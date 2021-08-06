Технологии и наука
69 млн сообщений, $1,6 млн на шоппинг: аналитики выяснили, что делают люди в Сети каждую минуту
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Познавательная инфографика для пользователей социальных сетей и различных электронных сервисов.
Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся. Мириады загрузок и выгрузок, сообщений и поисковых запросов, отправленных и полученных сообщений, прослушиваний и просмотров происходят каждую минуту во Всемирной паутине.
Аналитик Statista Лори Льюис решила выяснить, что происходит в Интернете ежеминутно. Собранной статистикой она поделилась на ресурсе AllAccess.
Итак, согласно собранным данным, каждые 60 секунд в Сети:
- 28 тыс. человек смотрят сериалы и реалити-шоу на Netflix;
- 695 тыс. человек загружают свои сториз в Instagram;
- 69 млн сообщений обмениваются пользователи мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger;
- 500 ч контента генерируют блогеры на YouTube;
- 197,6 млн электронных писем люди отправляют друг другу;
- $1,6 млн тратится на онлайн-покупки;
- 2 млн раз свайпают юзеры приложения для знакомств Tinder;
- 9,1 тыс. деловых знакомств происходит в социальной сети LinkedIn;
- 5 тыс. роликов скачиваются из TikTok;
- 2 млн просмотров собирают стримы на Twitch.
Ранее мы сообщали о том, что происходит с информацией после того, как из Сети исчезают те или иные сайты.