемо створювати якісне українське фентезі для всієї родини, яке гуртує різні покоління навколо наших спільних культурних кодів та символів”, — зазначає автор серії Нік Лисицький.

Це література, що виховує гордість за власну спадщину через сучасний та захопливий формат пригод. У неспокійному світі, де час намагаються зупинити або викрасти, справжня магія полягає у відвазі йти вперед. Ця історія — нагадування про те, що світло завжди знаходить шлях.

Про автора

Нік Лисицький – письменник, креативний продюсер, популяризатор української міфології. У 2020 році заснував громадську організацію з популяризації української міфології “Чарівний світ UA”, у межах якої було створено настільну гру “Чарівний світ. Джерело сили”, сценарій анімаційного серіалу та YouTube-шоу “Чарівний світ української міфології”.

Нік Лисицький — автор філософського фентезі “Казки для дорослих дітей” (2015) та політичного детективу “Цезарі” (2019).

У 2021 році Нік започаткував епічну фентезі-серію про Кия, де українські міфи інтегровані у масштабний фантастичний всесвіт.

