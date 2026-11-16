Від Кафки до ChatGPT: як людство втрачає мистецтво листування і чи може його врятувати (відео)

Епістолярний жанр як популярний спосіб свого часу передачі різної інформації поступово втрачав свою важливість останні кільканадцять років через технічний прогрес. Фокус розкаже, чому листи зазнали такого впливу технологій і чому він не зникне остаточно, а може — повернутися до життя після багаторічної влади месенджерів і е-листування.

Експерти та дослідники говорять, що листи переживають свій занепад через такі фактори як швидкий обмін інформацією, втрата навичок письма від руки та відсутність інтересу до нього. Так дослідниця Елізабет Стенлі у своїй статті пише, що перший і основний аргумент про "смерть листа" полягає в тому, що, якщо раніше люди підтримували зв'язок переважно через листування, а тепер лист був замінений.

"Низка досліджень показала, що коли людям потрібно підтримувати зв'язок, вони рідко пишуть листи, а натомість використовують комбінацію електронної пошти та тексту з телефоном", — пише дослідниця.

Через зростання швидкості обміну інформацією людська звичка писати ручкою, перлом чи стилосом активно витісняється клавіатурою в смартфоні та ПК. Показовим прикладом стала історія вивчення культури листів у США. Так дослідники виявили, що об'єм листів з 1945 до 2010 року скоротився в понад 20 разів у співвідношенні рік-рік, а значне падіння почалося з другої половини 1980-х років з появою персональних ПК.

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Додатковим фактором зменшення інтересу до листування стала поява "культури меседжерів". Починаючи з 2000-х років, вона фактично перетворила великі розлогі тексти на швидкі та зручні повідомлення, а за останні роки додатковий вплив здійснив ШІ — тепер будь-куди, навіть формально, можна написати листа для людини, компанії, організації з різних питань.

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"В Ірландії надсилається вдвічі менше листів, ніж десять років тому. Наразі 93% усієї пошти створюють бізнеси або державні органи, залишаючи лише 7% у вигляді особистих листів і листівок", — пише ірландський мовник RTE в матеріалі за 2025 рік, вказуючи на значне падіння написання листів від руки в приватних справах.

Журналісти також вказують, що молодь в Ірландії вказує головні причини — відсутність часу, необхідність швидкого обміну інформацією та складність із написанням. Водночас багато хто з молоді каже, що готові повернутися до цього заняття, якщо писатимуть закордоном комусь з близьких людей чи друзів, аби нагадати "процес і навички".

Статистика та правда: скільки ще лишилося листам від руки

Опитування британської YouGov за квітень 2025 року показує фактичний занепад письмових листів. З опитаних за останній лише сумарно 25% британців писали від руки та відправляли поштою листівки, картки, фото чи проводили переписку.

Розподіл опитаних щодо кількості написаних листів за останній час Фото: скриншот

Попри засилля соцмереж, чатів, електронних листів і месенджерів, з початком року можна обережно говорити, що цифровий світ "допік" усі покоління — як молодь, так і тих, хто призабув цей процес. В січні 2026 року видання AP в своєму матеріалі зазначає, що люди починають бачити в листах від руки спосіб цифрового детоксу, повернення до приватності та відчуття "цінності листа".

"У час, коли продуктивність означає оптимізацію кожної секунди, а екрани розмивають межу між роботою і домом, деякі люди сповільнюють і відключаються, звертаючись до засобів зв'язку з минулого. Чорнило, папір та інші інструменти, які колись були єдиним способом надіслати повідомлення здалеку, продовжують об'єднувати людей з усього світу", — вказано в тексті.

Герої матеріалу говорять, що повертаються до звички витрачати свій час на листи як на спосіб відлучитися від проблем, поділитися чимось важливим і цінним. Говорячи про важливість спілкування через сучасні засоби, всі опитані в статті видання визнають, що листи від руки здатні повернутися до вжитку.

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Слід визнати, що раніше листи різних жанрів і спрямованостей (любовні, політичні, дипломатичні, звертання чи високомистецькі) були витіснені сучасними засобами комунікації. Так людина показувала, що вона витрачає час і сили на іншу, змушуючи до конкретної особи добирати слова та думки, інтуїтивні передчуття та відверті наміри.

Саме тому рукописний лист показує, що люди ще не втрати здатність писати до близьких і незнайомців про справді важливе. Просто людина у полоні нових технічних рішень та засобів, потоку інформації та завдань має згадати про звичку попередників — вкладати час у написане та в людину, до якої звертаємося.