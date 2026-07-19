Действительно ли украинцы читают меньше: как полномасштабная война изменила культуру чтения в Украине

На протяжении десятилетий книжный рынок Украины существовал в сложной культурной среде. Полки в книжных магазинах часто были заполнены российскими изданиями, а библиотеки хранили значительное количество литературы, напечатанной ещё во времена советской власти; российские авторы занимали заметное место на книжном рынке Украины.

Однако после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года ситуация начала стремительно меняться. Полномасштабная война повлияла не только на экономику и повседневную жизнь украинцев, но и на их ежедневные культурные привычки, такие как то, что они читают, каких авторов поддерживают и на каком языке выбирают свою следующую книгу.

Но побудила ли полномасштабная война украинцев читать больше? Или она лишь изменила содержание и язык книг, которые они выбирают? Чтобы ответить на этот вопрос, мы опросили экспертов из издательства КСД, книжного магазина "Книгарня Е" и библиотеки.

Чтение в Украине: что показывают исследования?

На первый взгляд может показаться, что в современном мире чтение уступает другим видам досуга, таким как социальные сети и другие стриминговые платформы. Однако недавние исследования показывают совсем иную картину.

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Согласно исследованию 2023 года, проведённому агентством Info Sapiens по заказу Украинского института книги, доля украинцев, читающих ежедневно, выросла до 17 % в 2023 году по сравнению с всего лишь 8 % в 2020 году. 54% опрошенных также ответили, что принципиально читают только на украинском языке, что значительно контрастирует с 22%, высказавшими такое же мнение в 2020 году.

Еще одним важным изменением стало то, что с 1 января 2024 года вступил в силу Закон о запрете печати, распространения и ввоза книг на языке государства-агрессора.

Согласно последнему анализу агентства Info Sapiens, проведенному по заказу Украинского института книги в декабре 2024 года, 75 % украинцев читают исключительно на государственном языке. Это свидетельствует о том, что украинцы по-прежнему ценят книги, и они служат не только развлечением, но и эмоциональной поддержкой, а также способом ближе ощутить свою культурную принадлежность.

С началом полномасштабной войны книгопечатание претерпело немало структурных изменений: появилось много новых типографий, издательства расширили свои украиноязычные каталоги, книжные магазины заполнили больше полок современной украинской литературой.

Что об этом думают эксперты? Мнение издательства

Существует распространенное мнение, что украинцы читают меньше, чем раньше. Продавцы-консультанты издательства "КСД" Юлия Билявская и Марина Вдовиченко в беседе с "Фокусом" поделились, что это не совсем соответствует реальности: снижение интереса украинцев к чтению — миф; наоборот, украинцы сохраняют высокий интерес к чтению.

Судя по их комментариям, издательства сейчас ориентируются на широкую аудиторию, однако наибольшим спросом пользуется литература для молодых взрослых (Young Adult). Наиболее популярными жанрами в настоящее время являются художественная литература, романтика, фэнтези, детективы, психологические триллеры и современная украинская литература.

"Сначала наблюдался застой, но затем украинский рынок начал расширяться. Раньше такого не было. Война дала толчок развитию нашей литературы", — рассказали эксперты о том, как полномасштабная война повлияла на издательства.

Самым заметным изменением, по их мнению, является роль украинского языка и национальной идентичности в выборе книг. С началом полномасштабного вторжения многие украинцы сознательно перешли на чтение на государственном языке. Это изменение создало спрос на увеличение количества украинских изданий, более быстрый перевод зарубежной литературы и открыло возможности для новых украинских авторов.

Юлия и Марина также отметили, что украинская литература сейчас переживает бурный расцвет. В своих произведениях писатели часто затрагивают самые разные темы: современные социальные проблемы, вопросы идентичности, ужасы войны и военного времени, темы психического здоровья и другие, которые глубоко интересуют миллионы читателей.

Эксперты также отметили, что самый распространенный миф о чтении в Украине, который они хотели бы развеять, — это то, что молодые люди не читают. По их опыту, молодое поколение активно интересуется книгами и делится своими предпочтениями или узнает о новинках в социальных сетях. Для некоторых из них уже придуманы названия: раздел TikTok, посвященный книгам, называют "БукТок", а раздел Instagram — "Букстаграм".

