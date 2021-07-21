Тепер не тільки на стрімах: YouTube запустила нову систему донатів "Суперспасибі"

Глядачі можуть надіслати блогерам від $2 до $50 за звичайні ролики, така можливість вже доступна в 68 країнах.

20 липня відеохостинг YouTube додав нову функцію "Суперспасибі" (Super Thanks), яка дозволяє користувачам заохочувати блогерів грошима. Розробники розкрили подробиці в своєму офіційному блозі.

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"Донати" дадуть авторам можливість додатково монетизувати свої ролики, а користувачі зможуть заохотити їхню роботу безпосередньо під час перегляду. Уже зараз ранній доступ до функції відкрили для 68 країн світу, враховуючи Росію і Білорусь, проте Україна в список не потрапила.

YouTube додала на панель під роликами кнопку "Суперспасибі", яка виглядає як серце зі знаком долара і розташована поруч із кнопкою для скачування. Користувачі можуть відправляти "чайові" в розмірі $2, $5, $10 або $50 доларів. Глядачі, які залишили гроші, будуть "підсвічуватися" в коментарях, що дозволить блогерам бачити і запамʼятовувати найщедріших фанатів.

[ + – ] Кнопка "Суперспасибі" під відео на YouTube [ + – ] "Чайові" під відео на YouTube

Служба підтримки Google пише, що для тестування відібрали невелику групу авторів, які вже отримують гроші в рамках Партнерської програми YouTube. Функція "Суперспасибі" поки недоступна для таких відео:

з обмеженням за віком;

з доступом за посиланням;

з обмеженим доступом;

з матеріалами для дітей;

з контентом, щодо якого була подана заявка Content ID;

з кампанією зі збору коштів у рамках сервісу "YouTube Благодійність";

незавершених премʼєр і трансляцій (функцію можна вмикнути для збережених записів).

Особливістю поновлення став той факт, що надсилати гроші блогерам можна за звичайні опубліковані ролики. Раніше YouTube вже впроваджував систему грошових заохочень, такі як "Суперчати" і "Суперстікери", проте вони працювали тільки під час стрімів і премʼєр. Як наголошується в повідомленні, під час бета-тестування блогер Ніколас Ешбо отримав нове джерело прибутку, які зараз складають майже 15% усього доходу.

"В YouTube ми завжди шукаємо нові способи диверсифікації джерел доходу. Ось чому я радий представити наш четвертий платний цифровий товар — Суперспасибі. Ця нова функція дає творцям ще один спосіб заробітку, а також дозволяє їм зміцнювати стосунки з глядачами", — зазначив директор із продуктів Ніл Мохан.

Раніше стало відомо, що YouTube побудує концертний зал для 6 000 глядачів у Каліфорнії, США. YouTube Theater планують відкрити влітку 2021 року, аби люди змогли наживо насолодитися виступами таких груп, як Pitbull, Black Pumas, Devo, Marina and the Diamonds, Trippie Redd.