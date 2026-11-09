Пустыня и подлинность: как роман Кобо Абэ "Женщина в песках" демонстрирует вопрос выбора (фото)

Роман "Женщина в песках" японского писателя Кобо Абэ (1924-1993) давно стал классикой литературы 20 века. Однако поднятые темы в нем пролегают значительно дальше канвы текста, а некоторые аналогии и аллюзии до сих пор релевантны к современности. Фокус расскажет об обратной стороне известного текста и о том, почему этот текст всегда будет актуален.

Любой необычный и интересный роман начинается со случайности или истории, которая попадается на глаз творцу. Так произошло с "Женщиной в песках", когда Кобо Абе случайно увидел последствия пылевой бури в поселке Хаманака. Тогда стихия буквально "замела" это место под толщу песка, и это стало толчком к работе.

Абэ потратил два года для написания текста, однако в конце получил широкий роман с "подводными камнями". Он написал сам в брошюре "Реальность в песке" 1964 года о собственной работе:

Буквально ниоткуда возник этот безумный поток слов, который стал густым, и мгновенно и полностью захватил мое сознание Кобо Абе, "Реальность в песке" 1964 год

За основу автор взял ранее написанный рассказ "Чичиндела Япана" 1960 года, где буквально автор уже прописывал новых персонажей. Также центральной темой стал песок и его метафизика, в которой Абе рассказывал о европейце, который говорил ему о магии песка, "являющейся тонкими намеками на кое-что, лежащее в основе человеческого духа и чему невозможно противиться".

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Главный герой "Женщины в песках" находится на отдыхе Фото: стоп-кадр

После выхода текста о нем заговорили как об одном из лучших текстов времени. Мастер японской литературы 20 века Юкио Мишима в отклике на роман написал, что работа его коллеги "создавала ужасное чувство климата в реальности Японии, которая была исключительно выдумкой и аллегорией автора, но эта выдумка гарантирована стойкостью бесконечно удивительного ощущения".

"Это не история с какой-то чужой земли на земле. Это ведь — история Японии, в которой мы действительно живем", — написал Мишима.

Киноадаптация романы и главные смыслы

Два года спустя знакомый Кобо Абе, режиссер Хироши Тешигахара воплотит текст художника на экране. Так появится культовый черно-белый фильм "Женщина в песках" 1964 года, где главные роли сыграют легендарные для японского кинематографа актеры Эйджи Окака и Кёко Кишида.

В тексте и романе показана история-любителя энтомологии Ники Дзюмпея, оказавшегося в заброшенном районе и не успевшего на последний автобус. Один из местных предлагает ему заночевать в деревне у местной женщины, живущей на дне песчаной ямы. Ники неохотно соглашается, но к утру понимает — вязаная лестница, которая была там, исчезла, а сам герой оказывается в ловушке.

Женщина и Ники Дзюмпей из романа Кобо Абэ в экранизации 1964 года Фото: стоп-кадр

За это время он неоднократно пытается скрыться с места событий, конфликтует с женщиной, которая постоянно (и бессмысленно, как он думает) отбрасывает сыплющийся на ее дом песок, проникает во все-всюду и даже формирует слой на телах, когда приходится спать обнаженными. За аллегорией можно увидеть идеи Кобо Абэ – песок как метафизическая сила, рутина, проблемы, наслоение лишних потребностей, которые никак не могут исчезнуть.

Вторая линия романа и фильма – это отношения между женщиной и Ники. Сначала он предстает перед ней гостем, потом — узником, потом — учится выживать с женщиной, а впоследствии — начинает чувствовать эмпатию, симпатию и тягу к ней (хотя он женат, но среди барханов это не имеет значения). В то же время женщина, ранее потерявшая своего мужа и ребенка во время трагедии за год до прихода Ники, сомневается в собственной привлекательности, застенчивая и сдержанная, а вместе с тем испытывает не только дружелюбие и уважение к Ники, но со временем не может ни скрыть, ни сдерживать тайную страсть и желание чувствовать себя желанной.

Далее в тексте становится ясно, что они оба – душевные одиночки, в состоянии экзистенциального отчаяния, но начинают понимать друг друга в этих обстоятельствах. И только вместе, будучи рядом между дюнами, они осознают — подзабытое чувство собственной ценности и любви возвращает их к жизни, а значит, неизбежно должно сбили героев — от намеков и разговоров до вспышки эмоций и желания взаимной близости, которую нам показали на экране и в тексте.

Трейлер к фильму "Женщина в песках" 1964 года

Третья плоскость произведения Абэ – это принятие изменений. Дюмпей оказывается в доме женщины среди песков в европейской одежде, но постепенно он начинает как бы возвращаться к традиционной японской одежде. И дело совсем не в отказе от прогресса, а в том, что за этой гонкой по благам забывается наша собственная суть, кто мы как народ, что помним, что делает нас таким. Справедливая реплика Мишими о снятии вестернизированного слоя с себя к истокам прекрасно передана как в романе, так и в тексте.

И, конечно, финал истории — после внематочной беременности женщины, которую забирают в больницу крестьяне (аллюзия на массы и давление общества оказывать в угоду кому-то, а не себе), вязаная стремянка остается на месте, Ники может убежать отсюда. Однако поднимается вверх, смотрит вокруг на дюны, море и свой новый и понимает — ему в прошлое уже больше не нужно, есть только забота за женщину, дом и воду, которую он начал собирать. Его официально объявляют мертвым семь лет спустя после исчезновения, но Ники уже туда не вернется никогда больше.

Теперь Ники Дзюмпей свободен и чувствует себя собой – истинным японцем, знающим понимание себе Фото: стоп-кадр

Благодаря такому многослойности текста Кобо Абе, где скрыто простые традиции и современности, преодоление внутреннего кризиса, поиск ценности и целостности жизни, он и стал довольно популярен среди читателей Японии и мира. Показав всю природу мыслей своего народа, он фактически через наглядный пример показывает, как важно не забывать, кто ты и почему должен не забывать, откуда ты родом, что имеет значение и почему не следует слепо идти за ложными светилами.

Культовая работа "Женщина в песках" уже давно переведена на украинский. Поэтому эти чуть более 200 страниц романа "Женщина в песках" Кобо Абе могут стать отличным времяпрепровождением.