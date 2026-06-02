Украинская лента "Паляниця" получила награду американского кинофестиваля ETHOS Film Awards

Украинское кино получает международное признание уже не впервые. К сожалению, тематика такого кино — российско-украинская война.

"Паляниця" — документальный фильм, режиссеров Кадима Тарасова и Юлии Большинской об американских стрит-арт художников художников Bandit, Tristan, Johnny (Aerosol Arsenal Films), которые приехали в Украину во время полномасштабной войны, чтобы увидеть военные преступления России, то, как Украина борется за свою свободу и свободу, и рассказать об этом миру языком искусства. Вместе с продюсером проекта Екатериной Тимченко, они путешествуют по украинским городам, создавая арт-объекты на местах разбомбленных Россией стен домов, сожженного автомобиля и тому подобное.

В этом году лента "Паляниця" громко заявила о себе сразу на двух престижных международных кинофестивалях в США — Ethos Film Awards 2026 и Dallas International Film Festival 2026.

Відео дня

На кинофестивале ETHOS Film Awards фильм впервые получил международное признание и получил почетную награду за весомое общественное влияние ради мира (Impact Award for Peace). Это была единственная украинская лента в официальной программе. После показа картины, у зрителей была возможность обсудить ее вместе с творческой группой.

На Далласском международном кинофестивале (Dallas International Film Festival, DIFF) состоялся показ фильма для широкой общественности. Организаторы и участники мероприятия, которое в этом году отмечало свое 20-летие, назвали "Паляницю" одной из самых сильных лент официальной программы.

На мероприятиях присутствовали более 50 американских и международных медиа. И это была большая возможность показать украинские реалии мировому обществу. Продюсеры Екатерина Тимченко (Aerosol Arsenal Films) и Райан Смит (Ryan Smith), герои ленты Джонни (Johnny Ashbaugh) и Тристан (Tristan George) также были на мероприятиях, представили проект и дали ряд интервью иностранным журналистам, где подчеркивали необходимость постоянного внимания мира к Украине и напоминали, что война продолжается, а украинцы ежедневно платят высокую цену за свободу.

"Для команды фильма "Паляниця" большая честь — получить награду на Ethos Film Awards 2026 и принять участие в Dallas International Film Festival. Наш фильм уже стал мощным голосом Украины в мире. "Паляницю" создали, чтобы через искусство стрит-арта еще раз напомнить миру, который уже устал от войны, об Украине, о том, что борьба продолжается. Первая международная награда фильма является признанием совместной работы всей команды, в частности режиссеров Кадима Тарасова и Юлии Большинской, а также всех, кто вложил в создание ленты душу и сердце. Эта награда принадлежит не только авторам фильма, но и всей Украине и украинским защитникам, которые ежедневно борются за свободу и независимость ценой собственных жизней", — Екатерина Тимченко, продюсер фильма.

При поддержке Ассоциации "Смотри украинское!" и ее соучредителя Андрея Ризоля было организовано более 90 показов фильма во всем мире. Из них более 60 уже состоялись в Украине, в частности в рамках проекта "Кино ради победы!". Также лента была интегрирована в международные показы и киномарафон Culture vs War в 23 странах мира.

"Для нас важно, что "Паляниця" находит широкий отклик у международной аудитории. Эта лента объединяет людей вокруг идей свободы и человеческого достоинства, способствует международной поддержке Украины", — Андрей Ризоль, Председатель правления Ассоциации "Смотри украинское!".

Международный тур фильма продолжается знаковыми европейскими и украинскими показами: сначала ленту представили в Варшаве при поддержке Посольства Украины в Польше для около 250 послов и дипломатов. Там мероприятие превратилось в масштабную культурную презентацию с художественной выставкой, выступлением украинского хора и традиционным угощением паляницей.

Также ленту показали в Совете Европы в Страсбурге для полсотни дипломатов, что дало очередную возможность донести до европейского сообщества правду о войне.

В ноябре запланированы три больших показа для японской аудитории в Токио. "Паляниця" будет участвовать еще в десяти международных кинофестивалях, продолжая свою культурную миссию и рассказывая миру об Украине.

Творческая группа фильма:

Идея, художник, герой ленты — Bandit

Режиссеры — Кадим Тарасов и Юлия Большинская, MUSEcutFILM

Фото/ видео — Кадим Тарасов, Юлия Большинская, Tristan George, Юрий Грузинов, Сергей Михальчук

Продюсер архива и авторских прав — Алина Краснянская

Художник, герой ленты — Johnny Ashbaugh

Звукорежиссер — Олег Кульчицкий

Продюсеры — Екатерина Тимченко, Ryan Smith

Сопродюсер — Андрей Ризоль

Фильм создан при участии: группы Antytila / Антитела, Александры Паскаль, Ольги Стоян, Елены Сергеевой, военнослужащих ВСУ, при поддержке Национальной полиции Украины и Ассоциации "Смотри украинское!".

Тизер фильма: https://www.youtube.com/watch?v=FMJFpGyQxX8