Биография и творчество японского художника Юкио Мисимы (1925–1970) полны мифов и образов, которые прочно "прилипли" к автору, как маска к герою его произведения "Исповедь маски". В годовщину гибели уже ставшего культовым японского мыслителя и писателя Фокус развенчивает семь самых распространенных предрассудков о японце и показывает его другую сторону — гламурного богемника, сторонника самурайского уклада и очень хорошего семьянина.

Этот японец потрясающе и стремительно ворвался в литературу своей страны ещё в конце 1930-х годов, а начало восхода звезды писателя пришлось на конец военных лет и начало периода после Второй мировой войны. Будучи большим поклонником традиционных театров но и кабуки, автор понимал и другое — нужны прочная и крепкая броня, щит и маска, которые скроют истинное "Я".

Несмотря на то, что сам автор с рождения носил совершенно другое имя — Хираока Кимитаке (平岡 公威), и происходил из семьи состоятельных высокопоставленных чиновников (вся семья Хираока на протяжении нескольких поколений состояла из чиновников и профессоров), очень долго в семье не хотели замечать его талант, проявившийся ещё в школьные годы. Однако впоследствии обстоятельства сложились так, что появился Юкио Мисима — творческий псевдоним, позволяющий под ним, словно под маской, как справедливо говорил Оскар Уайльд, честно и откровенно говорить о вещах, которые беспокоят автора в Японии.

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И вот здесь вокруг автора и возникает мифология, которая значительно превосходит человеческие стремления писателя. Поэтому разберём семь главных мифов о жизни японского писателя, где в форме "тезис — развенчание" мы посмотрим на автора, его творчество и жизнь через призму установленных фактов. Об этом — в следующей части текста.

Семь мифов о Юкио Мисиме: вымыслы против реальности

Миф первый. Мисима мечтал о "смерти героя"

Что было на самом деле. На самом деле всё гораздо прозаичнее — имея доступ к большой семейной библиотеке, он читал истории о мучениках, героях, рыцарях и смерти на поле боя. Сам автор в юности имел довольно слабое здоровье, и о нём очень часто заботилась бабушка.

Сам же автор не прошел медкомиссию в феврале 1944 года, когда у него ошибочно заподозрили туберкулёз (сам Мисима потом то ли в шутку, то ли с юмором говорил, что "косил на дурачка"). Но японские исследователи утверждают, что именно тогда простуда автора (есть версия, что это был обструктивный или другой вид хронического бронхита) не позволила ему попасть в ряды армии.

Миф второй. Мисима ненавидел западную культуру и посвятил свою жизнь защите японских традиций

Что было на самом деле. Этот тезис является абсолютной ложью, ведь существуют четкие и прямые свидетельства окружения и современников автора при его жизни. Он читал Оскара Уайльда, Райнера Марию Рильке, Жана Кокто, Габриэле Д'Аннунцио, Томаса Манна, Андре Жида и других. Кроме того, Мисима бывал за границей, имел собственную библиотеку, интересовался западным кино и массовой культурой.

Исследователи однозначно заявляют: Мисима выступал за то, чтобы знакомиться с мировыми новинками и классикой, но при этом стремился сохранить именно японскую культуру и традиции, которым вестернизация в его стране с начала 1950-х годов начала наносить серьёзный ущерб. Для этого Мисима предлагал простой принцип, который примерно можно сформулировать так: "Своё — береги и люби, чужое — изучай и исследуй".

Миф третий. Мисима был ультраправым и националистом, который хотел вернуть прежние порядки

Что было на самом деле. Автор действительно придерживался консервативных ценностей и выступал за восстановление роли императора как главы государства, а потому критиковал новый политический строй, который фактически отрекся от многовековой традиции политической деятельности и мысли.

Однако японские исследователи отмечают: не следует однозначно сводить политические взгляды Мисимы к буквальному ресентименту. На самом деле писатель понимал: в политике должна быть четко обозначена зона ответственности, нужно уметь донести политическую волю и принимать решения в интересах и во благо Японии. Именно в этом у автора и были противоречия с левыми и центристами того времени, которые называли Мисиму "фашистом", но автор в своих памфлетах говорил, что действительно нужно двигаться к прогрессу и переменам, но не ценой японских ценностей и культуры, которые сами японцы боялись признать и принять.

