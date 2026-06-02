Українська стрічка "Паляниця" здобула нагороду американського кінофестивалю ETHOS Film Awards

Українське кіно отримує міжнародне визнання вже не вперше. На жаль, тематика такого кіно – російсько-українська війна.

“Паляниця” – документальний фільм, режисерів Кадіма Тарасова та Юлії Большинської про американських стріт-арт художників митців Bandit, Tristan, Johnny (Aerosol Arsenal Films), які приїхали в Україну під час повномасштабної війни, щоб побачити військові злочини росії, те, як Україна бореться за свою волю та свободу, та розповісти про це світові мовою мистецтва. Разом з продюсеркою проєкту Катериною Тимченко, вони подорожують українськими містами, створюючи арт-об’єкти на місцях розбомблених росією стін будинків, спаленого автомобіля тощо.

Цього року стрічка “Паляниця” гучно заявила про себе одразу на двох престижних міжнародних кінофестивалях у США – Ethos Film Awards 2026 та Dallas International Film Festival 2026.

На кінофестивалі ETHOS Film Awards фільм вперше отримав міжнародне визнання та здобула почесну нагороду за вагомий суспільний вплив заради миру (Impact Award for Peace). Це була єдина українська стрічка в офіційній програмі. Після показу картини, у глядачів була можливість обговорити її разом з творчою групою.

На Даллаському міжнародному кінофестивалі (Dallas International Film Festival, DIFF) відбувся показ фільму для широкого загалу. Організатори та учасники заходу, який цьогоріч відзначав своє 20-річчя, назвали “Паляницю” однією з найсильніших стрічок офіційної програми.

На заходах були присутні понад 50 американських та міжнародних медіа. І це була неабияка можливість показати українські реалії світовому суспільству. Продюсери Катерина Тимченко (Aerosol Arsenal Films) та Раян Сміт (Ryan Smith), герої стрічки Джонні (Johnny Ashbaugh) та Трістан (Tristan George) також були на заходах, представили проєкт і дали низку інтерв’ю іноземним журналістам, де наголошували на необхідності постійної уваги світу до України та нагадували, що війна триває, а українці щодня платять високу ціну за свободу.

“Для команди фільму “Паляниця” велика честь — отримати нагороду на Ethos Film Awards 2026 та взяти участь у Dallas International Film Festival. Наш фільм уже став потужним голосом України у світі. «Паляницю» створили, щоб через мистецтво стріт-арту ще раз нагадати світові, який уже втомився від війни, про Україну, про те, що боротьба триває. Перша міжнародна нагорода фільму є визнанням спільної праці всієї команди, зокрема режисерів Кадіма Тарасова та Юлії Большинської, а також усіх, хто вклав у створення стрічки душу та серце. Ця нагорода належить не лише авторам фільму, а й усій Україні та українським захисникам, які щодня виборюють свободу та незалежність ціною власних життів”, – Катерина Тимченко, продюсерка фільму.

За підтримки Асоціації “Дивись українське!” та її співзасновника Андрія Різоля було організовано понад 90 показів фільму в усьому світі. Із них понад 60 вже відбулися в Україні, зокрема в межах проєкту “Кіно заради перемоги!”. Також стрічка була інтегрована в міжнародні покази та кіномарафон Culture vs War у 23 країнах світу.

“Для нас важливо, що “Паляниця” знаходить широкий відгук у міжнародної аудиторії. Ця стрічка об’єднує людей навколо ідей свободи та людської гідності, сприяє міжнародній підтримці України”, – Андрій Різоль, Голова правління Асоціації “Дивись українське!”.

Міжнародний тур фільму продовжується знаковими європейськими та українськими показами: спочатку стрічку представили у Варшаві за підтримки Посольства України в Польщі для близько 250 послів і дипломатів. Там захід перетворився на масштабну культурну презентацію з мистецькою виставкою, виступом українського хору та традиційним частуванням паляницею.

Також стрічку показали у Раді Європи в Страсбурзі для пів сотні дипломатів, що дало чергову нагоду донести до європейської спільноти правду про війну.

У листопаді заплановано три великі покази для японської аудиторії в Токіо. “Паляниця” братиме участь ще в десяти міжнародних кінофестивалях, продовжуючи свою культурну місію та розповідаючи світові про Україну.

Творча група фільму:

Ідея, художник, герой стрічки - Bandit

Режисери – Кадім Тарасов та Юлія Большинська, MUSEcutFILM

Фото/ відео – Кадім Тарасов, Юлія Большинська, Tristan George, Юрій Грузінов, Сергій Михальчук

Продюсер архіву та авторських прав – Аліна Краснянська

Художник, герой стрічки - Johnny Ashbaugh

Звукорежисер – Олег Кульчицький

Продюсери – Катерина Тимченко, Ryan Smith

Сопродюсер – Андрій Різоль

Фільм створено за участі: гурту Antytila / Антитіла, Олександри Паскаль, Ольги Стоян, Олени Сергеєвої, військовослужбовців ЗСУ, за підтримки Національної поліції України та Асоціації “Дивись українське!”.

Тизер фільму: https://www.youtube.com/watch?v=FMJFpGyQxX8