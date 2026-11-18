История американского художника Эдварда Хоппера (1882–1967), которого называют одним из ведущих художников США, таит в себе ряд тайн — от сложных отношений с зависимостями до проблем в семейной жизни. Жена художника Джозефина "Джо" Хоппер много лет вела записи в дневниках, где её муж представал иным, нежели в публичном образе пуританина и "мастера меланхолии".

На протяжении многих лет Джо боролась за признание как художница, как женщина и как автор идей картин своего мужа, который годами в своих произведениях демонстрировал их буквальную несовместимость — от взглядов на творчество до личной жизни. Об этом говорится в материале The Guardian.

Документальный фильм о жизни и творчестве Эдварда Хоппера

Автор статьи Луис Шедвик отмечает, что Джо жаловалась на отсутствие своего места в качестве жены, модели, источника вдохновения и автора идей для картин. Однако ирония заключается в том, что именно женщина оказала, пожалуй, наибольшее влияние на творчество своего мужа, поскольку занималась практически всеми делами как дома, так и в его творческой жизни.

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Журналист пишет, что Джо позировала для картин, была музой, курировала выставки, занималась управлением продаж картин и систематизировала каталоги творчества Эдварда. В дневниках за 35 лет и сотнях писем раскрывается непростая сторона отношений между парой.

Темная сторона искусства: конфликты между Эдвардом и Джо

В своих письмах и записях женщина буквально называла своего избранника "законченным садистом" и эгоистом, который любил быть в центре внимания. А когда сама Джо стремилась проявить себя в искусстве и посоветовала мужу перейти на акварель вместо масляных красок, это его бесило.

Женщина вспоминает, что постоянно испытывала агрессию, психологическое давление и даже не раз подвергалась избиениям, когда художник поднимал на неё руку. В те времена, как говорится в письмах несчастной, ей приходилось молчать и скрывать синяки с помощью косметики и одежды.

Однако больше всего её гордость задевало отношение Эдварда к ней как к женщине в личной жизни. Из записей Джо известно, что её муж был бабником, любил женское внимание, а к ней не проявлял достаточного внимания и тепла ни в обычном общении, ни во время близости, после которой она чуть ли не каждый раз чувствовала себя "использованной" и даже испытывала к себе "отвращение". Её также бесил внешне консервативный и пуританский образ мужа, который рушился, как только закрывались двери.

"Утреннее солнце" показывает одиночество Джо как женщины и художницы Фото: Wikiart

Однако мнение Джо, изложенное в её письмах, не разделяет исследовательница Хейл Левин, которая изучала биографию именно этого художника. И правда оказалась гораздо сложнее — сама Джо была очень импульсивной и резкой, чрезвычайно ревнивой по отношению к другим женщинам, часто переходила на оскорбления и провокации, тогда как сам Эдвард был замкнутым и отшельническим.

Различия в характерах и привели к тому, что между этими двумя людьми искусства постоянно возникали конфликты. И только после этого оба поняли: нужно дать паре свободу действий, и это сработало.

Примирение художников и правда, от которой не уйти

С середины 1950-х Эдвард Хоппер и Джо Хоппер смогли пойти на компромисс — он позволял ей делать всё, что она хотела, общаться и не заставлял её заниматься домашними делами. Кроме того, у каждого была своя мастерская и место для работы.

Несмотря на это, женщина писала в дневниках о мучительном и травматичном опыте, который сложился между ними, пока не произошло примирение. Речь, как пишет Луис Шедвик, вовсе не идет об извинениях за взаимные недоразумения, обиды и насилие, а скорее — об участии в совместных проектах, выставках и общем признании творчества Хопперов.

Краткое резюме о картине Эдварда Хоппера "Два комменданта"

По мнению автора материала, именно последняя работа Эдварда Хоппера "Два коммендианта" 1966 года продемонстрировала примирение между художниками, но отнюдь не между людьми. После смерти мужа Джо писала в дневниках, что не испытывала любви к Эдварду как из-за пережитого, так и за несколько лет до его смерти в 1967 году, но, несмотря на это, как говорится в материале СМИ, оба словно сыграли на сцене жизни, которую каждый в отдельности не хотел бы прожить заново, но так "случается между творческими людьми".

После смерти художника его жена стала полноправной владелицей всей коллекции работ, за исключением тех, что были проданы в частные коллекции и музеи. Несмотря на это, конфликты между супругами показали, что зачастую искусство имеет тёмные стороны для обоих партнёров, вовлечённых в него, и кому-то придётся пожертвовать карьерой, нервами и даже благополучием.