От Кафки до ChatGPT: как человечество теряет искусство переписки и может ли оно его спасти (видео)

Эпистолярный жанр, в свое время бывший популярным способом передачи различной информации, в последние несколько десятков лет постепенно терял своё значение из-за технического прогресса. Фокус расскажет, почему письма подверглись такому влиянию технологий и почему этот жанр не исчезнет окончательно, а, возможно, даже вернётся к жизни после многолетнего господства мессенджеров и электронной переписки.

Эксперты и исследователи утверждают, что письма переживают упадок из-за таких факторов, как быстрый обмен информацией, утрата навыков письма от руки и отсутствие интереса к нему. Так, исследовательница Элизабет Стэнли в своей статье пишет, что первый и основной аргумент о "смерти письма" заключается в том, что, если раньше люди поддерживали связь преимущественно посредством переписки, то теперь письмо было вытеснено.

"Ряд исследований показал, что когда людям нужно поддерживать связь, они редко пишут письма, а вместо этого используют сочетание электронной почты и текстовых сообщений по телефону", — пишет исследовательница.

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В связи с ростом скорости обмена информацией привычка людей писать ручкой, перьем или стилусом активно вытесняется клавиатурой в смартфоне и на ПК. Показательным примером стала история изучения культуры письма в США. Так, исследователи обнаружили, что объем писем с 1945 по 2010 год сократился более чем в 20 раз в годовом соотношении, а значительное падение началось со второй половины 1980-х годов с появлением персональных компьютеров.

Дополнительным фактором снижения интереса к переписке стало появление "культуры мессенджеров". Начиная с 2000-х годов, она фактически превратила длинные развернутые тексты в быстрые и удобные сообщения, а в последние годы дополнительное влияние оказал ИИ — теперь куда угодно, даже формально, можно написать письмо человеку, компании, организации по различным вопросам.

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"В Ирландии отправляется в два раза меньше писем, чем десять лет назад. В настоящее время 93 % всей почты составляют письма от компаний или государственных органов, а на личные письма и открытки приходится лишь 7 %", — пишет ирландская телерадиокомпания RTE в материале за 2025 год, отмечая значительное сокращение количества писем, написанных от руки в личных целях.

Журналисты также отмечают, что молодежь в Ирландии называет основными причинами отсутствие времени, необходимость быстрого обмена информацией и сложности с написанием. В то же время многие молодые люди говорят, что готовы вернуться к этому занятию, если будут писать из-за границы кому-то из близких или друзей, чтобы "напомнить себе о процессе и навыках".

Статистика и правда: сколько ещё осталось рукописных писем

Опрос британской компании YouGov за апрель 2025 года свидетельствует о фактическом упадке бумажной переписки. Из опрошенных за последний период в общей сложности лишь 25% британцев писали от руки и отправляли по почте открытки, карточки, фотографии или вели переписку.

Распределение респондентов по количеству написанных писем за последнее время Фото: скриншот

Несмотря на повсеместное распространение социальных сетей, чатов, электронных писем и мессенджеров, с началом года можно осторожно сказать, что цифровой мир "достал" все поколения — как молодежь, так и тех, кто уже немного забыл об этом процессе. В январе 2026 года агентство AP в своей статье отмечает, что люди начинают видеть в рукописных письмах способ цифрового детокса, возвращение к приватности и ощущение "ценности письма".

"В эпоху, когда продуктивность означает оптимизацию каждой секунды, а экраны стирают грань между работой и домом, некоторые люди замедляют темп и отключаются, обращаясь к средствам связи из прошлого. Чернила, бумага и другие инструменты, которые когда-то были единственным способом отправить сообщение на расстояние, продолжают объединять людей со всего мира", — говорится в тексте.

Герои материала говорят, что возвращаются к привычке тратить время на письма как на способ отвлечься от проблем, поделиться чем-то важным и ценным. Говоря о важности общения с помощью современных средств, все опрошенные в статье издания признают, что письма, написанные от руки, могут снова войти в обиход.

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Следует признать, что в прошлом письма различных жанров и направленностей (любовные, политические, дипломатические, обращения или высокохудожественные) были вытеснены современными средствами коммуникации. Так человек показывал, что он тратит время и силы на другого, заставляя подбирать слова и мысли, интуитивные предчувствия и откровенные намерения именно для конкретного человека.

Именно поэтому рукописное письмо показывает, что люди ещё не утратили способность писать близким и незнакомым людям о том, что действительно важно. Просто человек, находящийся в плену новых технических решений и средств, потока информации и задач, должен вспомнить о привычке своих предшественников — уделять время тому, что пишется, и тому, к кому мы обращаемся.