Творчість Ольги Кобилянської (1863-1942) давно увійшла до української літератури як зразок революції в розумінні героїнь написаних нею історій. Фокус на честь прийдешнього дня народження письменниці окреслить дещо ширший портрет авторки — з елементами філософії та того, що зазвичай немає в шкільній програмі, але присутнє на сторінках глибоких наукових досліджень.

Біографія та творчість Ольги Юліанівни достатньо ретельно вивчена завдяки творчості, спогадам сучасників і обширній кількості супутніх матеріалів — листування, переписки, мемуари та багато іншого. Однак головна революція Кобилянської у її творах — це трансформація жінки у провідну героїню оповіді, дії якої прямо впливають та змінюють канву сюжету.

Фактично авторка порушила ключове питання — якщо жінка здатна змінити довколишній світ, то що як це зробити з відчуттям повної реалізації? І Кобилянська дає нам пряму відповідь: тепер героїні не зводяться до ролей доньки, дружини чи матері, а з їх слів і прагнень проглядається потяг до амбітних цілей — творчість, фінансова незалежність та право самостійно обирати власну долю.

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Так авторка буквально ріже тодішнє полотно суспільства Австро-Угорщини, яке фактично намагається вирішити за неї, ким їй бути — як жінці та авторці. Таку позицію письменниця категорично заперечувала не лише в художніх творах, але й в знаменитій доповіді "Дещо про ідею жіночого руху". Ключовим для авторки була не символічність прав, а право на професію, відчуття власної фінансової стабільності та мати право вибору.

Документальний фільм про Ольгу Кобилянську

Ті ж роботи Кобилянської "Людина" та "Царівна" це доводять. В першій Олена Ляуфер опиняється перед вибором між власними переконаннями та тиском на неї суспільства з родиною, а в другій Наталка Верковичівна шукає не тільки шлюбу, а відчуття реалізації, інтелектуальної праці та самостійності у прийнятті рішень. Прагення та успіх обох жінок — це зруйнувати так званий "баланс між статями", в якому як авторка, так і героїні бачили лицемірство та хибну рівновагу, яка на практиці завершувалася не на користь жінки.

І не слід забувати, хто з філософів на Кобилянську свого часу справив інтелектуальне враження. Дослідниця Юлія Ладигіна в своїй дисертаційній роботі пише, що це був Фрідріх Ніцше, роботи якого поліглотка читала ще в 1890-хх роках, в яких Ольга Юліанівна бачила критику конформізму, недовіру до усталених наративів і моралі. Хоча треба сказати — Кобилянська ніколи не була ревною ніцшеанкою, а багато де була категорично незгодна — у роботі "Він і вона" письменниця з майстерною іронією буквально "проїхалася" по філософу за пасажі та слова про жінок. Тому головна ідея, яку авторка точно приймала від німецького філософа, стосувалася свободи особистості, її вибору та відповідальності.

Це помітно у "Механхолійному вальсі" — роботі, яку близька подруга й однодумиця Леся Українка вважала "музично-пластичною поемою в прозі". Три героїні — Марта, Ганна та Софія має три власні втілення реалізації: вчителювання, живопис та музика. Але за цим письменниця майстерно ставить цікаву дилему, яка звучить так: "Дружба не скасовує суперечностей, а творчість — не дає інколи бажаного щастя".

Кобилянська чесно вказує, що творча людина проходить важкий шлях поневірянь та постійних невдач. І часто людина, яка віддає себе цій справі може опинитися перед вибором — як творити в некомфортних обставинах, коли на кону може стояти власна індивідуальність, і як далі все залежатиме від самої людини з її правом вибору.

Не лише жінка та її доля: чому тема влади та власності цікавили Кобилянську

Також великим пластом творчості Ольги Юліанівни є влада та власність. У культовій "Землі", яку дають дітям у шкільній програмі, пропускають один критично важливий філософський аспект. Адже саму землю згадують не лише як майно чи спадок, соціальний статус та гарантію життя цілої родини. Але саме цей клаптик ґрунту порушує куди критичніші питання — як земля стає силою руйнування родини і чому за історією братовбиства, в якій проглядається біблійний мотив Каїна й Авеля, є відчуття неуникної психологічної пастки. Так Кобилянська у тексті між рядками питає: "хто ж володіє землею насправді — самій стихії чи людині, і чому за цим парадоксом Homo не готовий бачити власні недоліки?"

Ще одна тема пошуків авторки — це людська пристрасть, інстинкти, психологічна переживання та боротьба людини між власними почуттями та суспільними устоями. В роботах "Некультурна", "Природа" та "В неділю рано зілля копала…" Кобилянська проводить ревізію фольклору, не переказує його, а йде до лейтмотиву — про людину через її потяг, пристрасть та бажання до вчинків і дій, які підточують уявлення про мораль.

Подкаст з літературознавицею Вірою Агєєвою про творчість Ольги Кобилянської

І звісно, відзначимо малорозкриту тему творчості авторки — від 1910-х років до кінця життя, яку шкільна програма чомусь ігнорує. А дарма, бо слід сказати, адже Кобилянська бачила Першу світову війну, її наслідки, а після неї — репресії румунської адміністрації, тиск і цензуру на українську мову та культуру на Буковині, що авторка відзначала у власних творах.

У роботах "Юда", "На зустріч долі", "Зійшов з розуму" та "Лист засудженого вояки до своєї жінки" Кобилянська прописує теми виживання, людських страхів, втрат і відчаю. А ще відповідає на знайоме нині питання українців з часів повномасштабного вторгнення — як бути та залишатися людиною, мати гідність перед інфернальним обличчям війни.

Окремо слід виділити роман "Апостол черні" — текст, який змінить ваше шкільне уявлення про авторку. Адже в цьому доволі великому романі, який є сімейною сагою, постане цілий пласт питання: особистий вибір, кар'єризм, як інтелігенція повинна усвідомлювати відповідальність за себе та майбутнє власного народу. І головне — яким має бути народ, який не тільки розуміє власну ідентичність, але чітко проглядає візію майбутнього.

Що читаємо з творчості Кобилянської: топ-10 робіт авторки

То за що українська література має бути вдячна Ользі Кобилянській? Саме творчість Ольги Юліанівни зазнала змін і проходила еволюцію, де головними питаннями була особиста свобода, місце жінки у суспільстві, а також як перетворити власний вимір свободи (та прийдешньої з нею відповідальністю) до трансформації в рамках народу та держави.

Авторка зробила якісний ривок у пластах текстів, де фактично перейшла від соціальних описів до психологічного дослідження людини. Кобилянську цікавили не лише зовнішні обставини, а те, що відбувається з людиною, як вона оцінює власний досвід, має право на помилки та сумнів, а також чому опинається в пастці неподоланних обставин.

Тому порадимо читачам перечитати (або прочитати вперше) наступні роботи письменниці:

"Людина";

"Земля";

"Царівна";

"Меланхолійний вальс";

"В неділю рано зілля копала…";

"Ніоба" (повість 1905 року);

"Некультурна";

"Юда"

"На зустріч долі";

"Апостол черні".

В підсумку можна ствердити, що твори письменниці дають нам змогу глянути на Ольгу Кобилянську з новою оптикою. Авторка постає перед нами не лише у образі та подобі дослідниці людської (та й жіночої долі зокрема), а як мислителька, яка намагається та пробує знайти місце людини в світі та які межі ця ж людина має постійно підтверджувати та боротися за них.