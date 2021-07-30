"Кіберпартизани" зламали паспортну систему Білорусі та отримали дані всіх громадян, — ЗМІ

Хакери запевняють, що мають доступ до даних "мільйонів білорусів", серед яких є люди, які входять у близьке коло президента Олександра Лукашенка

Хакерське угруповання "Кіберпартизани" опублікували в Telegram заяву про те, що їм вдалося зламати паспортну систему країни. Якщо факт атаки підтвердиться на офіційному рівні, то це — найбільший і найуспішніший злом державних систем із 2015 року, коли китайські хакери зламали сервери Управління кадрової служби в США.

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Про це повідомляє видання currenttime.tv.

На підтвердження своїх слів хакери опублікували паспортні дані глави КДБ Івана Тертеля, голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, голови Ради Республіки Наталії Качанової та навіть експрезидента Киргизстану Курманбека Бакієва, який емігрував до Білорусі в 2010 році.

"Кіберпартизани" запевняють, що мають доступ до даних "мільйонів білорусів", серед яких є люди, які входять у близьке коло президента Олександра Лукашенка. Також вони відзначили, що отримали дані паспортів співробітників КДБ і білоруських розвідників, які працюють у Євросоюзі.

[ + – ] Частина поста, опублікованого "Кіберпартизанами" в Telegram Фото: Скриншот

Журналісти із видання "Настоящее Время" вирішили самі перевірити, чи говорять правду "кіберпартизани". Вони зв'язалися з хакерами та назвали імена двох громадян, які погодилися взяти участь в експерименті. Через кілька хвилин хакери прислали повні паспортні дані, дані про місця проживання тв роботи названих осіб. Також, як повідомляє медіа, вони прислали "технічну інформацію (наприклад, про те, що в паспорті закінчилося місце для вклеювання віз)". Журналісти отримали більше того, про що простили, — хакери надали дані про одиного з батьків людини, яка брав участь у цій перевірці, а саме — фото з паспорта, зроблені в різний час. У ЗМІ зазначили, що "роздільна здатність надісланих нам фото був досить високим, щоб фотографії можна було використовувати для пошуку по соцмережах за допомогою нейромереж (до 510 пікселів у висоту)". При цьому видання запевняє, що ці фото ніколи не публікувалися в Інтернеті.

"Кіберпартизанами" була зламана інформаційна система "Паспорт", яка обслуговує паспортно-візові служби типу ГУЗЗ Мінміськвиконкому, УЗЗ облвиконкомів, а також підрозділів паспортно-візової служби територіальних органів внутрішніх справ Білорусі. "Новое Время" повідомляє, що "систему створило мінське підприємство "Тодес" на замовлення МВС. Підприємство також розробляє аналогічні інформаційні системи для казахстанських силовиків.

Журналісти відправили відповідний запит у КДБ Білорусі і НПООО "Тодес" із проханням підтвердити або спростувати факт злому та крадіжки даних. Але відповіді поки не отримали. Зате їм вдалося поговорити з хакерами.

Хакери розповіли, що перш ніж зламати бази даних, вони проникли на "об'єкти режиму" та відкрили "доступи до внутрішньої мережі МВС". Далі працювали "кібери", які дісталися до декількох баз. За їхніми словами, угруповання складається з 6-8 хакерів. "Зломом мереж і баз даних займаються в основному три-чотири "кібери", плюс ще три-чотири на базовому рівні", — розповіли вони НВ.

Вони пояснили, що їхньою метою є повалення режиму Лукашенка. "План перемоги" "Кіберпартизанів" — це не тільки кібератаки: учасники руху готуються до "моменту X", коли в Білорусі "запуститься безліч акцій, спрямованих на усунення фашистського режиму". Точна дата цієї події не визначена", — пише медіа.

Також угруповання пообіцяло не чіпати дані звичайних білорусів: "Ми розбираємося в безпеці даних. Зберігаємо все в зашифрованому вигляді на окремому сервері, який ізольований від інтернету".

Раніше ми повідомляли про те, що хакери перетворили месенджер Discord в інструмент для крадіжки особистих даних.