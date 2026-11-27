Біографія та творчість японського митця Юкіо Мішіми (1925-1970) сповнена міфів і образів, які міцно "прилипли" до автора, як маска до героя його тексту "Сповідь маски". У річницю загибелі вже культового японського мислителя та письменника Фокус розвінчає сім найпоширеніших упереджень про японця та показує його іншу сторону — гламурного богемника, прихильника самурайського укладу та дуже доброго сім'янина.

Японець карколомно та різко увірвався до літератури своєї країни ще наприкінці 1930-х, а початок сходження зірки письменника припало на кінець воєнних років і початку епохи після Другої світової війни. Будучи великим любителем традиційних театрів но та кабукі, автор розумів інше — потрібна міцна та сильна броня, щит і маска, які приховають істинне "Я".

Попри те, що сам автор від народження мав геть інше ім'я — Хіраока́ Кіміта́ке (平岡 公威), а походив з родини заможних чиновників високого рангу (вся сім'я Хіраока кілька поколінь належала до чиновників і професорів), дуже довго його талант не хотіли помічати в родині, який розкрився ще в шкільні роки. Однак згодом обставини склалися так, що виникає Юкіо Мішіма — творчий псевдонім, який дозволяє під ним, наче під маскою, як справедливо казав Оскар Вайльд, чесно та відверто говорити про речі, які непокоять митця в Японії.

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Ось тут і виростає довкола автора міфологія, яка сильно перевершує людські прагнення письменника. Тому розберемо сім головних міфів у життя японського митця, де в формі "теза — розвінчання" ми подивимося на автора, його творчість та життя через призму встановлених фактів. Про це — в наступній частині тексту.

Сім міфів про Юкіо Мішіму: вигадки проти реальності

Міф перший. Мішіма мріяв про "смерть героя"

Що було насправді. Насправді усе прозаїчніше — маючи доступ до великої сімейної бібліотеки, він читав історії про мучеників, героїв, лицарів і смерть на полі бою. Сам автор мав у юності доволі крихке здоров'я, а ним дуже часто опікувалася бабуся.

Сам же автор не пройшов медкомісію в лютому 1944 року, коли в нього помилково запідозрили туберкульоз (сам Мішіма потім чи то в жарт, чи то з гумором казатиме, що "включав дурня"). Але японські дослідники кажуть, що саме тоді застуда автора (є версія, що це був обструктивний чи інший вид хронічного бронхіту) не дозволила йому потрапили до лав армії.

Міф другий. Мішіма ненавидів західну культуру та присвятив життя захисту японських традицій

Що було насправді. Ця теза є абсолютною брехнею, адже є чіткі та прямі свідчення оточення та сучасників за життя автора. Він читав Оскара Вайльда, Райнера Марію Рільке, Жана Кокто, Габріеле Д'Аннунціо, Томаса Манна, Андре Жіда та інших. Крім того, Мішіма бував закордоном, тримав власну бібліотеку, цікавився західним кіно та масовою культурою.

Дослідники чітко кажуть: Мішіма був за те, аби знати світові новинки та класику, але хотів зберегти саме японську культуру та традиції, яким вестернізація в його країні з початком 1950-х років почала завдати серйозної шкоди. Для цього Мішіма пропонував простий принцип, який приблизно можна сформулювати так: "Своє — бережи та люби, чуже — вивчай та досліджуй".

Міф третій. Мішіма був ультраправим і націоналістом, який хотів повернути старі порядки

Що було насправді. Автор справді мав консервативні цінності та виступав за відновлення ролі Імператора як глави держави, а тому — критикував нові політичні порядки, які фактично зреклися багатовікової традиції політичної діяльності та думки.

Однак японські дослідники кажуть — не слід чітко зводити політичні погляди Мішіми до буквального ресентименту. Насправді письменник розумів — має бути чітка зона відповідальності в політиці, вміти донести політичну волю та приймати рішення на користь та заради Японії. На цьому в автора й були протиріччя з лівими та центристами того часу, які називали Мішіму "фашистом", але автор через памфлети говорив, що треба справді рухатися до прогресу та змін, але не ціною японських цінностей та культури, яких самі ж японці боялися визнати та прийняти.