Документальный фильм BBC о жизни и смерти Юкио Мисимы

Миф четвёртый. Писатель начал заниматься бодибилдингом, чтобы обрести "образ самурая"

Что было на самом деле. До 30 лет японец действительно не особо заботился о собственном здоровье и фигуре. Однако с 1955 года он полностью начинает менять привычки — начинает меньше курить, занимается тяжелой атлетикой, а впоследствии — боксом и кэндо (японское фехтование на бамбуковых мечах — ред.).

Свои мотивы он чётко изложил в эссе "Солнце и сталь", где буквально указал на причины — он ищет баланс между интеллектуальным миром и физическим опытом. Поэтому, как говорится в тексте, писатель работает над собой, чтобы лучше понимать понятия тела, красоты и дисциплины.

Миф пятый. Мисима скрывал свою ориентацию, но писал о ней в своих произведениях

Что было на самом деле. Этот тезис имеет две стороны — творческую и личную, причем в первой, в романах "Исповедь маски" 1949 года и "Запретные цвета" 1951 года открыто исследуются японские нетрадиционные отношения между мужчинами и эстетическую красоту, а также конфликт между желаниями и общественными нормами. Во время написания "Запретных красок" Мисима лично посещал гей-бары Японии, чтобы использовать увиденное в тексте, и впоследствии свидетели подтверждали его присутствие в таких местах.

Однако сам автор (и это подтверждается свидетелями и фактами) ухаживал за будущей женой императора Акихито, но в 1958 году женился на Йоко Сугияме, дочери известного художника. В браке с женщиной, моложе его на 11 лет, у него было двое детей — дочь Норико (1959) и сын Ичиро (1962), которые носят настоящую фамилию автора и являются наследниками его наследия.

Мало того, в 1998 году разгорелся скандал, связанный с личной жизнью автора — писатель Дзиро Фукусима опубликовал книгу, в которой заявлял именно о близости и отношениях с Мисимой, приведя 15 личных писем от писателя. Но далее начались разногласия — Фукусима утверждает, что их отношения начались в 1951 году, но письма были написаны в период с 1962 по 1967 год, в которых Мисима говорил о творчестве Фукусимы, ошибках в его произведениях (сюжет, его развитие и источники вдохновения) и работе над их исправлением, и буквально ни слова или намека не было об их отношениях.

Мисима дает интервью на английском языке журналистам

Дети покойного автора подали в суд за незаконное использование наследства отца. Дело прошло все инстанции, и 9 ноября 2000 года Верховный суд Японии окончательно вынес решение в пользу детей Мисимы. Однако стоит добавить, что суды рассматривали только нарушение авторских прав, а не проверяли достоверность фактов о личной жизни автора.

В 2008 году некую символическую точку в этой истории поставил японский журналист и писатель Хироаки Сато. В своей колонке для Japan Times он написал, что дело вышло далеко за рамки вопроса об авторских правах и "затронуло частную жизнь" Мисимы, а иск его наследников считает "позорным", поскольку он "ни в коей мере не наносит ущерба имиджу писателя". Г-н Сато отмечает, что покойная жена писателя и его дети ревностно хранят память об отце и муже, но "похоже, им следует вспомнить" несколько фактов из биографии писателя.

Господин Сато подчеркивает, что сам Мисима был причастен к скандальным историям — он составил и подготовил вступление и подписи к фотографиям для фестиваля "обнаженных мужчин", в 1961 году вторгся в частную жизнь дипломата Хатиро Ариты (о чём написал текст "После банкета") и проиграл суд в 1964 году, а также имел ряд интрижек и свободных отношений с актрисами. Поэтому, считает господин Сато, биографию Мисимы следует не скрывать и не приукрашивать, а максимально тщательно изучать, чтобы отделить миф от правды о жизни писателя.

