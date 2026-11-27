Юкио Мисима без маски: 7 мифов о жизни и творчестве гения японской литературы (фото)
Биография и творчество японского художника Юкио Мисимы (1925–1970) полны мифов и образов, которые прочно "прилипли" к автору, как маска к герою его произведения "Исповедь маски". В годовщину гибели уже ставшего культовым японского мыслителя и писателя Фокус развенчивает семь самых распространенных предрассудков о японце и показывает его другую сторону — гламурного богемника, сторонника самурайского уклада и очень хорошего семьянина.
Этот японец потрясающе и стремительно ворвался в литературу своей страны ещё в конце 1930-х годов, а начало восхода звезды писателя пришлось на конец военных лет и начало периода после Второй мировой войны. Будучи большим поклонником традиционных театров но и кабуки, автор понимал и другое — нужны прочная и крепкая броня, щит и маска, которые скроют истинное "Я".
Несмотря на то, что сам автор с рождения носил совершенно другое имя — Хираока Кимитаке (平岡 公威), и происходил из семьи состоятельных высокопоставленных чиновников (вся семья Хираока на протяжении нескольких поколений состояла из чиновников и профессоров), очень долго в семье не хотели замечать его талант, проявившийся ещё в школьные годы. Однако впоследствии обстоятельства сложились так, что появился Юкио Мисима — творческий псевдоним, позволяющий под ним, словно под маской, как справедливо говорил Оскар Уайльд, честно и откровенно говорить о вещах, которые беспокоят автора в Японии.
И вот здесь вокруг автора и возникает мифология, которая значительно превосходит человеческие стремления писателя. Поэтому разберём семь главных мифов о жизни японского писателя, где в форме "тезис — развенчание" мы посмотрим на автора, его творчество и жизнь через призму установленных фактов. Об этом — в следующей части текста.
Семь мифов о Юкио Мисиме: вымыслы против реальности
Миф первый. Мисима мечтал о "смерти героя"
Что было на самом деле. На самом деле всё гораздо прозаичнее — имея доступ к большой семейной библиотеке, он читал истории о мучениках, героях, рыцарях и смерти на поле боя. Сам автор в юности имел довольно слабое здоровье, и о нём очень часто заботилась бабушка.
Сам же автор не прошел медкомиссию в феврале 1944 года, когда у него ошибочно заподозрили туберкулёз (сам Мисима потом то ли в шутку, то ли с юмором говорил, что "косил на дурачка"). Но японские исследователи утверждают, что именно тогда простуда автора (есть версия, что это был обструктивный или другой вид хронического бронхита) не позволила ему попасть в ряды армии.
Миф второй. Мисима ненавидел западную культуру и посвятил свою жизнь защите японских традиций
Что было на самом деле. Этот тезис является абсолютной ложью, ведь существуют четкие и прямые свидетельства окружения и современников автора при его жизни. Он читал Оскара Уайльда, Райнера Марию Рильке, Жана Кокто, Габриэле Д'Аннунцио, Томаса Манна, Андре Жида и других. Кроме того, Мисима бывал за границей, имел собственную библиотеку, интересовался западным кино и массовой культурой.
Исследователи однозначно заявляют: Мисима выступал за то, чтобы знакомиться с мировыми новинками и классикой, но при этом стремился сохранить именно японскую культуру и традиции, которым вестернизация в его стране с начала 1950-х годов начала наносить серьёзный ущерб. Для этого Мисима предлагал простой принцип, который примерно можно сформулировать так: "Своё — береги и люби, чужое — изучай и исследуй".
Миф третий. Мисима был ультраправым и националистом, который хотел вернуть прежние порядки
Что было на самом деле. Автор действительно придерживался консервативных ценностей и выступал за восстановление роли императора как главы государства, а потому критиковал новый политический строй, который фактически отрекся от многовековой традиции политической деятельности и мысли.
