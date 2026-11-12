Коли злочинці стали кумирами: як у мережі серед підлітків виростає небезпечна субкультура (фото)

Американські фахівці відзначають, що молодь та підлітки все частіше купують тематичні футболки з написами "Гнів" та "Природний відбір". Також діти приховують істинне значення цих меседжів від батьків, а ці гасла мають деструктивну репутацію.

Експерти кажуть, що за звичайною купівленю футболок стоїть тренд глорифікації злочинів, де молодь починає "вихваляти" такі трагічні події як Колумбайн 1999 року чи події в Бостоні 2013 року. Про це повідомляє видання Wired.

ЗМІ пише, що варто розділили два ключових аспекти — купівля символіки та мерчу із написами ще не означає прихильність, а показує внутрішній емоційний стан підлітків. Однак друга незрима межа настає тоді, коли відбувається "глорифікація" злочину та вчиненого як спосіб показати себе світу.

Старша директорка Інституту стратегічного діалогу (ISD) Кетрін Кінеллі говорить, що тренд на виправдання злочинців починає набувати саме тих "небезпечних сенсів". За її словами, молодь активніше купує футболки з яскравими гаслами, які носили відомі злочинці, що спричинили серйозних жертв — від Колумбайна до Бостона, так і в Європі (події в фінському місті Йокела 2007 року). А тому, каже фахівчиня, є дуже "крихка межа" від звичайного мерчу та трукрайму до незаконних і небезпечних вчинків.

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Одна з варіацій популярних у мережі футболок продається на відкритих платформах

"Є фанати трукраймів, які зберігають пам'ять про події, аби ретельно вивчати їх. Однак ми бачимо, що часто люди намагаються в багатьох аспектах віддзеркалити попередніх злочинців, а ще й надають цьому свій власний погляд", — каже пані Кінеллі.

Гра на випередження: як цьому небезпечному тренду протидіють в США

На її думку, футболки використовуються для "сигналізації інтересу та глорифікації насилля". Інший небезпечний тренд — це активне просування відповідного мерчу, суть якого молоді люди приховують від батьків, і це вже стало проблемою.

"Аналіз ISD всіх продажів футболок, пов'язаних із минулими подіями, є частиною запланованих дій нашої команди, яка висвітлює різні попереджувальні ознаки майбутніх нападів. Ідея полягає в тому, щоб надати батькам, вчителям і правоохоронцям більше вказівок у розумінні, коли молода людина може мати намір завдати шкоди іншим, особливо тому, що в межах вивчення трукрайму ми бачимо переважне зростання та залучення молоді та неповнолітніх", — відзначає пані Кінеллі.

ЗМІ додає, що організації та громадські групи почали активніше тиснути на продавців мерчу, груп із підозрілим контентом і сприяти залученню фахівців до роботи з молоддю та підлітками. Експертка каже, що хоча купівля підлітком найвідвертішої футболки з написами "не означає, що допомагає молодикам здійснити злочин і не обов'язково свідчить про планування небезпечних дій".

"Дорослі повинні зважувати це з іншими факторами — від доступу до зброї з розмовами про насилля, потрібно негайно реагувати. Адже це і є той самий сигнал попередження, тому тут треба залучити вчителів, поліцію, батьків дітей, аби задушити навіть думку про непоправні дії. Також факт носіння футболки має бути сигналом для батьків — треба говорити з дитиною, може звернутися до фахівця за кваліфікованою допомогою", — підсумовує експертка.