Миф шестой. Мисима был замкнутым интеллектуалом и жил исключительно за счёт литературы

Что было на самом деле. На самом деле всё было совсем иначе — автор вел богемный образ жизни: любил хорошее сакэ, западные сигареты и экзотические блюда. Кроме того, в начале карьеры Мисима оказался под литературной покровительством Ясунари Кавабаты, который принес Японии первую Нобелевскую премию по литературе и фактически продвигал молодого автора перед публикой, благодаря чему Мисима завоевал своё место в литературе.

Кроме того, как отмечают исследователи, писатель зарабатывал не только на литературе — он получал доход от своих пьес, ставившихся в театрах, выступал в телепередачах, а сам часто общался с представителями маркетинга. Именно у них автор почерпнул идею позиционировать себя как культурную фигуру, где всё имело значение — внешность, физическая форма, одежда и позы на фотографиях, которые стали "маской" писателя.

Мисима за работой в конце 1950-х годов Фото: wiki

Миф седьмой. Смерть автора была традиционным ритуалом, который японцы восприняли как поступок героя

Что было на самом деле. Когда 25 ноября 1970 года Мисима вместе с членами общества "Татенокай" (с японского — "Общество Щита") проникли в штаб-квартиры Сил самообороны в Токио, то взяли в плен командующего базой, а сам автор выступил перед солдатами с политической прокламацией, призывающей к восстановлению традиционной роли императора.

Однако всё сразу пошло не по плану — военные не поддержали мятеж, а сам писатель понимал: за попытку государственного переворота ему может грозить смертная казнь. Поэтому после провала он покончил с собой, совершив сеппуку, и этот поступок писателя вызвал тогда удивление и шок у жителей страны Восходящего Солнца, однако из-за политических призывов его взгляды не получили широкой поддержки среди рядовых японцев.

В дополнение к портрету: необычные факты из биографии

В заключение этой истории мы кратко расскажем о нескольких необычных фактах из биографии Мисимы, чтобы увидеть именно человека, а не образ писателя. Итак, знали ли Вы, что:

Мисима с детства очень любил кошек и хранил в ящике сушеные сардины, чтобы кормить их;

именно Ясунари Кавабата познакомил Мисиму с его женой Йоко, а сам брак был непростым — разница в возрасте сказывалась, и сам автор подумывал о разводе в первый год брака. О своей жизни в семье Мисима напишет эссе "Тело и одежда" в 1959 году, где опишет брак как форму добровольного ограничения свободы, дающего новую свободу, и поэтому научился принимать противоречие между искусством и повседневной жизнью;

Писатель был полиглотом и, помимо родного японского, свободно владел английским (свободно общался со СМИ и иностранцами), немного хуже знал немецкий (изучил ещё в школе и свободно читал немецкоязычную литературу), а также неплохо понимал французский и мог на нём поддерживать разговор;

Мисима так и не научился водить машину и никогда не имел водительских прав, а за рулём во время семейных поездок сидела его жена Йоко.

Что читать из произведений Юкио Мисимы: список знаковых произведений

Из творчества японского автора рекомендуется прочитать три его культовых романа — "Исповедь маски" 1949 года, "Запретные краски" 1951 года и "Золотой храм" 1956 года. Все три текста имеют переводы на украинский язык. Из драматического творчества автора на данный момент переведена пьеса "Женщина маркиза де Сада", которая была переиздана в 2024 году.

Другие произведения автора пока не переведены на украинский язык, но они доступны на английском и других европейских языках. Поэтому рекомендуем обратить внимание на такие работы, как "Мой друг Гитлер", "После банкета", "Солнце и сталь", "В защиту культуры".

В итоге стоит сказать, что жизнь, творчество и мифы вокруг Юкио Мисимы создали ореол особого автора, ставшего культовым как среди японцев, так и среди западных читателей. Но не следует забывать, что сам писатель был человеком, который пытался говорить о важных и болезненных вопросах в культуре и политике своего народа, а значит — понимал, что придётся идти против течения и вразрез с тенденциями, которые размывали суть "японскости" в самих людях и гражданах его страны, на что он обращал внимание и публично говорил.