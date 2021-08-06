69 млн сообщений, $1,6 млн на шоппинг: аналитики выяснили, что делают люди в Сети каждую минуту

Познавательная инфографика для пользователей социальных сетей и различных электронных сервисов.

Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся. Мириады загрузок и выгрузок, сообщений и поисковых запросов, отправленных и полученных сообщений, прослушиваний и просмотров происходят каждую минуту во Всемирной паутине.

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Аналитик Statista Лори Льюис решила выяснить, что происходит в Интернете ежеминутно. Собранной статистикой она поделилась на ресурсе AllAccess.

Итак, согласно собранным данным, каждые 60 секунд в Сети:

28 тыс. человек смотрят сериалы и реалити-шоу на Netflix;

695 тыс. человек загружают свои сториз в Instagram;

69 млн сообщений обмениваются пользователи мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger;

500 ч контента генерируют блогеры на YouTube;

197,6 млн электронных писем люди отправляют друг другу;

[ + – ] Что делают люди каждую минуту в Интерете Фото: Statista.com

$1,6 млн тратится на онлайн-покупки;

2 млн раз свайпают юзеры приложения для знакомств Tinder;

9,1 тыс. деловых знакомств происходит в социальной сети LinkedIn;

5 тыс. роликов скачиваются из TikTok;

2 млн просмотров собирают стримы на Twitch.

Ранее мы сообщали о том, что происходит с информацией после того, как из Сети исчезают те или иные сайты.