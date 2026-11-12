Когда преступники стали кумирами: как в сети среди подростков формируется опасная субкультура (фото)

Американские специалисты отмечают, что молодежь и подростки всё чаще покупают тематические футболки с надписями "Гнев" и "Естественный отбор". Кроме того, дети скрывают истинный смысл этих лозунгов от родителей, а эти лозунги имеют деструктивную репутацию.

Эксперты отмечают, что за обычной покупкой футболок скрывается тенденция к героизации преступлений, в рамках которой молодежь начинает "восхвалять" такие трагические события, как Колумбайн 1999 года или события в Бостоне 2013 года. Об этом сообщает издание Wired.

СМИ пишут, что следует разграничить два ключевых аспекта: покупка символики и мерча с надписями ещё не означает приверженность, а отражает внутреннее эмоциональное состояние подростков. Однако вторая неочевидная грань возникает тогда, когда происходит "героизация" преступления и содеянного как способ проявить себя перед миром.

Старший директор Института стратегического диалога (ISD) Кэтрин Кинелли отмечает, что тенденция к оправданию преступников начинает приобретать именно те "опасные смыслы". По её словам, молодёжь всё активнее покупает футболки с яркими лозунгами, которые носили известные преступники, приведшие к многочисленным жертвам — от Колумбайна до Бостона, а также в Европе (события в финском городе Йокела в 2007 году). Поэтому, говорит эксперт, существует очень "тонкий рубеж" между обычным мерчем и трукраймом и незаконными и опасными поступками.

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Одна из вариаций популярных в сети футболок продается на открытых платформах

"Есть фанаты криминальных фильмов, которые сохраняют воспоминания о событиях, чтобы тщательно их изучать. Однако мы видим, что часто люди пытаются во многих аспектах отразить образы предыдущих преступников, а также привносят в это свой собственный взгляд", — говорит г-жа Кинелли.

Игра на опережение: как в США противодействуют этой опасной тенденции

По её мнению, футболки используются для "демонстрации интереса и прославления насилия". Ещё один опасный тренд — это активное продвижение соответствующей мерч-продукции, суть которой молодые люди скрывают от родителей, и это уже стало проблемой.

"Анализ ISD всех продаж футболок, связанных с прошлыми событиями, является частью запланированных мер нашей команды, направленных на выявление различных предупреждающих признаков будущих нападений. Идея заключается в том, чтобы дать родителям, учителям и правоохранительным органам больше ориентиров для понимания, когда молодой человек может иметь намерение причинить вред другим, особенно с учетом того, что в рамках изучения киберпреступности мы наблюдаем значительный рост и вовлечение молодежи и несовершеннолетних", — отмечает г-жа Кинелли.

СМИ добавляет, что организации и общественные группы начали активнее оказывать давление на продавцов мерча и группы с подозрительным контентом, а также содействовать привлечению специалистов к работе с молодежью и подростками. Эксперт отмечает, что хотя покупка подростком самой откровенной футболки с надписями "не означает, что это помогает молодым людям совершить преступление, и не обязательно свидетельствует о планировании опасных действий".

"Взрослые должны сопоставлять это с другими факторами — от доступа к оружию до разговоров о насилии — и немедленно реагировать. Ведь это и есть тот самый предупреждающий сигнал, поэтому здесь нужно привлечь учителей, полицию, родителей детей, чтобы пресечь даже мысль о непоправимых поступках. Кроме того, сам факт ношения футболки должен стать сигналом для родителей — нужно поговорить с ребенком, возможно, обратиться к специалисту за квалифицированной помощью", — заключает эксперт.