Загроза нацбезпеці: влада США, Китаю та ЄС намагаються побороти дефіцит мікрочіпів
Чіпсети забезпечують роботу всіх сучасних пристроїв, і влада побоюється, що незабаром людям не вистачатиме смартфонів і навіть автомобілів.
Уряди декількох країн намагаються налагодити виробництво власних чіпів через критичний дефіцит, який ставить під загрозу національну безпеку.
Про це CNBC розповів директор компанії Moody's Analytics Тімоті Уй.
Чіпи пам'яті широко використовуються в сучасній електроніці, виробленій по всьому світу. Без них не зможуть працювати практично всі сучасні пристрої: комп'ютери, смарт-ТВ, смартфони, ігрові консолі, смарт-годинники, побутова техніка та навіть автомобілі. Вони також важливі для роботи серверів, тому зараз їх нестача може стати причиною серйозних збоїв у роботі дата-центрів.
Як зазначає CNBC, дефіцит чіпсетів особливо гостро позначився на автомобільній промисловості — багато виробників призупинили роботу. У деяких звітах прогнозують, що нестача чіпів може тривати до 2023 року.
"Компанії пристосовуються, регулюючи пропозиції. Уряди також вживають заходів, тому що вони розглядають брак чіпів, у деякому сенсі, як питання національної безпеки", — прокоментував Тімоті Уй.
Уряди США, Китаю та деяких країн-учасниць ЄС взяли на себе витрати з виробництва чіпсетів і проводять політику для нарощування виробництва мікросхем і створення локальних ланцюжків поставок. Як вважає Тімоті Уй, участь влади може допомогти і великим, і дрібним виробникам у конкурентній боротьбі з декількома глобальними компаніями, які домінують на ринку. У результаті такі заходи можуть скоротити дефіцит, особливо для автомобільних компаній, і значно збільшити пропозицію за рахунок фірм, що пропонують деталі нижчої якості.
Наприклад, Південна Корея, запустила програму корпоративних інвестицій до 2030 року з бюджетом близько $ 450 млрд. Конкурентоспроможність місцевих компаній також підвищують передбачені державою податкові пільги.
Сполучені Штати прийняли закон про технології та виробництва, що регулює сферу виробництва мікросхем, а також виділив $ 52 млрд на фінансування досліджень в області напівпровідників.
У Китаї створили багатомільярдні національні фонди, щоб інвестувати в місцевих виробників чіпів і боротися за першість із США, Південною Кореєю і Тайванем.
За даними Reuters, Євросоюз, у свою чергу, готується виділити значні кошти на розширення виробництва напівпровідників.
За словами експерта, великі виробники чіпсетів, такі як Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics і UMC вже виділяють гроші на будівництво нових заводів. У той же час, налагодити серійний випуск таких деталей дуже важко, і навіть підвищення попиту не допоможе швидко виправити ситуацію. Це складний і витратний процес, адже створення партії чіпів вимагає декількох тижнів роботи, а поширення займає ще більше часу. На будівництво нових заводів і установку відповідного устаткування йдуть роки. З огляду на ці складності, виробництво мікрочіпів зосередилося в руках декількох компаній.
До того ж новим гравцям складніше виходити на ринок з появою все новіших і новіших поколінь мікросхем, технології створення яких кардинально відрізняються. Створення процесорів нового покоління вигідніше, тому компанії часто вкладаються в їх виробництво, а не модернізацію старих версій. Як пояснив Уй, найчастіше старих чіпів потребують саме автомобілі, тоді як смартфони й інші мобільні пристрої постійно вимагають нових, але в менших кількостях.
Раніше писали, що гнучкий пластиковий мікрочіп створить новий "інтернет усього". Британські вчені навчилися друкувати мікросхеми розміром 60 мм² на упаковках, вони зможуть передавати дані в мережу та навіть повідомляти про зіпсовані продукти.