Однако японские исследователи отмечают: не следует однозначно сводить политические взгляды Мисимы к буквальному ресентименту. На самом деле писатель понимал: в политике должна быть четко обозначена зона ответственности, нужно уметь донести политическую волю и принимать решения в интересах и во благо Японии. Именно в этом у автора и были противоречия с левыми и центристами того времени, которые называли Мисиму "фашистом", но автор в своих памфлетах говорил, что действительно нужно двигаться к прогрессу и переменам, но не ценой японских ценностей и культуры, которые сами японцы боялись признать и принять.
Миф четвёртый. Писатель начал заниматься бодибилдингом, чтобы обрести "образ самурая"
Что было на самом деле. До 30 лет японец действительно не особо заботился о собственном здоровье и фигуре. Однако с 1955 года он полностью начинает менять привычки — начинает меньше курить, занимается тяжелой атлетикой, а впоследствии — боксом и кэндо (японское фехтование на бамбуковых мечах — ред.).
Свои мотивы он чётко изложил в эссе "Солнце и сталь", где буквально указал на причины — он ищет баланс между интеллектуальным миром и физическим опытом. Поэтому, как говорится в тексте, писатель работает над собой, чтобы лучше понимать понятия тела, красоты и дисциплины.
Миф пятый. Мисима скрывал свою ориентацию, но писал о ней в своих произведениях
Что было на самом деле. Этот тезис имеет две стороны — творческую и личную, причем в первой, в романах "Исповедь маски" 1949 года и "Запретные цвета" 1951 года открыто исследуются японские нетрадиционные отношения между мужчинами и эстетическую красоту, а также конфликт между желаниями и общественными нормами. Во время написания "Запретных красок" Мисима лично посещал гей-бары Японии, чтобы использовать увиденное в тексте, и впоследствии свидетели подтверждали его присутствие в таких местах.
Однако сам автор (и это подтверждается свидетелями и фактами) ухаживал за будущей женой императора Акихито, но в 1958 году женился на Йоко Сугияме, дочери известного художника. В браке с женщиной, моложе его на 11 лет, у него было двое детей — дочь Норико (1959) и сын Ичиро (1962), которые носят настоящую фамилию автора и являются наследниками его наследия.
Мало того, в 1998 году разгорелся скандал, связанный с личной жизнью автора — писатель Дзиро Фукусима опубликовал книгу, в которой заявлял именно о близости и отношениях с Мисимой, приведя 15 личных писем от писателя. Но далее начались разногласия — Фукусима утверждает, что их отношения начались в 1951 году, но письма были написаны в период с 1962 по 1967 год, в которых Мисима говорил о творчестве Фукусимы, ошибках в его произведениях (сюжет, его развитие и источники вдохновения) и работе над их исправлением, и буквально ни слова или намека не было об их отношениях.
Дети покойного автора подали в суд за незаконное использование наследства отца. Дело прошло все инстанции, и 9 ноября 2000 года Верховный суд Японии окончательно вынес решение в пользу детей Мисимы. Однако стоит добавить, что суды рассматривали только нарушение авторских прав, а не проверяли достоверность фактов о личной жизни автора.
В 2008 году некую символическую точку в этой истории поставил японский журналист и писатель Хироаки Сато. В своей колонке для Japan Times он написал, что дело вышло далеко за рамки вопроса об авторских правах и "затронуло частную жизнь" Мисимы, а иск его наследников считает "позорным", поскольку он "ни в коей мере не наносит ущерба имиджу писателя". Г-н Сато отмечает, что покойная жена писателя и его дети ревностно хранят память об отце и муже, но "похоже, им следует вспомнить" несколько фактов из биографии писателя.
Господин Сато подчеркивает, что сам Мисима был причастен к скандальным историям — он составил и подготовил вступление и подписи к фотографиям для фестиваля "обнаженных мужчин", в 1961 году вторгся в частную жизнь дипломата Хатиро Ариты (о чём написал текст "После банкета") и проиграл суд в 1964 году, а также имел ряд интрижек и свободных отношений с актрисами. Поэтому, считает господин Сато, биографию Мисимы следует не скрывать и не приукрашивать, а максимально тщательно изучать, чтобы отделить миф от правды о жизни писателя.
