Загроза нацбезпеці: влада США, Китаю та ЄС намагаються побороти дефіцит мікрочіпів

Чіпсети забезпечують роботу всіх сучасних пристроїв, і влада побоюється, що незабаром людям не вистачатиме смартфонів і навіть автомобілів.

Уряди декількох країн намагаються налагодити виробництво власних чіпів через критичний дефіцит, який ставить під загрозу національну безпеку.

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Про це CNBC розповів директор компанії Moody's Analytics Тімоті Уй.

Чіпи пам'яті широко використовуються в сучасній електроніці, виробленій по всьому світу. Без них не зможуть працювати практично всі сучасні пристрої: комп'ютери, смарт-ТВ, смартфони, ігрові консолі, смарт-годинники, побутова техніка та навіть автомобілі. Вони також важливі для роботи серверів, тому зараз їх нестача може стати причиною серйозних збоїв у роботі дата-центрів.

Як зазначає CNBC, дефіцит чіпсетів особливо гостро позначився на автомобільній промисловості — багато виробників призупинили роботу. У деяких звітах прогнозують, що нестача чіпів може тривати до 2023 року.

"Компанії пристосовуються, регулюючи пропозиції. Уряди також вживають заходів, тому що вони розглядають брак чіпів, у деякому сенсі, як питання національної безпеки", — прокоментував Тімоті Уй.

Уряди США, Китаю та деяких країн-учасниць ЄС взяли на себе витрати з виробництва чіпсетів і проводять політику для нарощування виробництва мікросхем і створення локальних ланцюжків поставок. Як вважає Тімоті Уй, участь влади може допомогти і великим, і дрібним виробникам у конкурентній боротьбі з декількома глобальними компаніями, які домінують на ринку. У результаті такі заходи можуть скоротити дефіцит, особливо для автомобільних компаній, і значно збільшити пропозицію за рахунок фірм, що пропонують деталі нижчої якості.

Наприклад, Південна Корея, запустила програму корпоративних інвестицій до 2030 року з бюджетом близько $ 450 млрд. Конкурентоспроможність місцевих компаній також підвищують передбачені державою податкові пільги.

Сполучені Штати прийняли закон про технології та виробництва, що регулює сферу виробництва мікросхем, а також виділив $ 52 млрд на фінансування досліджень в області напівпровідників.

У Китаї створили багатомільярдні національні фонди, щоб інвестувати в місцевих виробників чіпів і боротися за першість із США, Південною Кореєю і Тайванем.

За даними Reuters, Євросоюз, у свою чергу, готується виділити значні кошти на розширення виробництва напівпровідників.

За словами експерта, великі виробники чіпсетів, такі як Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics і UMC вже виділяють гроші на будівництво нових заводів. У той же час, налагодити серійний випуск таких деталей дуже важко, і навіть підвищення попиту не допоможе швидко виправити ситуацію. Це складний і витратний процес, адже створення партії чіпів вимагає декількох тижнів роботи, а поширення займає ще більше часу. На будівництво нових заводів і установку відповідного устаткування йдуть роки. З огляду на ці складності, виробництво мікрочіпів зосередилося в руках декількох компаній.

До того ж новим гравцям складніше виходити на ринок з появою все новіших і новіших поколінь мікросхем, технології створення яких кардинально відрізняються. Створення процесорів нового покоління вигідніше, тому компанії часто вкладаються в їх виробництво, а не модернізацію старих версій. Як пояснив Уй, найчастіше старих чіпів потребують саме автомобілі, тоді як смартфони й інші мобільні пристрої постійно вимагають нових, але в менших кількостях.

Раніше писали, що гнучкий пластиковий мікрочіп створить новий "інтернет усього". Британські вчені навчилися друкувати мікросхеми розміром 60 мм² на упаковках, вони зможуть передавати дані в мережу та навіть повідомляти про зіпсовані продукти.