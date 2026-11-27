Творчество Ольги Кобылянской (1863–1942) давно вошло в украинскую литературу как образец революции в понимании героинь написанных ею историй. В честь предстоящего дня рождения писательницы мы представим несколько более обширный портрет — с элементами философии и тем, чего обычно нет в школьной программе, но что присутствует на страницах глубоких научных исследований.

Биография и творчество Ольги Юлиановны достаточно тщательно изучены благодаря её произведениям, воспоминаниям современников и обширному количеству сопутствующих материалов — переписке, мемуарам и многому другому. Однако главная революция Кобылянской в её произведениях — это превращение женщины в главную героиню повествования, действия которой напрямую влияют на канву сюжета и изменяют её.

Фактически автор подняла ключевой вопрос: если женщина способна изменить окружающий мир, то как сделать это с ощущением полной самореализации? И Кобылянская даёт нам прямой ответ: теперь героини не сводятся к ролям дочери, жены или матери, а из их слов и стремлений просматривается тяга к амбициозным целям — творчество, финансовая независимость и право самостоятельно выбирать собственную судьбу.

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Таким образом, автор буквально подвергает критике тогдашнее общество Австро-Венгрии, которое фактически пытается решить за неё, кем ей быть — как женщине и писательнице. Такую позицию писательница категорически отрицала не только в художественных произведениях, но и в знаменитом докладе "Несколько слов об идее женского движения". Ключевым для автора было не символическое значение прав, а право на профессию, ощущение собственной финансовой стабильности и право выбора.

Документальный фильм об Ольге Кобылянской

Об этом свидетельствуют такие произведения Кобылянской, как "Человек" и "Царевна". В первой Елена Ляуфер оказывается перед выбором между собственными убеждениями и давлением на нее со стороны общества и семьи, а во второй Наталка Верковичевна ищет не только брак, но и чувство самореализации, интеллектуальный труд и самостоятельность в принятии решений. Стремление и успех обеих женщин — разрушить так называемый "баланс между полами", в котором и автор, и героини видели лицемерие и ложное равновесие, которое на практике складывалось не в пользу женщины.

И не следует забывать, кто из философов в своё время оказал интеллектуальное влияние на Кобылянскую. Исследовательница Юлия Ладыгина в своей диссертационной работе пишет, что это был Фридрих Ницше, работы которого полиглот читала ещё в 1890-х годах, в которых Ольга Юлиановна видела критику конформизма, недоверие к устоявшимся нарративам и морали. Хотя надо сказать — Кобылянская никогда не была ревностной последовательницей Ницше, а во многом была категорически не согласна — в произведении "Он и она" писательница с искусной иронией буквально "проехалась" по философу за пассажи и слова о женщинах. Поэтому главная идея, которую автор точно переняла у немецкого философа, касалась свободы личности, её выбора и ответственности.

Это заметно в "Механхолийном вальсе" — произведении, которое близкая подруга и единомышленница Леся Украинка считала "музыкально-пластической поэмой в прозе". Три героини — Марта, Анна и София — имеют три собственных воплощения: учительская деятельность, живопись и музыка. Но за этим писательница мастерски ставит интересную дилемму, которая звучит так: "Дружба не отменяет противоречий, а творчество — иногда не даёт желанного счастья".

Кобылянская честно отмечает, что творческий человек проходит трудный путь лишений и постоянных неудач. И часто человек, посвятивший себя этому делу, может оказаться перед выбором — как творить в некомфортных обстоятельствах, когда на кону может стоять собственная индивидуальность, и как дальше всё будет зависеть от самого человека с его правом выбора.

Не только женщина и её судьба: почему тема власти и собственности интересовала Кобылянскую

Кроме того, значительную часть творчества Ольги Юлиановны составляют темы власти и собственности. В культовом романе "Земля", который читают дети в рамках школьной программы, упускается один чрезвычайно важный философский аспект. Ведь сама земля упоминается не только как имущество или наследство, социальный статус и гарантия жизни всей семьи. Но именно этот клочок земли поднимает гораздо более острые вопросы — как земля становится силой, разрушающей семью, и почему за историей братоубийства, в которой просматривается библейский мотив Каина и Авеля, ощущается неизбежная психологическая ловушка. Так Кобылянская в тексте между строк спрашивает: "Кто же владеет землей на самом деле — сама стихия или человек, и почему за этим парадоксом Homo не готов видеть собственные недостатки?"

Еще одна тема творчества автора — человеческие страсти, инстинкты, психологические переживания и борьба человека между собственными чувствами и общественными устоями. В произведениях "Некультурная", "Природа" и "В воскресенье рано зелье копала…" Кобылянская проводит переосмысление фольклора, не пересказывает его, а углубляется в лейтмотив — о человеке через его влечения, страсти и желания совершать поступки и действия, которые подрывают представления о морали.

Подкаст с литературоведом Верой Агеевой о творчестве Ольги Кобылянской

И, конечно же, отметим малоизученную тему творчества писательницы — период с 1910-х годов до конца жизни, который школьная программа почему-то игнорирует. А зря, ведь следует сказать, что Кобылянская была свидетельницей Первой мировой войны, её последствий, а после неё — репрессий со стороны румынской администрации, давления и цензуры в отношении украинского языка и культуры на Буковине, о чём авторка упоминала в своих произведениях.

В произведениях "Иуда", "Навстречу судьбе", "Сошел с ума" и "Письмо осужденного солдата к своей жене" Кобылянская затрагивает темы выживания, человеческих страхов, утрат и отчаяния. А ещё отвечает на знакомый сегодня украинцам вопрос со времён полномасштабного вторжения — как быть и оставаться человеком, сохранять достоинство перед адским лицом войны.

Отдельно стоит выделить роман "Апостол черни" — произведение, которое изменит ваше школьное представление об авторе. Ведь в этом довольно объемном романе, представляющем собой семейную сагу, поднимается целый пласт вопросов: личный выбор, карьеризм, то, как интеллигенция должна осознавать ответственность за себя и будущее собственного народа. И главное — каким должен быть народ, который не только понимает собственную идентичность, но и чётко видит видение будущего.

Что почитать из творчества Кобылянской: топ-10 произведений писательницы

Так за что же украинская литература должна быть благодарна Ольге Кобылянской? Именно творчество Ольги Юлиановны претерпело изменения и прошло эволюцию, в которой главными вопросами были личная свобода, место женщины в обществе, а также то, как преобразовать собственное понимание свободы (и сопутствующую ей ответственность) в трансформацию в рамках народа и государства.

Автор совершила качественный скачок в своих произведениях, фактически перейдя от социальных описаний к психологическому исследованию человека. Кобылянскую интересовали не только внешние обстоятельства, но и то, что происходит с человеком, как он оценивает собственный опыт, имеет право на ошибки и сомнения, а также почему оказывается в ловушке непреодолимых обстоятельств.

Поэтому рекомендуем читателям перечитать (или прочитать впервые) следующие произведения писательницы:

"Человек";

"Земля";

"Царевна";

"Меланхоличный вальс";

"В воскресенье рано зелье копала…";

"Ниоба" (повесть 1905 года);

"Некультурная";

"Иуда"

"На встречу судьбы";

"Апостол черни".

В итоге можно утверждать, что произведения писательницы позволяют нам взглянуть на Ольгу Кобылянскую с новой точки зрения. Автор предстает перед нами не только в образе исследовательницы человеческой (и, в частности, женской) судьбы, но и как мыслительница, которая пытается найти место человека в мире и определить, какие границы этот человек должен постоянно отстаивать и за которые бороться.