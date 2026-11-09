Пустыня и подлинность: как роман Кобо Абэ "Женщина в песках" демонстрирует вопрос выбора (фото)
Роман "Женщина в песках" японского писателя Кобо Абэ (1924-1993) давно стал классикой литературы 20 века. Однако поднятые темы в нем пролегают значительно дальше канвы текста, а некоторые аналогии и аллюзии до сих пор релевантны к современности. Фокус расскажет об обратной стороне известного текста и о том, почему этот текст всегда будет актуален.
Любой необычный и интересный роман начинается со случайности или истории, которая попадается на глаз творцу. Так произошло с "Женщиной в песках", когда Кобо Абе случайно увидел последствия пылевой бури в поселке Хаманака. Тогда стихия буквально "замела" это место под толщу песка, и это стало толчком к работе.
Абэ потратил два года для написания текста, однако в конце получил широкий роман с "подводными камнями". Он написал сам в брошюре "Реальность в песке" 1964 года о собственной работе:
Буквально ниоткуда возник этот безумный поток слов, который стал густым, и мгновенно и полностью захватил мое сознание
За основу автор взял ранее написанный рассказ "Чичиндела Япана" 1960 года, где буквально автор уже прописывал новых персонажей. Также центральной темой стал песок и его метафизика, в которой Абе рассказывал о европейце, который говорил ему о магии песка, "являющейся тонкими намеками на кое-что, лежащее в основе человеческого духа и чему невозможно противиться".
После выхода текста о нем заговорили как об одном из лучших текстов времени. Мастер японской литературы 20 века Юкио Мишима в отклике на роман написал, что работа его коллеги "создавала ужасное чувство климата в реальности Японии, которая была исключительно выдумкой и аллегорией автора, но эта выдумка гарантирована стойкостью бесконечно удивительного ощущения".
"Это не история с какой-то чужой земли на земле. Это ведь — история Японии, в которой мы действительно живем", — написал Мишима.
Киноадаптация романы и главные смыслы
Два года спустя знакомый Кобо Абе, режиссер Хироши Тешигахара воплотит текст художника на экране. Так появится культовый черно-белый фильм "Женщина в песках" 1964 года, где главные роли сыграют легендарные для японского кинематографа актеры Эйджи Окака и Кёко Кишида.
В тексте и романе показана история-любителя энтомологии Ники Дзюмпея, оказавшегося в заброшенном районе и не успевшего на последний автобус. Один из местных предлагает ему заночевать в деревне у местной женщины, живущей на дне песчаной ямы. Ники неохотно соглашается, но к утру понимает — вязаная лестница, которая была там, исчезла, а сам герой оказывается в ловушке.
За это время он неоднократно пытается скрыться с места событий, конфликтует с женщиной, которая постоянно (и бессмысленно, как он думает) отбрасывает сыплющийся на ее дом песок, проникает во все-всюду и даже формирует слой на телах, когда приходится спать обнаженными. За аллегорией можно увидеть идеи Кобо Абэ – песок как метафизическая сила, рутина, проблемы, наслоение лишних потребностей, которые никак не могут исчезнуть.
Вторая линия романа и фильма – это отношения между женщиной и Ники. Сначала он предстает перед ней гостем, потом — узником, потом — учится выживать с женщиной, а впоследствии — начинает чувствовать эмпатию, симпатию и тягу к ней (хотя он женат, но среди барханов это не имеет значения). В то же время женщина, ранее потерявшая своего мужа и ребенка во время трагедии за год до прихода Ники, сомневается в собственной привлекательности, застенчивая и сдержанная, а вместе с тем испытывает не только дружелюбие и уважение к Ники, но со временем не может ни скрыть, ни сдерживать тайную страсть и желание чувствовать себя желанной.
Далее в тексте становится ясно, что они оба – душевные одиночки, в состоянии экзистенциального отчаяния, но начинают понимать друг друга в этих обстоятельствах. И только вместе, будучи рядом между дюнами, они осознают — подзабытое чувство собственной ценности и любви возвращает их к жизни, а значит, неизбежно должно сбили героев — от намеков и разговоров до вспышки эмоций и желания взаимной близости, которую нам показали на экране и в тексте.
Третья плоскость произведения Абэ – это принятие изменений. Дюмпей оказывается в доме женщины среди песков в европейской одежде, но постепенно он начинает как бы возвращаться к традиционной японской одежде. И дело совсем не в отказе от прогресса, а в том, что за этой гонкой по благам забывается наша собственная суть, кто мы как народ, что помним, что делает нас таким. Справедливая реплика Мишими о снятии вестернизированного слоя с себя к истокам прекрасно передана как в романе, так и в тексте.
И, конечно, финал истории — после внематочной беременности женщины, которую забирают в больницу крестьяне (аллюзия на массы и давление общества оказывать в угоду кому-то, а не себе), вязаная стремянка остается на месте, Ники может убежать отсюда. Однако поднимается вверх, смотрит вокруг на дюны, море и свой новый и понимает — ему в прошлое уже больше не нужно, есть только забота за женщину, дом и воду, которую он начал собирать. Его официально объявляют мертвым семь лет спустя после исчезновения, но Ники уже туда не вернется никогда больше.
Благодаря такому многослойности текста Кобо Абе, где скрыто простые традиции и современности, преодоление внутреннего кризиса, поиск ценности и целостности жизни, он и стал довольно популярен среди читателей Японии и мира. Показав всю природу мыслей своего народа, он фактически через наглядный пример показывает, как важно не забывать, кто ты и почему должен не забывать, откуда ты родом, что имеет значение и почему не следует слепо идти за ложными светилами.
Культовая работа "Женщина в песках" уже давно переведена на украинский. Поэтому эти чуть более 200 страниц романа "Женщина в песках" Кобо Абе могут стать отличным времяпрепровождением.