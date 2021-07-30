"Киберпартизаны" взломали паспортную систему Беларуси и получили данные всех граждан, - СМИ

Хакеры уверяют, что имеют доступ к данным "миллионов белорусов", среди которых есть люди, входящие в близкий круг президента Александра Лукашенко

Хакерская группировка "Киберпартизаны" опубликовали в Telegram заявление о том, что им удалось взломать паспортную систему страны. Если факт атаки подтвердится на официальном уровне, то это — крупнейший и наиболее успешный взлом государственных систем с 2015 года, когда китайские хакеры взломали сервера Управления кадровой службы в США.

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Об этом сообщает издание currenttime.tv.

В подтверждение своих слов, хакеры опубликовали паспортные данные главы КГБ Ивана Тертеля, председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой и даже экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который эмигрировал в Беларусь в 2010 году.

"Киберпартизаны" уверяют, что имеют доступ к данным "миллионов белорусов", среди которых есть люди, входящие в близкий круг президента Александра Лукашенко. Также они отметили, что получили данные паспортов сотрудников КГБ и белоруских разведчиков, работающих в Евросоюзе.

[ + – ] Часть поста, опубликованного "Киберпартизанами" в Telegram Фото: Скриншот

Журналисты из издания "Настоящее Время" решили сами проверить, говорят ли правду "киберпартизаны". Они связались со взломщиками и назвали имена двух граждан, согласившихся принять участие в эксперименте. Через несколько минут хакеры прислали полные паспортные данные, данные о местах жительства и работе названных лиц. Также, как сообщает медиа, они прислали "техническую информацию (например, о том, что в паспорте закончилось место для вклеивания виз)". Журналисты получили сверх запрашиваемого — хакеры предоставили данные об одном родителе человека, участвовавшего в этой проверке, а именно — фото из паспорта, сделанные в разное время. В СМИ отметили, что "разрешение присланных нам фото было достаточно высоким, чтобы фотографии можно было использовать для поиска по соцсетям с помощью нейросетей (до 510 пикселей в высоту)". При этом издание уверяет, что эти фото никогда не публиковались в Интернете.

"Киберпартизанами" была взломана информационная система "Паспорт", обслуживающая паспортно-визовые службы типа ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел Беларуси. "Новое Время" сообщает, что "систему создало минское предприятие "Тодес" по заказу МВД. Предприятие также разрабатывает аналогичные информационные системы для казахстанских силовиков".

Журналисты отправили соответствующий запрос в КГБ Беларуси и НПООО "Тодес" с просьбой подтвердить или опровергнуть факт взлома и кражи данных. Но ответа пока не получили. Зато им удалось поговорить со взломщиками.

Хакеры рассказали, что прежде чем взломать базы данных, они проникли на "объекты режима" и открыли "доступы во внутреннюю сеть МВД". Далее работали "киберы", которые добрались до нескольких баз. По их словам, группировка состоит из 6-8 хакеров. "Взломами сетей и баз данных занимаются в основном три-четыре "кибера", плюс еще три-четыре на базовом уровне", — рассказали они НВ.

Они пояснили, что их целью является свержение режима Лукашенко. "План победы" "Киберпартизан" – это не только кибератаки: участники движения готовятся к "моменту X", когда в Беларуси "запустится множество акций, направленных на устранение фашистского режима". Точная дата этого события не определена", — пишет медиа.

Также группировка пообещала не трогать данные обычных белорусов: "Мы разбираемся в безопасности данных. Храним все в зашифрованном виде на отдельном сервере, который изолирован от интернета".

Ранее мы сообщали о том, что хакеры превратили мессенджер Discord в инструмент для кражи личных данных.