Документальний фільм BBC про життя та смерть Юкіо Мішіми

Міф четвертий. Письменник почав займатися бодібілдингом, аби досягти "образу самурая"

Що було насправді. До 30 років японець справді не особливо переймався власним здоров'ям і статурою. Однак з 1955 року він повністю починає змінювати звички — зменшує потяг до паління, займається важкою атлетикою, а згодом — боксом і кендо (японське фехтування на бамбукових мечах — ред).

Свої мотиви він чітко окреслив у есеї "Сонце і сталь", де буквально вказав на причини — він шукає баланс між інтелектуальним світом і фізичним досвідом. Тому, як йдеться в тексті, письменник працює над собою, аби краще розуміти поняття тіла, краси та дисципліни.

Міф п'ятий. Мішіма приховував власну орієнтацію, але писав про неї у творах

Що було насправді. Ця теза має дві площини — творчу й особисту, де в першій через романи "Сповідь маски" 1949 року та "Заборонені барви" 1951 року відкрито досліджує японські нетрадиційні стосунки між чоловіками та естетичну красу, а також конфлікт між бажаннями і суспільними правилами. Під час написання "Заборонених барв" Мішіма особисто ходив у гей-бари Японії, аби взяти побачене для тексту, і згодом свідки підтверджували його присутність в таких місцях.

Однак сам автор (і це підтверджено свідками та фактами) залицявся до майбутньої дружини Імператора Акіхіто, але сам одружився 1958 року з Йоко Сугіямою, донькою відомого художника. У шлюбі з молодшою за себе на 11 років жінкою у нього було двоє дітей — донька Норіко (1959) та син Ічіро (1962), які носять справжнє прізвище автора, і є спадкоємцями його спадщини.

Мало того, в 1998 році розгорівся скандал щодо приватного життя автора — письменник Джіро Фукушіма оприлюднив книжку, де заявляв саме про близькість та стосунки з Мішімою, надавши 15 приватних листів від письменника. Та далі почалися розбіжності — Фукушіма каже, що їх стосунки почалися 1951 року, але листи були написані між 1962 та 1967 роками, в яких Мішіма говорив про творчість Фукушіми, помилки в його творах (сюжет, його розвиток і джерела натхнення) та роботу над їх виправленням, і буквально ані слова чи натяку не було про їх стосунки.

Мішіма дає інтерв'ю англійською для журналістів

Діти покійного автора подали до суду за незаконне використання спадщини батька. Весь процес пройшов всі інстанції, а 9 листопада 2000 року Верховний суд Японії остаточно ухвалив рішення на користь дітей Мішіми. Однак варто додати — суди розглядали тільки порушення авторських прав, а не перевіряли достовірність фактів про приватне життя автора.

У 2008 році певну символічну крапку в цій історії поставив японський журналіст і письменник Хіроакі Сато. В колонці для Japan Times він написав, що справа вийшла далеко за питання авторських прав і "зачепила приватне життя" Мішіми, а позов його спадкоємців вважає "ганебним", бо він "аж ніяк не шкодить іміджу письменника". Пан Сато вказує, що покійна дружина письменника та його діти ревно бережуть пам'ять про батька і чоловіка, але "здається, мають згадати" кілька фактів з біографії митця.

Пан Сато підкреслює, що сам Мішіма був причетний до контраверсійних історій — складав і підготував вступ і опис на фото до фестивалю "оголених чоловіків", вліз у 1961 році в приватне життя дипломата Хачіро Аріти (про яке написав текст "Після бенкету") і програв суд в 1964 року, а також мав низку інтрижок і вільних стосунків із жінками-акторками. Тому, вважає пан Сато, біографію Мішіми слід не приховувати чи вичищати, а максимально ретельно вивчати, аби відділити міф і правду про життя письменника.

