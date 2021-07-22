Небывалая мощь: создан первый квантовый компьютер на 100 атомов

Новая технология при помощи лазера исправляет ошибки в кубитах и обеспечивает высокую стабильность системы.

21 июля стартап Atom Computing представил свое первое поколение квантовых компьютеров под названием "Феникс" (Phoenix).

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Об этом пишет Business Insider.

Atom Computing — первая компания, которая создала кубиты с ядерным вращением из щелочноземельного элемента. Теперь же их 100-атомная вычислительная система показала удивительную стабильность и возможность создавать устойчивые квантовые компьютеры. В результате стартап закрыл инвестиционную Серию А, получив более $15 млн.

Компьютерная система Phoenix может удерживать 100 атомов в вакуумной камере, куда их помещают при помощи сверхточного оптического пинцета. Она может перестраивать квантовые состояния и управлять ими с помощью лазеров, исправляя ошибки. Благодаря инновационной технологии настройки, система демонстрирует высокую стабильность кубитов в масштабе. При этом время когерентности значительно больше чем в других квантовых системах — это значит, что кубиты дольше сохраняют взаимосвязь.

"Мы смогли сконцентрироваться на создании единственной в своем роде системы, которой нет больше нигде в мире. Даже в течение первых нескольких месяцев работы Phoenix мы измерили уровни производительности, о которых ранее не сообщалось ни одной исследовательской группой, работающей над масштабируемыми квантовыми системами", — заявил соучредитель компании Бен Блум.

Помимо инвестиций от частных компаний, Atom Computing получила три гранта от Национального научного фонда США. Финансовые вливания уже помогли стартапу привлечь команду выдающихся физиков и инженеров.

"Квантовые вычисления ускорились до такой степени, что речь уже не идет о 10-ти годах. Масштабируемость и стабильность наших систем вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем привести отрасль к истинному квантовому преимуществу", — отметил новый президент компании Роб Хейс. — "Мы сможем решать сложные проблемы, которые не под силу классическим суперкомпьютерам".

Ранее в Китае создали революционный квантовый компьютер — он за час справился с задачей, для которой традиционным суперкомпьютерам необходимо восемь лет. В основу технологии легли сверхпроводящие кубиты на квантовом процессоре под названием Zuchongzhi.

Google смогла сделать квантовый компьютер "идеальным", сократив вероятность ошибки с 40% до 0,2%. По словам ученых, в будущем технология позволит создавать "вечные" квантовые системы, но для этого нужно объединить более тысячи кубитов.