Выжили на диком острове и стали легендами: как шестеро юношей переписали сюжет "Повелителя мух" (видео)

Знаменитый роман писателя Уильяма Голдинга "Повелитель мух" 1954 года о жизни группы ребят на безлюдном острове показал, как люди в замкнутой среде начинают превращаться в монстров. Однако 11 лет спустя на одном из островов Тонга произошла история, полностью показавшая противоположное. Фокус расскажет о параллели художественного текста с невероятной истории выживания шести робинзонов на острове Ата, которые 15 месяцев выживали на далеком клочке земли, показали лучшие человеческие качества и стали культурным достоянием мира.

История Тонганских робинзонов начинается в июне 1965 года, когда шестеро друзей — Люк Вейкосо, "Стивен" Тевита Фатай Лату, Сион Фатауа, "Дэвид" Тевита Сиола'а, Коло Фекитоа и "Мано" Сионе Филиппе Тотау — решили Нуку'алофа. Ребята в возрасте от 13 до 16 лет похитили лодку, запасы воды, бананы, кокосы и решили бежать с места, которое им осточертело — здесь скучные уроки и занятия, а молодым людям хотелось приключений и занятий.

Буря и шторм отбросили юношей в открытое море, где группа восемь дней скиталась по океану, и в конце концов их прибило к безлюдному острову Ата. Когда юноши взошли на берег, обнаружили абсолютное отсутствие жизни, однако впоследствии в кратере вулкана обнаружили заброшенное место жительства людей, ранее проживавших здесь.

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Впоследствии юноши решили организоваться по задачам и работе: кто-то отвечал за еду, кто-то — за охоту и воду, другие ремонтировали старые дома в приличную защиту и жилье. Также молодые люди поддерживали огонь в течение года непрерывно, этим занимался непосредственно Стивен.

Основной бедой было отсутствие пресной воды, поэтому ребята собирали дождевую воду, а при отсутствии такой — собирали кровь птиц и употребляли ее. Также в рационе Тонганских робинзонов были дикие бананы, дикие куры (их привезли предыдущие поселенцы) и морские птицы.

За период в 15 месяцев на острове (с июня 1965 по сентябрь 1966 года) юноши полностью обустроились, даже создали себе развлечения (один из ребят создал гитару из кокоса, пальмы и шести кусков металлической проволоки) и продолжали верить, что смогут выбраться. Показателен случай, когда один из них сломал ногу, но молодой человек полностью выздоровел, а перелом сростился идеально и без последствий для здоровья.

Рыбалка Питер Уорнер рассказал, как нашел и спас Тонгасских робинзонов

Робинзонада Тонганских юношей продолжалась до 11 сентября 1966 года, когда Питер Уорнер вместе с друзьями рыбачили у острова Ата. Там они с судна и заметили группу ребят, которых не должно быть на острове — территория этого клочка суши была безлюдна более 70 лет.

Когда все шестеро оказались на корабле рыбака, он был поражен — все были здоровы и в хорошем тонусе. Тогда Уорнер немедленно связался по радио с островом Нуку'алофа и назвал имена молодых людей, а через 20 минут ему пришел ответ, ставший легендарным:

Вы их обнаружили! Этих ребят считали мертвыми! Даже были похороны. Если это именно они, это действительно чудо!

По возвращении домой, все шестеро стали местной легендой, их встречали как героев, но робинзоны оказались в тюрьме — владелец похищенной лодки подал заявление в полицию и требовал компенсации. Питер Уорнер придумал интересный выход из ситуации — он взял у друга средства, заплатил австралийскому телеканалу за сюжет о юношах на острове Ата. В ответ истец получил компенсацию, отказался от претензий, а вся шестерка вышла из-за решетки.

Все годы в дальнейшем робинзоны остались друзьями, продолжили часто путешествовать и стали живой легендой Тонга. В памяти народа эти юноши показали все лучшие качества — взаимную поддержку в беде, работоспособность, преданность делу и умение преодолеть самые тяжелые обстоятельства.

Роман против реальности: как история Тонганских робинзонов стала культурным феноменом

Говоря о существенной разнице между вымышленным текстом Уильяма Голдинга, сразу бросается в глаза первая разница — из ребят в романе выжили не все, тогда как "Дети острова Ата" вернулись невредимыми. Еще один показательный момент — молодые люди в тексте британского автора буквально сразу перегрызлись за власть и влияние, а тонганцы после ссор за власть через некоторое время поняли — им не выжить всем вместе, если будут "собачиться" между собой, а потому решили выжить любой ценой.

Третье отличие – это культурные особенности между героями историй. В тексте Голдинга явно речь идет о европейских мальчишках, которые при вакууме власти начали ее создавать сами, что привело к трагедии. Тонганцы исходили из собственных мировоззренческих вещей – линейное взаимодействие, помощь, общее дело, уважение и желание выжить.

Один из тонганских робинзонов, Коло Фекитоа, показал свою знаменитую гитару, на которой играл во время робинзонады на острове Ата.

Не менее показательный момент – это разрушение мифа вестернов о "дикарях Тонга". Случай робинзонов наглядно показал, что совместный труд, взаимопомощь и дисциплина, культура народа, которую пренебрежительно называли "дикарской" и "отвратительной", на самом деле закалили в юношах лучшие качества — выжить и действовать, не бояться проблем и дождаться, когда их заберут с острова.

Немецкий историк Руперт Брэгман в своей работе "Humankind: A Hopeful History" ("Человечество: история надежды") рассказал подробно о Тонганских юношах для нового поколения. В исследовании он еще раз показал, что для собственной страны молодые люди показывали все лучше — как из человеческой, так и культуры народа островной страны.

История робинзонов острова Ата досталась западной культуре еще в начале 1970-х годов, а за последние годы набрала новые обороты. В 2015 году испанский исследователь Альваро Сересо провел с Коло Фетикоа десять дней на Ата, где они полностью воспроизвели жизнь, рацион и привычки времен робинзонады.

Новый виток в жизнь легенды о Тонганских робинзонах осуществила всемирно финская симфоник-метал группа Nightwish. Композитор и клавишник группы Туомас Холопайнен рассказал, что прочитал работу историка Брэгмана и настолько был поражен, что написал песню The Children of 'Ata ("Дети острова Ата").

Финн пригласил даже тонганских певцов для вокальных партий. Когда те узнали о планах финских металлистов, прямо поинтересовались — что задумали музыканты и почему их так интересует эта история. Для тонганцев именно робинзоны являются частью культурного кода, который хотели уберечь от перекручивания или перемен. Холопайнен раскрыл все намерения и рассказал, что эту историю должен "услышать весь мир" — и тонганцы убедились, что песня группы будет полностью соответствовать действительности, а потому — охотно согласились исполнить музыкальные партии для группы, которые слышим в начале и внутри композиции.

В итоге стоит отметить, что история Тонганских робинзонов и вымышленные герои из романа "Повелителя мух" Уильяма Голдинга категорически разные, ведь сама жизнь стерла полностью всякую выдумку. Когда Голдинг создал остров, где человек потерял свой облик, история "детей острова Ата" доказывает обратное — даже на отдаленном клочке суши может быть человечность и настоящие люди, которые никогда не склонятся перед обстоятельствами и несогласиями.

Тонганские робинзоны доказали, что только доверие, искренность, ответственность за себя и всех, общая цель, а также умение остаться собой — и есть наивысшая ценность человека, какие бы препятствия, безлюдный остров и жизнь не подбросят на этом пути, чтобы оставаться достойными людьми для будущих поколений.