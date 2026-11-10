Когда конец света становится бизнесом: как секты находят последователей и проникают в массовую культуру

10 ноября 1993 года печально известная секта "Великое Белое Братство" во главе с лидерами культа Марией Дэви Христос и Юрием Кривоноговым захватили Софийский храм. Они планировали воплотить "конец света", но милиция быстро разогнала людей, а затем организация была разгромлена. Более 30 лет спустя становится ясно, что от щупалец сект незастрахован абсолютно никто. Фокус расскажет, как секта предлагает не конец света, а эксплуатирует страх смерти и культ спасения извне, за которым прячутся куда более страшные вещи.

Существование тайных обществ и религиозных культов известно специалистам со времен существования первых древних общин и групп. Они неоднократно меняли названия и сущность, но главная задача оставалась неизменной – власть и контроль за ресурсами вне зависимости от внешних обстоятельств и влияний.

Когда речь идет о так называемых псевдорегилийных организациях и обществах, которые в простом обиходе называют сектами, то здесь следует сразу сказать две ключевые вещи. Первая — научное понятие "секта" не содержит никакого отрицательного значения, а буквально значит "часть", "отделение от чего-то". Вторая — далеко не все неклассические религиозные общества имеют признаки организаций деструктивного типа, а являются устоявшимися многовековыми традициями, которые выросли как оппозиция к общему курсу религиозных учений (мистические течения христианства, суфизм в исламе, десятки верований в индуизме и т.д.).

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Блогер Андрей Ковальский рассказывает подробную историю "Белого Братства" в стиле трукрайм-детектива

Понятие "деструктивная секта" касается тех организаций, которые содержат целый перечень особых признаков, о которых скажем немного дальше. Преподаватель Калифорнийского университета Пуломи Саха говорит, что часть культов работают как очень разнообразная смесь взглядов и верований, а потому ряд извне простых организаций имеют те же параметры "организации", которая тщательно скрывает свою суть.

Так и возникает вопрос — а как понять, что случайное знакомство на улице с людьми о вере и Боге и дальнейшее приглашение на встречу и чай может выдать опасную секту?

Семь правил выживания: как распознать деструктивную и тоталитарную секту

Обратимся к анализу такой организации как ICSA, также известной как Международная ассоциация изучения культов. В своем материале они приводят достаточно тщательный перечень признаков секты, имеющей деструктивный характер воздействия на человека. В то же время, там добавляют, что этот перечень не является основным и точным, ведь разные культы используют смесь практик и учений для прикрытия под благопристойные организации.

Для удобства упростим все условия до семи простых и понятных правил, которые следует помнить всем людям, кто может оказаться под наблюдением секты в качестве потенциальных кандидатов. Так что деструктивную религиозную организацию выделяет следующее:

Абсолютный авторитет лидера. Фактически в организации существует тотальный культ личности руководителя, его роль, "миссия" и деятельность не подлежит сомнению — от обычных разговоров до "служений"; Монополия на Истину. В стенах секты существует только одна версия правды – истина движения. Все другие лица и нечлены Культа объявлены грешниками, предателями и врагами; Изоляция и контроль информации. Адепты организаций такого типа живут отдельными группами, им пытаются прервать связь с членами семьи и обществом, а вся информация проходит через сито и фильтры учений организации; Финансовая зависимость. Члены секты вносят средства в жизнь организации, их имущество должно стать общим для выживания общества, но вместо этого чаще всего идет на наживу лидеров культа; Психологическое/физическое смирение. Неофиты и адепты проводят время по длительным "занятиям", "молитвам" и "проповедям", режим сна и пищи строго ограничен до минимального, есть риск использования запрещенных препаратов стимуляторного действия. Также присутствуют методики психологического давления на лиц для взлома воли и психики в угоду Организации; Тотальный контроль. С момента входа "в тело" секты верхушка организации контролирует все — от быта и отношений до вопросов сексуальности. Чаще всего такие организации имеют высокий уровень насилия, интимизированных практик лидеров с участниками культа (от массовых практик близости к рождению детей от лидера/лидеров культов как носов Истины и Божественной сущности); Отсутствие выхода из культа. Все организации такого типа за попытку выйти из Общества будут наказывать людей посредством угроз, физического и психологического насилия. Также таким лицам будут говорить обвинения в измене, доводить людей до самоубийства, а иногда буквально ликвидировать "изменников".

В то же время следует прямо сказать, что несмотря на риск попасть в религиозную секту далеко не все организации такого типа являются однозначно тоталитарными сектами. Также следует помнить, что отходы от канонов не являеться чем-то новым, а проблемы начинаются там, где вера или культ становится принуждением, силовым навязыванием взглядов и ценностей, представляющих угрозу как конкретному человеку, так и людям в целом.

Несмотря на угрозу и риск: как религиозные культы стали мейнстримом

Мировая индустрия смотрит на вопросы сект и подобных организаций через две призмы — развлекательную и документальную. На стриминговых платформах можно найти десятки сериалов и фильмов о деятельности организаций деструктивного типа как "Аум Синрикё" (устроила зариновую атаку в Токио в 1995 году) или "Храм народов" (секта совершила массовое самоубийство в Джорджстауне, Гайана, 1978 года) и многие другие.

Выходит, что уровень проблем с такими культами фактически стал развлечением, подвидом трукрайма, где исследователи, правоохранители и бывшие члены организаций приоткрывают двери деятельности таких сект. За этим и скрывается главная проблема – потребитель не совсем точно оценивает угрозу сект, обесценивает ее опасности, а значит – может оказаться "на крючке" у таких "обществ".

История того же "Белого братства" в начале 1990-х доказывает, что на фоне вакуума религий, низкого уровня критического восприятия информации, невысокого уровня жизни, персональных проблем (работа, семья, окружение и т.п.) возникают такие организации. А микширование эсхатологии (учение о конце света — ред.), использование различных методик (НЛП, промывка мозгов, манипуляция страхами), псевдонаучных представлений и мифов о познании и природе Божественного становятся очень питательной почвой для таких культов и сект.

Исследовательница Сара Гарви в своей статье "Злоупотребление в новых религиозных движениях" прямо указывает, что такие организации, имеющие вышеупомянутые условия 1,2,5-7, могут иметь высокую долю вероятности, являющиеся организациями тоталитарного типа. В то же время она говорит, что всегда существует дилемма — как отличить частное влечение человека к вере и познанию на фоне свободы совести и законов, одновременно вынужденных и защищать все организации, и не вмешиваться в их деятельность.

В итоге важно помнить, что не все религиозные общества являются сектами и культами деструктивного типа. Однако история неоднократно, как в случае с Белым Братством, доказывает украинцам и миру: часто за пассажами о "конце света", "поиске Истины", "понять Бога" могут скрываться опасные общества и группы, которые нацелены на Ваши кошелек, совесть и душу.