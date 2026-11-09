Пустеля та справжність: як роман Кобо Абе "Жінка в пісках" демонструє питання вибору (фото)

Роман "Жінка в пісках" японського письменника Кобо Абе (1924-1993) давно став класикою літератури 20 сторіччя. Однак порушені теми в ньому пролягають значно далі за канву тексту, а деякі аналогії та алюзії досі релевантні до сучасності. Фокус розповість про зворотну сторону відомого тексту і про те, чому цей текст завжди буде актуальним.

Будь-який незвичний та цікавий роман починається з випадковості чи історії, яка потрапляє на око творцю. Так сталося з "Жінкою в пісках", коли Кобо Абе випадково побачив наслідки пилової бурі в селищі Хаманака. Тоді стихія буквально "замела" цю місцину під товщу піску, і це стало поштовхом до роботи.

Абе витратив два роки для написання тексту, однак наприкінці отримав широкий роман із "підводними каменями". Він написав сам у брошурі "Реальність в піску" 1964 року про власну роботу наступне:

Буквально нізвідки виник цей шалений потік слів, який став густим, і миттєво та повністю захопив мою свідомість Кобо Абе, "Реальність в піску" 1964 рік

За основу автор узяв раніше написане оповідання "Чичиндела Япана" 1960 року, де буквально автор вже прописував нових персонажів. Також центральною темою став пісок та його метафізика, в якій Абе розповідав про європейця, який говорив йому про магію піску, яка "є тонкими натяками на дещо, що лежить в основі людського духу і чому неможливо супротивлятися".

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Головний герой "Жінки в пісках" перебуває на відпочинку Фото: стоп-кадр

Після виходу тексту про нього заговорили як про один із найкращих текстів часу. Майстер японської літератури 20 сторіччя Юкіо Мішіма у відгуку на роман написав, що робота його колеги "створювала жахливе відчуття клімату в реальності Японії, яка було виключно вигадкою та алегорією автора, але ця вигадка гарантована стійкістю нескінченно дивного відчуття".

"Це не історія з якоїсь чужої землі на землі. Адже це — історія Японії, в якій ми справді живемо", — написав Мішіма.

Кіноадаптація романи та головні сенси

Через два роки знайомий Кобо Абе, режисер Хіроші Тешігахара втілить текст митця на екрані. Так з'явиться культовий чорно-білий фільм "Жінка в пісках" 1964 року, де головні ролі зіграють легендарні дял японського кінематографу актори Ейджі Окака та Кьоко Кішіда.

У тексті та романі показано історія-любителя ентомології Нікі Дзюмпея, який опинився в покинутому районі та не встиг на останній автобус. Один із місцевих пропонує йому заночувати в селі в місцевої жінки, яка живе на дні піщаної ями. Нікі неохоче погоджується, але на ранок розуміє — в'язана драбина, яка була там, зникла, а сам герой опиняється у пастці.

Жінка і Нікі Дзюмпей з роману Кобо Абе в екранізації 1964 року Фото: стоп-кадр

За цей час він неодноразово намагається втекти з місця подій, конфліктує із жінкою, яка постійно (та безґлуздо, як він думає) відкидає пісок, що сиплеться на її дім, проникає в усі-усюди та навіть формує шар на тілах, коли доводиться спати оголеними. За алегорією можна побачити ідеї Кобо Абе — пісок як метафізична сила, рутина, проблеми, нашарування зайвих потреб, які ніяк не можуть зникнути.

Друга лінія роману та фільму — це стосунки між жінкою та Нікі. Спочатку він постає перед нею гостем, потім — в'язнем, потім — вчиться виживати із жінкою, а згодом — починає відчувати емпатію, симпатію та потяг до неї (хоча він є саме одруженим, та посеред барханів це немає значення). Водночас жінка, яка раніше втратила свого чоловіка та дитину під час трагедії за рік до приходу Нікі, сумнівається в власній привабливості, сором'язлива та стримана, а водночас — відчуває не тільки приязнь та повагу до Нікі, але з часом не може ані приховати, ані стримувати таємну пристрасть і бажання відчувати себе бажаною як жінка.

Далі в тексті стає ясно, що вони обидвоє — душевні одинаки, в стані екзистенційного відчаю, але починають розуміти одне одного в цих обставинах. І тільки разом, будучи поруч поміж дюнами, вони усвідомлюють — призабуте почуття власної цінності та любові повертає їх до життя, а значить неуникно має збилизити героїв — від натяків і розмов до спалаху емоцій та бажання взаємної близькості, яку нам показали на екрані та в тексті.

Трейлер до фільму "Жінка в пісках" 1964 року

Третя площина твору Абе — це прийняття змін. Дзюмпей опиняється у дому жінки серед пісків у європейськім одязі, але поступово він починає наче повертатися до традиційного японського одягу. І справа геть не в відмові від прогресу, а в тому, що за цією гонкою за благами забувається наша власна суть, хто ми є як народ, що пам'ятаємо, що робить нас таким. Справедлива репліка Мішіми про зняття вестернізованого шару з себе до витоків чудово передана як у романі, так і в тексті.

І, звісно, фінал історії — після позаматкової вагітності жінки, яку забирають до лікарні селяни (алюзія на маси та тиск суспільства чинити на догоду комусь, а не собі), в'язана драбина залишається на місці, Нікі може втекти звідси. Однак підіймається нагору, дивиться довкола на дюни, море та свій новий і та розуміє — йому в минуле вже більше непотрібно, є лише турбота за жінку, будинок і воду, яку він почав збирати. Його офіційно оголошують мертвим через сім років після зникнення, але Нікі вже туди не повернеться ніколи більше.

Тепер Нікі Дзюмпей вільний і почувається собою - істинним японцем, який знає розуміння собі Фото: стоп-кадр

Завдяки такій багатошарості тексту Кобо Абе, де сховано простистояння традиції та сучасності, подоланню внутрішньої кризи, пошуку цінності та цілісності життя, він і став доволі популярним серед читачів Японії та світу. Показавши усю природу думок свого народу, він фактично через наочний приклад показує, як важливо не забувати, хто ти є і чому маєш не забувати, звідки ти родом, що має значення і чому не слід сліпо йти за хибними світилами.

Культова робота "Жінка в пісках" уже давно перекладений українською. Тому ці трохи більше як 200 сторінок роману "Жінка в пісках" Кобо Абе можуть стати чудовим проведенням часу.