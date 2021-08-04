Угроза нацбезопасности: власти США, Китая и ЕС пытаются побороть дефицит микрочипов

Чипсеты обеспечивают работу всех современных устройств, и власти опасаются, что вскоре людям не будет хватать смартфонов и даже автомобилей.

Правительства нескольких стран пытаются наладить производство собственных чипов из-за критического дефицита, который ставит под угрозу национальную безопасность.

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Об этом CNBC рассказал директор компании Moody"s Analytics Тимоти Уй.

Чипы памяти широко используются в современной электронике, производимой по всему миру. Без них не смогут работать практически все современные устройства: компьютеры, смарт-ТВ, смартфоны, игровые консоли, смарт-часы, бытовая техника и даже автомобили. Они также важны для работы серверов, поэтому сейчас их нехватка может привести к масштабным сбоям в работе дата-центров.

Как отмечает CNBC, дефицит чипсетов особенно остро отразился на автомобильной промышленности — многие производители приостановили работу. В некоторых отчетах прогнозируют, что нехватка чипов может продлиться до 2023 года.

"Компании приспосабливаются, регулируя предложения. Правительства также предпринимают меры, потому что они рассматривают нехватку чипов, в некотором смысле, как вопрос национальной безопасности", — прокомментировал Тимоти Уй.

Правительства США, Китая и некоторых стран-участниц ЕС взяли на себя расходы по производству чипсетов и проводят политику для наращивания производства микросхем и создания локальных цепочек поставок. Как считает Тимоти Уй, участие властей может помочь и крупным, и мелким производителям в конкурентной борьбе с несколькими глобальными компаниями, доминирующими на рынке. В конечном счете такие меры могут сократить дефицит, особенно для автомобильных компаний, и значительно увеличить предложение за счет фирм, предлагающих детали более низкого качества.

К примеру, Южная Корея, запустила программу корпоративных инвестиций до 2030 года с бюджетом около $450 млрд. Конкурентоспособность местных компаний также повышают предусмотренные государством налоговые льготы.

Соединенные Штаты приняли закон о технологиях и производстве, регулирующему сферу производства микросхем, а также выделило $52 млрд на финансирование исследований в области полупроводников.

В Китае создали многомиллиардные национальные фонды, чтобы инвестировать в местных производителей чипов и бороться за первенство с США, Южной Кореей и Тайванем.

По данным Reuters, Евросоюз, в свою очередь, готовится выделить значительные средства на расширение производства полупроводников.

По словам эксперта, крупные производители чипсетов, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics и UMC уже выделяют деньги на строительство новых заводов. В то же время, наладить серийный выпуск таких деталей очень трудно, и даже повышение спроса не поможет быстро исправить ситуацию. Это сложный и затратный процесс, ведь создание партии чипов требует нескольких недель работы, а распространение занимает еще больше времени. На постройку новых заводов и установку соответствующего оборудования уходят годы. Учитывая эти сложности, производство микрочипов сосредоточилось в руках нескольких компаний.

Вдобавок, новым игрокам сложнее выходить на рынок с появлением все новых и новых поколений микросхем, технологии создания которых кардинально отличаются. Создание процессоров нового поколения выгоднее, поэтому компании часто вкладываются в их производство, а не модернизацию старых версий. Как объяснил Уй, чаще всего в старых чипах нуждаются именно автомобили, тогда как смартфоны и другие мобильные устройства постоянно требуют новых, но в меньших количествах.

Ранее писали, что гибкий пластиковый микрочип создаст новый "интернет всего". Британские ученые научились печатать микросхемы размером 60 мм² на упаковках, они смогут передаватьч данные в Сеть и даже сообщать об испорченных продуктах.