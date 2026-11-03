"Потуши эту чертову сигарету": кто такой Саки, или почему его называют отцом черного юмора в литературе

История британского писателя и журналиста Гектора Хью Манро полна тайн и странных совпадений. Благодаря интровертному характеру и саркастическому чувству юмора он стал одним из родоначальников жанра "чёрного юмора" в литературе.

Общественность и читатели не знали никакого Гектора Манро, а знали лишь писателя и публициста под псевдонимом "Саки". Об этом говорится в материале The Sunday Times.

Стивен Фрай читает один из рассказов Саки

Писатель Оливер Соден отмечает, что в своих произведениях автор демонстрирует причудливое сочетание юмора, чёрной иронии, абсурдизма и даже жестокости. Биография Саки, имя которого переводится как "виночерпий" по одному из текстов Омара Хайяма, полна таких парадоксов: родился в Бирме в семье полицейского, ранняя смерть матери, строгое воспитание со стороны двух теток и бабушки, замкнутый характер и любовь к чтению.

Получив образование в Эксмутской школе, после отставки отца он начинает путешествовать по миру и общается с высшим британским обществом. Будущий писатель и автор очень хорошо разоблачал их лицемерие, высокомерие и абсурдную тягу к самоутверждению.

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Благодаря связям отца Саки служил в полиции Бирмы, но из-за малярии вернулся домой. Впоследствии он начинает писать для издания "The Morning Post" в качестве внештатного, а затем — специального корреспондента, объездив Францию, Российскую империю и Балканы.

Первые литературные произведения оставались незамеченными до тех пор, пока в 1904 году не вышли рассказы в сборнике "Реджинальд". С 1911 года автор начинает получать признание как автор рассказов и новелл, среди которых были "Хроники Кловиса", а впоследствии — романы "Невыносимый Бесингтон" (1912) и "Когда пришёл Уильям" (1913).

Политика, личная жизнь и Первая мировая война: почему вокруг Саки до сих пор столько тайн

С началом Первой мировой войны автор неоднократно обращался с просьбой принять его в качестве добровольца, однако из-за возраста и проблем со здоровьем ему отказывали. Впоследствии его приняли в ряды армии, он прошел путь от солдата до сержанта и отказался от офицерского звания из-за недостатка навыков.

Саки служил в Королевском конном полку, а затем стал сержантом в 22-м батальоне Королевских фузилеров. Несмотря на многочисленные ранения и болезни, писатель постоянно возвращался на линию фронта, пока в ноябре 1916 года не оказался на Сомме.

Утром 13 (по другим данным — 14) ноября 1916 года его подразделение находилось вблизи Бомон-Амеля, когда начался немецкий обстрел, и он укрылся в воронке от мины. В одной из перестрелок его поразила пуля снайпера в голову, но легендарными стали его последние слова, обращённые к солдату: "Потуши эту чёртову сигарету", который курил и мог выдать его позицию.

Писатель Оливер Соден добавляет, что многое из того, что известно об авторе, носит обрывочный характер. Писем и дневника не сохранилось, некоторые личные записки пропали, и у специалистов есть версия о причастности его сестры Этель, которая их уничтожила.

Другие две стороны медали — его личная жизнь и политические взгляды. Саки не был женат и не имел детей, что породило версию о его гомосексуальности, однако из-за отсутствия доказательств и свидетельств эта версия остаётся сомнительной. Исследователи убеждены, что он, возможно, был геем, но, в частности, из-за суда над Оскаром Уайльдом, решил держать свою личную жизнь в абсолютной тайне.

Политические взгляды автора также были неоднозначными — публично он выступал сторонником традиционализма и консерватизма, несмотря на то, что в своих произведениях описывал жизнь богемы. За год до начала Первой мировой войны Саки открыто предупреждал о немецкой угрозе и неготовности британской армии к боевым действиям.

Несмотря на многочисленные загадки в биографии автора, его резкий стиль письма, едкий юмор и описания богемы не оставляют читателей равнодушными. На данный момент на украинский язык переведены три сборника рассказов этого британца, которые рекомендуется прочитать всем желающим.