Миф шестой. Мисима был замкнутым интеллектуалом и жил исключительно за счёт литературы
Что было на самом деле. На самом деле всё было совсем иначе — автор вел богемный образ жизни: любил хорошее сакэ, западные сигареты и экзотические блюда. Кроме того, в начале карьеры Мисима оказался под литературной покровительством Ясунари Кавабаты, который принес Японии первую Нобелевскую премию по литературе и фактически продвигал молодого автора перед публикой, благодаря чему Мисима завоевал своё место в литературе.
Кроме того, как отмечают исследователи, писатель зарабатывал не только на литературе — он получал доход от своих пьес, ставившихся в театрах, выступал в телепередачах, а сам часто общался с представителями маркетинга. Именно у них автор почерпнул идею позиционировать себя как культурную фигуру, где всё имело значение — внешность, физическая форма, одежда и позы на фотографиях, которые стали "маской" писателя.
Миф седьмой. Смерть автора была традиционным ритуалом, который японцы восприняли как поступок героя
Что было на самом деле. Когда 25 ноября 1970 года Мисима вместе с членами общества "Татенокай" (с японского — "Общество Щита") проникли в штаб-квартиры Сил самообороны в Токио, то взяли в плен командующего базой, а сам автор выступил перед солдатами с политической прокламацией, призывающей к восстановлению традиционной роли императора.
Однако всё сразу пошло не по плану — военные не поддержали мятеж, а сам писатель понимал: за попытку государственного переворота ему может грозить смертная казнь. Поэтому после провала он покончил с собой, совершив сеппуку, и этот поступок писателя вызвал тогда удивление и шок у жителей страны Восходящего Солнца, однако из-за политических призывов его взгляды не получили широкой поддержки среди рядовых японцев.
В дополнение к портрету: необычные факты из биографии
В заключение этой истории мы кратко расскажем о нескольких необычных фактах из биографии Мисимы, чтобы увидеть именно человека, а не образ писателя. Итак, знали ли Вы, что:
- Мисима с детства очень любил кошек и хранил в ящике сушеные сардины, чтобы кормить их;
- именно Ясунари Кавабата познакомил Мисиму с его женой Йоко, а сам брак был непростым — разница в возрасте сказывалась, и сам автор подумывал о разводе в первый год брака. О своей жизни в семье Мисима напишет эссе "Тело и одежда" в 1959 году, где опишет брак как форму добровольного ограничения свободы, дающего новую свободу, и поэтому научился принимать противоречие между искусством и повседневной жизнью;
- Писатель был полиглотом и, помимо родного японского, свободно владел английским (свободно общался со СМИ и иностранцами), немного хуже знал немецкий (изучил ещё в школе и свободно читал немецкоязычную литературу), а также неплохо понимал французский и мог на нём поддерживать разговор;
- Мисима так и не научился водить машину и никогда не имел водительских прав, а за рулём во время семейных поездок сидела его жена Йоко.
Что читать из произведений Юкио Мисимы: список знаковых произведений
Из творчества японского автора рекомендуется прочитать три его культовых романа — "Исповедь маски" 1949 года, "Запретные краски" 1951 года и "Золотой храм" 1956 года. Все три текста имеют переводы на украинский язык. Из драматического творчества автора на данный момент переведена пьеса "Женщина маркиза де Сада", которая была переиздана в 2024 году.
Другие произведения автора пока не переведены на украинский язык, но они доступны на английском и других европейских языках. Поэтому рекомендуем обратить внимание на такие работы, как "Мой друг Гитлер", "После банкета", "Солнце и сталь", "В защиту культуры".
В итоге стоит сказать, что жизнь, творчество и мифы вокруг Юкио Мисимы создали ореол особого автора, ставшего культовым как среди японцев, так и среди западных читателей. Но не следует забывать, что сам писатель был человеком, который пытался говорить о важных и болезненных вопросах в культуре и политике своего народа, а значит — понимал, что придётся идти против течения и вразрез с тенденциями, которые размывали суть "японскости" в самих людях и гражданах его страны, на что он обращал внимание и публично говорил.