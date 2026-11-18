Історія американського художника Едварда Гоппера (1882-1967), якого називають одним із провідних митців США, має низку таємниць — від складних стосунків із залежностями до проблем у сімейному житті. Дружина митця Джозефіна "Джо" Гоппер багато років робила записи в щоденниках, де її чоловік постав іншим від публічного образу пуританина та "майстра меланхолії".

Протягом років Джо боролася за визнання як художниця, як жінка та як авторка ідей картин чоловіка, який роками в своїх творах показував їхню буквальну несумісність — від поглядів на творче до приватного життя. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Документальний фільм про життя і творчість Едварда Гоппера

Автор статті Луїс Шедвік вказує, що Джо скаржилася на відсутність свого місця як дружини, натурниці, джерела натхнення та авторки ідея для картин. Однак іронія в тім, що саме жінка мала чи не найбільший вплив на творчість свого чоловіка, бо займалася практично всіма роботами як вдома, так і мистецькому житті.

Журналіст пише, що Джо позувала для картин, була музою, курувала виставки, займалася менеджерством продажів картин та тією, хто систематизував каталоги творчості Едварда. У щоденниках за 35 років та сотнях листів розкривається непроста сторона стосунків між парою.

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Темний бік мистецтва: конфлікти між Едвардом і Джо

У своїх листах і записах жінка буквально називала обранця "закінченим садистом" і егоїстом, який любив бути в центрі уваги. А коли сама Джо прагнула проявляти себе в мистецтві, підказала чоловіку перейти на акварелі замість олійних фарб, то це його бісило.

Жінка згадує, що постійно відчувала агресію, психологічний тиск і навіть пережила неодноразові побої, коли художник підіймав на неї руку. В ті часи, як йдеться в листах нещасної, їй довелося мовчати та приховувати синці косметикою та одягом.

Однак найбільше її гордість зачіпляли ставлення Едварда до неї як до жінки в приватному житті. З записів Джо відомо, що її чоловік був бабієм, любив жіночу увагу, а до неї не проявляв ніякої достатньої уваги та тепла як у звичайному спілкуванні, так і під час близькості, після якої ледь не щоразу відчувала себе "використаною", і навіть відчувала до себе "огиду". Її також бісив ззовні консервативний та пуританський образ чоловіка, який руйнувався після зачинення дверей.

"Ранкове сонце" показує самотність Джо як жінки та мисткині Фото: Wikiart

Однак думку Джо в її листах не поділяє дослідниця Гейл Левін, яка вивчала біографію саме митця. І правда виявилася куди складнішою — сама Джо була дуже імпульсивною та різкою, надзвичайно ревнивою до інших жінок, часто переходила на образи та провокації, тоді як сам Едвард був замкнутим і відлюдькуватим.

Різність характерів і призвела до того, що між обома людьми мистецтва були постійні конфлікти. І лише після того обидвоє зрозуміли — треба дати парі свободу дій, і це спрацювали.

Примирення митців і правда, від якої не відкраскатися

З середини 1950-х Едвар Гоппер і Джо Гоппер змогли піти на компроміс — він дозволив їй робити все, що вона бажає, спілкуватися та не примушував її рутиною вдома. Крім того, у кожного була своя майстерня та місце для роботи.

Попри це, жінка писала в щоденниках про болісний та травматичний досвідміж ними, аж допоки не відбулося примирення. Мова ніяк, як пише Луїс Шедвік, не йде про вибачення за взаємні непорозуміння, образи та насилля, а скоріше — долученість в спільні роботи, виставки та спільне визнання робіт Гопперів.

Коротке резюме про картину Едварда Гоппера "Два комендіанти"

На думку автора матеріалу, саме остання робота Едварда Гоппера "Два комендіанти" 1966 року показала факт примирення між митцями, однак аж ніяк як між людьми. Після смерті чоловіка Джо писала в щоденниках, що не відчувала любові до Едварда як через пережите, так і за кілька років до його смерті в 1967, але попри те, як йдеться в матеріалі ЗМІ, обидвоє наче зіграли на сцені життя, яке кожен окремо не хотів прожити би знову, але так "сталося між творчими людьми".

Після смерті художника його дружина стала повноцінною власницею всієї колекції робіт, окрім тих, що були продані до колекцій та музеїв. Попри те, конфлікти між парою показали, що часто мистецтво має темні сторони для обох партнерів, які залучені до нього, і комусь доведеться пожертвувати кар'єрою, нервами та навіть благополуччям.