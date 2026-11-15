Три революции Клода Моне: как и почему художнику удалось навсегда изменить искусство (эксклюзивные фото)

Творчество и жизнь французского импрессиониста Клода Моне (1840–1926) тщательно изучены искусствоведами и уже давно имеют огромное количество как последователей, так и поклонников. Однако возникает вопрос — как ему это удалось и что такого сделал в своих поисках легендарный француз? Фокус к 186-й годовщине со дня рождения художника мирового масштаба раскроет новый взгляд на Моне и три революции, после которых искусство перестало быть привычным.

Выдающийся французский художник Клод Моне прошел путь от рядового парижского художника до культовой иконы стиля, который по инициативе критика Луиса Лероя получил название "импрессионизм". Так критик пытался оскорбить творчество художника и подколоть его, но, как справедливо пишет в своей работе "Это — Моне" Сара Паппворт: "Название прижилось, а вот оскорбление — нет".

О жизни, творческих поисках и философии Моне написано достаточно много, и, пожалуй, не стоит повторять то, что уже многократно говорилось о "уникальности" и особенностях стиля художника. Лучшим доказательством этого станут три простых слова — творчество, состояние, наследие.

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Итак, давайте посмотрим на жизнь Клода-Оскара Моне через призму этих явлений, чтобы разобраться в тех хитросплетениях его судьбы и живописи. Итак, начнем с самого начала — какой была революция в творчестве легендарного француза?

Революция в технике и цвете: что сделал Моне

Французский художник долгое время учился и искал все возможности и случаи, чтобы как можно лучше рисовать. За свою жизнь он создал тысячи эскизов и работ, любил творить циклами и сериями. И, как справедливо отмечают искусствоведы, очень неохотно разделял картины между выставками.

Революция номер один, о которой стоит упомянуть, — это краски, стиль и приемы рисования. Моне родился как раз в ту эпоху, когда для него закончились хлопоты с масляными красками — в 1841 году в продаже появляются легендарные тюбики с красками, которые значительно упростят творческий процесс.

Не менее важным аспектом стали новации и отход от академизма. Художника как-то спросили, где его мастерская, а он улыбнулся и ответил, что вот она. Так он говорил, что на дворе и на улице ничем не хуже мастерской, а потому не удивляйтесь разным размерам картин — от маленьких 69 на 80 см до гигантских полотен размером 3 на 3 метра и больше. И, конечно же, легендарная лодка, переделанная им собственноручно, на которой он работает, сплавляясь по небольшой реке.

Моне часто приглашал своих падчериц и их подруг в качестве моделей для своих работ (фото с выставки в Д'Орсе эксклюзивно для "Фокуса") Фото: Анна Минчева

Но вернемся к искусству: сам Моне тоже отошел от традиций живописи, поскольку понимал — прогресс уже наступил: появились фотографическое искусство и первые серьезные дагеротипы. Переход от чрезмерной детализации к камерным, порой — спорадическим моментам из жизни был тогда поистине новаторской особенностью художника.

И, конечно же, — большие и толстые мазки, буквально жирные слои краски в сочетании цветов и оттенков. Причина такого подхода проста — вспомним, что художник часто работал на улице, в хорошую погоду, которая могла быстро измениться. Способность быстро "набросать" основу и фон, которые вызывали впечатление (если точнее — "импрессию") и фиксировали лейтмотив произведения, а затем — Моне завершал всю работу в мастерской, если непогода мешала.

С непогодой у француза произошел трагикомический эпизод в жизни — когда в 1883–1886 годах он рисовал свои работы на побережье Нормандии, где на каменистых берегах часто бушевали штормы и морские приливы, он все-таки попал под стихию. Он говорил, что "попробует нарисовать известное побережье по-другому, и у меня это непременно получится".