Міф шостий. Мішіма був замкненим інтелектуалом і жив винятково з літератури

Що було насправді. За фактом все було геть інакше — автор жив богемним життям: любив хороше саке, західні цигарки та екзотичні страви. Також Мішіма на початку кар'єри опинився під літературною протекцією Ясунарі Кавабати, який виграв першого Нобеля з літератури для Японії, а молодого автора фактично просував для публіки, з чого Мішіма витворив своє місце в літературі.

Також письменник, як зазнають дослідники, жив не тільки з літератури — він заробляв п'єсами на сценах театру, був гостем на телебаченні, а сам часто контактував із представниками маркетингу. Саме в них автор підгледів ідею позиціонувати себе як культурну величину, де все мало значення — зовнішність, фізична форма, одяг і позування на фотографіях, які стали "маскою" письменника.

Мішіма за роботою наприкінці 1950-х років Фото: wiki

Міф сьомий. Смерть автора була традиційним ритуалом, який японці сприйняли як вчинок героя

Що було насправді. Коли 25 листопада 1970 року Мішіма разом із членами товариства "Татенокай" (з японської — "Товариство Щита") проникли до штаб-квартири Сил самооборони в Токіо, то захопили в полон командувача бази, а сам автор звернувся з промовою до солдатів з політичною прокламацією до відновлення традиційної ролі Імператора.

Однак все відразу пішло не за планом — військові не підтримали заколоту, а сам письменник розумів: за спробу держперевороту йому може світити смертна кара. Тому після провалу він пішов із життя за допомогою сеппуку, а сам учинок письменника викликав тоді здивування та шок у мешканців країни Вранішнього Сонця, однак через політичні заклики його погляди не отримали широкої підтримки серед пересічних японців.

Додатково до портрету: незвичні факти з біографії

Наприкінці історії коротко розповімо про кілька незвичних фактів із біографії Мішіми, аби побачити саме людину, а не образ письменника. Отож, чи знали Ви, що:

Мішіма дуже любив котиків ще з дитинства та зберігав у своєму ящику сушені сардини, аби годувати їх;

саме Ясунарі Кавабата познайомив Мішіму з його дружиною Йоко, а сам шлюб був непростим — різниця у віці давала знати, а сам автора думав про розлучення у перший рік шлюбу. Про власне життя в сім'ї Мішіма напише есей "Тіло та вбрання" 1959 року, де опише шлюб як форму добровільного обмеження свободи, яке дає нову свободу, а тому навчився приймати суперечність між мистецтвом і побутовим життям;

Письменник був поліглотом, а окрім рідної японської, вільно володів англійською (вільно говорив зі ЗМІ та іноземцями), трошки гірше знав німецьку (вивчив ще в школі та вільно читав німецькомовну літературу), а також непогано розумів французьку та міг нею підтримати розмову;

Мішіма так і не навчився водити машини та ніколи не мав водійських прав, а за кермом при сімейних поїздках була дружина Йоко.

Що читаємо з Юкіо Мішіми: перелік знакових творів

З творчості японського автора рекомендовано прочитати три його культові романи — "Сповідь маски" 1949 року, "Заборонені барви" 1951 року та "Золотий храм" 1956 року. Всі три тексти мають переклади українською мовою. З драматичної творчості автора наразі перекладено "Жінка маркіза де Сада", яку було перевидано 2024 року.

Інші твори автора наразі поки не перекладено українською, але вони доступні англійською та іншими європейськими мовами. Тому радимо звернути увагу на роботи "Мій друг Гітлер", "Після бенкету", "Сонце і сталь", "На захист культури".

В підсумку варто сказати, що життя, творчість та міфи довкола Юкіо Мішіми створили ареол особливого автора, який став культовим як серед японців, так і поміж західних читачів. Та не слід забувати, що сам письменник був людиною, яка намагалася говорити про важливі та болісні питання в культурі та політиці власного народу, а значить — розуміла, що доведеться йти проти течії та поміж трендів, які вимивали суть "японськості" в самих людях і громадянах його країни, про що він звертав увагу та публічно говорив.