Книжный магазин издательства "Клуб семейного досуга"

Книжные магазины отмечают схожие тенденции

"Фокус" пообщался с продавцом-консультантом книжного магазина "Книгарня Е" Светланой Кондратюк, которая поделилась своими мыслями о ситуации на литературном рынке Украины. По её опыту, разница в книжной индустрии до начала полномасштабной войны и после неё — колоссальная.

По словам Светланы, типичный покупатель книжного магазина — это человек любого возраста и пола, однако наибольшую долю составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Фэнтези, современная художественная литература, психология, романтика и нон-фикшн — это жанры, которые чаще всего встречаются в бестселлерах. Светлана также отметила стремительный рост интереса к украинским авторам.

Эксперт пояснила, что до 2022 года многие читатели выбирали книги на русском языке из-за их доступности и более низкой цены. Сегодня покупатели выбирают украиноязычные издания не только из-за запрета на русскоязычную печать, но и из-за принципиальной национальной позиции и сознательного желания потреблять исключительно украиноязычный контент.

Украиноязычные издания

"Если ты читаешь любовные романы — ты не умный", — один из мифов о чтении, который Светлана хотела бы развеять. Она поделилась тем, что люди часто не обращают внимания на собственное эмоциональное состояние при выборе книги; однако именно это и стоит делать. Иногда нужно выбирать "легкие" книги, чтобы отвлечься от реальности. Однако порой из-за страха осуждения людям трудно это делать, ведь какое-нибудь простое фэнтези или роман часто не воспринимается обществом как высокоинтеллектуальная книга.

Светлана также подчеркнула, что следует развеять распространенный стереотип о том, что чтение в Украине не пользуется популярностью. Напротив, книжные магазины отмечают стабильный и стремительно растущий интерес со стороны людей, подкрепленный активными книжными сообществами, литературными фестивалями, онлайн-рекомендациями и дискуссиями в социальных сетях.

Фестиваль "Книжная страна" на ВДНХ в Киеве

Что происходит в библиотеках?

Публичные библиотеки демонстрируют несколько иную картину. По наблюдениям сотрудников Винницкой городской библиотеки №13, в настоящее время спрос на библиотеки довольно скромен. Типичными посетителями библиотеки являются пожилые люди или школьники, которые приходят за книгами, изучаемыми в рамках школьной программы.

Еще одной распространенной проблемой в современных библиотеках является устаревание изданий: в фондах до сих пор хранится значительное количество книг на русском языке или книг российских авторов из-за недостатка новых поставок. Чтобы заменить устаревшие русскоязычные издания на украинские, требуются финансирование и время.

Несмотря на это, многие библиотеки постепенно пополняют свои украиноязычные фонды и проводят мероприятия в поддержку современной украинской литературы.

Больше, чем вопрос языка

Изменения в книжной индустрии не ограничиваются лишь запретом на печать и издание книг на русском языке. Украинские издательства как можно быстрее переводят мировые бестселлеры на украинский язык и более активно инвестируют в развитие украинских авторов.

Кроме того, изменились многие основные темы произведений: в книгах чаще затрагиваются вопросы идентичности, памяти, войны, горя и восстановления. Среди современных украинских писателей всё чаще появляются журналисты, военные, медики и другие люди, которые пишут, опираясь на собственный опыт.

В результате чтение в Украине стало не только развлечением, но и способом понять современное общество.

Несмотря на заметное стремительное развитие цифровых медиа, эксперты не видят спада интереса к чтению в Украине. Наоборот, оригинальная современная украинская литература становится популярнее, чем раньше; книжные магазины выделяют больше места для новых украинских изданий, и она переживает один из самых динамичных периодов расцвета.

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины существенно изменило ситуацию с чтением в стране: сегодня главный вопрос заключается не в том, сколько читают украинцы, а в том, что они читают и почему.

Статистика, издательства, книжные магазины и библиотеки — все они свидетельствуют о том, что чтение в Украине стало тесно связано с осознанием культурной идентичности. Война ускорила переход к украиноязычной литературе и создала больший спрос на украинских авторов. Книги стали не только формой развлечения, но и способом задокументировать историю и рассказать об аутентичном украинском опыте. Книжная индустрия в Украине далека от исчезновения: напротив, она развивается вместе с украинским обществом, становясь одним из важнейших инструментов сохранения культуры и национальной памяти.