Теперь не только на стримах: YouTube запустила новую систему донатов "Суперспасибо"

Зрители могут отправить блогерам от $2 до $50 за обычные ролики, такая возможность уже доступна в 68 странах.

20 июля видеохостинг YouTube добавил новую функцию "Суперспасибо" (Super Thanks), которая позволяет пользователям поощрять блогеров деньгами. Разработчики раскрыли подробности в своем официальном блоге.

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"Донаты" дадут авторам возможность дополнительно монетизировать свои ролики, а пользователи смогут поощрить их работу непосредственно во время просмотра. Уже сейчас ранний доступ к функции открыли для 68 стран мира, включая Россию и Беларусь, однако Украина в список не попала.

YouTube добавила на панель под роликами кнопку "Суперспасибо", которая выглядит как сердце со знаком доллара и расположена рядом с кнопкой для скачивания. Пользователи могут отправлять "чаевые" в размере $2, $5, $10 или $50 долларов. Зрители, оставившие деньги будут "подсвечиваться" в комментариях, что позволит блогерам видеть и запоминать самых щедрых фанатов.

[ + – ] Кнопка "Суперспасибо" под видео на YouTube [ + – ] "Чаевые" под видео на YouTube

Служба поддержки Google пишет, что для тестирования отобрали небольшую группу авторов, которые уже получают деньги в рамках Партнерской программы YouTube. Функция "Суперспасибо" пока недоступна для таких видео:

с ограничением по возрасту;

с доступом по ссылке;

с ограниченным доступом;

с материалами для детей;

с контентом, в отношении которого была подана заявка Content ID;

с кампанией по сбору средств в рамках сервиса "YouTube Благотворительность";

незавершенных премьер и трансляций (функцию можно включить для сохраненных записей).

Особенностью обновления стал тот факт, что отправить деньги блогерам можно за обычные опубликованные ролики. Ранее YouTube уже внедрял систему денежных поощрений, таких как "Суперчаты" и "Суперстикеры", однако они работали только во время стримов и премьер. Как отмечается в сообщении, во время бета-тестирования блогер Николас Эшбо получил новый источник прибыли, которые сейчас составляют около 15% всего дохода.

"В YouTube мы всегда ищем новые способы диверсификации источников дохода. Вот почему я рад представить наш четвертый платный цифровой товар — Суперспасибо. Эта новая функция дает создателям еще один способ заработка, а также позволяет им укреплять отношения со зрителями", — отметил директор по продуктам Нил Мохан.

Ранее стало известно, что YouTube построит концертный зал для 6000 зрителей в Калифорнии, США. YouTube Theater планируют открыть летом 2021 года, чтобы люди смогли вживую насладиться выступлениями таких групп, как Pitbull, Black Pumas, Devo, Marina and the Diamonds, Trippie Redd.