А знаете, как все обернулось? Процитируем его письмо, в котором Моне сам рассказал о своих впечатлениях от работы на скалистых берегах Нормандии:

Я был полностью погружен в рисование и не заметил, как надвигается большая волна. Она отбросила меня на скалу. Сила воды швыряла меня и мои принадлежности во все стороны. Вода все сильнее затягивала меня вниз, и я подумал, что мне конец, но мне удалось выбраться на четвереньках... я промок до нитки: палитра, которую я все время крепко сжимал в руке, ударила меня по лицу, и вся борода испачкалась желтой краской! Клод Моне

Этот наглядный пример еще раз показывает, что преданность делу и любовь к любимому ремеслу не должны останавливаться ни перед чем. В конце концов, если Моне настолько одаренный и нестандартный художник, то возникает вопрос: а как ему удалось стать успешным и состоятельным художником, развеяв миф о "нищете" и творчестве на "голодный желудок"? Об этом — в следующей части этой истории.

Предприимчивый художник и богатство: Моне любит "monnaie"

Финансовая сторона жизни французского художника напоминает детектив — ему пришлось пережить трудности, нищету, огромные долги и поддержку друзей. Незапланированное создание семьи и незначительный успех в начале карьеры едва не поставили крест на мисье Клоде. Сумма долгов нарастала, его выселяли из арендованного помещения, и вместе с первой женой Камилой и новорожденным сыном Жаном им пришлось переехать в деревушку под Парижем.

Отчаяние художника было настолько сильным, что он даже подумывал утопиться в Сене, но передумал. В конце концов, его многочисленный круг друзей — Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Эжен Буден, а также писатель Эмиль Золь и представитель знатной семьи Фредерик Базиль — поддерживали Моне материально.

Так продолжалось с 1866 по 1885 год, но тем временем работы "отца импрессионистов" начали постепенно продаваться. Это давало хоть какие-то средства на жизнь, но затем в личной жизни художника наступает трагедия — умирает его жена Камилла, от которой у него было двое сыновей.

Клод Моне часто рисовал парижские пейзажи (фото эксклюзивно для "Фокуса") Фото: Анна Минчева

Постепенно французский художник понимает, что пора кардинально изменить подход к заработку. Так на горизонте появляется новаторская идея — реклама и коммерческие галереи, ведь после многих лет бесплодных выставок в парижских Салонах и скромных продаж художник меняет подход к делу. И это начинает приносить результаты.

Упомянутая Сара Паппворт в своей работе пишет, что после успеха персональной выставки Клод Моне увидела в этой идее предпринимательскую жилку. Благодаря своим знакомым Полю Дюрану-Рюэлю и Тео ван Гогу (брату того самого Винсента ван Гога) дела начинают постепенно налаживаться, и это начинают замечать другие художники: одни ищут пути для участия в совместных выставках под брендом Моне, а кто-то начинает откровенно завидовать.

Похоже, что у Моне был незаурядный предпринимательский талант. Он понимал, что может использовать такую ситуацию в своих интересах. [...] По мере того как Моне становился все более успешным художником, галереи все чаще соперничали за право продавать его работы, и он натравливал их друг на друга, чтобы поднять цену на свои произведения. Сара Паппворт, "Это — Моне"

Такой успех не мог не породить необычные истории — так Поль Сезанн создал рекламу, в которой заявил, что "Моне любит monnaie" (деньги), а Эдгар Дега подшучивал, что его оппонент занимается "безумной саморекламой". Также пасквиль на героя этой истории анонимно написал один из завистников, что тот "потерял связь с реальностью и живет в грехе", намекая на отношения Клода Моне и Алис Ошеде (жены его друга, причем две семьи жили вместе, пока после смерти мужа Алис не вышла замуж за художника, с которым прожила до 1911 года, совместно воспитывая восьмерых детей от своих предыдущих браков).

Однако Моне не только стал состоятельным и востребованным художником, но и наконец осуществил свою мечту — купил собственный дом, а впоследствии — земельный участок, где устроил пруд с кувшинками (серия этих картин станет одной из самых известных в творчестве художника). Позже художник получал просто баснословное состояние — по состоянию на 1900 год он зарабатывал в месяц примерно в 300(!) раз больше, чем рядовой рабочий в Париже. Благодаря этому его сыновья получили образование в Англии, он стал чаще пить чай, нанял нескольких слуг и семерых садовников, которые ухаживали за огромной территорией в его усадьбе возле деревни Живерна. И даже больше — в том же году художник покупает себе автомобиль, нанимает водителя, а семья обрела новое увлечение — поездки на машине по окрестностям.

