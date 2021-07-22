Небувала міць: створено перший квантовий комп'ютер на 100 атомів

Нова технологія за допомогою лазера виправляє помилки в кубітах і забезпечує високу стабільність системи.

21 липня стартап Atom Computing представив своє перше покоління квантових компʼютерів під назвою "Фенікс" (Phoenix).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це пише Business Insider.

Atom Computing — перша компанія, яка створила кубіти з ядерним обертанням з лужноземельного елемента. Тепер же їхня 100-атомна обчислювальна система показала дивовижну стабільність і можливість створювати стійкі квантові компʼютери. У результаті стартап закрив інвестиційну Серію А, отримавши понад $15 млн.

Компʼютерна система Phoenix може утримувати 100 атомів у вакуумній камері, куди їх поміщають за допомогою надточного оптичного пінцета. Вона може перебудовувати квантові стани і управляти ними за допомогою лазерів, виправляючи помилки. Завдяки інноваційній технології налаштування, система демонструє високу стабільність кубітів у масштабі. При цьому час когерентності значно більший, ніж в інших квантових системах — це значить, що кубіти довше зберігають взаємозвʼязок.

"Ми змогли сконцентруватися на створенні єдиної у своєму роді системи, якої немає більше ніде у світі. Навіть протягом перших кількох місяців роботи Phoenix ми виміряли рівні продуктивності, про які раніше не повідомлялося жодною дослідницькою групою, яка працює над масштабованими квантовими системами", — заявив співзасновник компанії Бен Блум.

Крім інвестицій від приватних компаній, Atom Computing отримала три гранти від Національного наукового фонду США. Фінансові вливання вже допомогли стартапу залучити команду видатних фізиків та інженерів.

"Квантові обчислення прискорилися до такої міри, що мова вже не про 10 років. Масштабованість і стабільність наших систем вселяють у нас впевненість у тому, що ми зможемо привести галузь до істинної квантової переваги", — зазначив новий президент компанії Роб Хейс. — "Ми зможемо вирішувати складні проблеми, які не під силу класичним суперкомпʼютерам".

Раніше в Китаї створили революційний квантовий компʼютер — він за годину впорався із завданням, для якого традиційним суперкомпʼютерам необхідно вісім років. В основу технології лягли надпровідні кубіти на квантовому процесорі під назвою Zuchongzhi.

Google зміг зробити квантовий компʼютер "ідеальним", скоротивши ймовірність помилки з 40% до 0,2%. За словами вчених, у майбутньому технологія дозволить створювати "вічні" квантові системи, але для цього потрібно обʼєднати понад тисячу кубітів.