Одна из работ цикла Моне "Водяные лилии" (фото эксклюзивно для "Фокуса") Фото: Анна Минчева

До конца своей жизни французский художник оставался достаточно состоятельным, несмотря на финансовые кризисы и Первую мировую войну. Исследователь Саймон Келли в своей работе "Как Моне стал миллионером: история жизни через бухгалтерские книги" пишет, что в конце жизни его общее состояние составило почти 5 млн франков — акции и ценные бумаги на 3 млн франков, дом в Живерни стоимостью более 400 тыс. франков, а мастерская, картины и личная коллекция — около 1,5 млн франков. По современному курсу (по состоянию на ноябрь 2026 года) совокупное состояние художника колебалось от 3,6 до 4,5 млн евро.

Фактически Моне в конце жизни был чрезвычайно успешным мультимиллионером, или, как сейчас принято говорить, — self-made man. Но помимо состояния и финансов, которые стали вознаграждением за годы плодотворного труда, возникает логичный вопрос: а что нам оставил французский художник в наследство, что составляет вечность?

Наследие и вечность: что оставил потомкам Клод Моне

Когда еще при жизни французского художника его спрашивали о творчестве, он отвечал довольно откровенно и честно. Он говорил, что всегда искал новые техники, а не ограничивался строгой художественной теорией.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы передать свои ощущения, когда смотрю на природу, и… как правило, чтобы удачно передать то, что я чувствую в этот момент, я забываю самые элементарные правила рисования, если таковые вообще существуют. Клод Моне

Когда 5 декабря 1926 года художник ушел из жизни, он даже представить себе не мог, какой важнейшей революцит в искусстве он положил начало и сделал так, что именно от его творчества тянется прямая линия развития искусства. Без Моне не было бы постимпрессионистов, абстрактных экспрессионистов, кубистов и футуристов, а вместе с ними — модернизма и постмодернизма в изобразительном искусстве.

Более того — абстракции, широкие мазки, выразительные цвета и полотна большого формата сегодня для художников являются совершенно нормальным явлением. Когда Моне создавал большие холсты, он закреплял их в ямах и на подставках, и для него вопрос размеров никогда не был проблемой. Как справедливо отмечает Сара Паппворт, немногие художники в мире могут похвастаться тем, что "оказали такое влияние на такое количество людей, да еще и в течение столь длительного времени".

Еще один подарок от Моне для всех художников и студентов — это его стиль. Автор материала лично знает нескольких человек, которые учатся или учились в художественных учебных заведениях, и в частных беседах, когда речь заходила о Моне и о том, где именно его можно увидеть, слышал честный ответ: "На предмете "станковое искусство" до сих пор юзают техники Моне. И это просто обязательная основа для всех".

В течение своей жизни Моне часто рисовал портреты своих детей (фото эксклюзивно для "Фокуса") Фото: Анна Минчева

В итоге творчество Клода Моне не ограничивается одним лишь искусством, а простирается далеко за его пределы. Глядя на его полотна, ощущается резонанс, передача впечатлений и история, лейтмотив которой призывает смотреть на мир не глазами, а через призму душевных переживаний.

Этот интуитивный и непередаваемый словами импульс эмоционального и жизненного, красоты и невероятного таланта нашел воплощение в творчестве культового французского художника. И завершим эту историю словами самого Моне, который во время беседы с французским президентом Жоржем Кемансо однажды сказал следующее:

Я смотрел на то, что показывала мне Вселенная, и, благодаря кисти, запечатлевал увиденное. Возьми мою руку в свою, и давай поможем друг другу лучше рассмотреть окружающий мир. Клод Моне

NB! Автор материала выражает личную благодарность и признательность читательнице издания Фокус Анне Минчевой за предоставленные эксклюзивные фотографии полотен Клода Моне из парижского музея Д'Орсе, где и по сей день в постоянной экспозиции находится часть работ легендарного художника. Спасибо, Анна!