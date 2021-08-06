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69 млн повідомлень, $1,6 млн на шопінг: аналітики з'ясували, що роблять люди в мережі щохвилини

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ноутбук, інтернет
Фото: unsplash.com

Пізнавальна інфографіка для користувачів соціальних мереж і різних електронних сервісів.

Цифровий світ — це окремий всесвіт, причому він дуже швидко змінюється. Міріади завантажень і вивантажень, повідомлень і пошукових запитів, відправлених та отриманих повідомлень, прослуховувань і переглядів відбуваються кожну хвилину у Всесвітній павутині.

Аналітикиня Statista Лорі Льюїс вирішила з'ясувати, що відбувається в інтернеті щохвилини. Зібраною статистикою вона поділилася на ресурсі AllAccess.

Отже, згідно із зібраними даними, кожні 60 секунд у мережі:

  • 28 тис. чоловік дивляться серіали та реаліті-шоу на Netflix;
  • 695 тис. осіб завантажують свої сторіз в Instagram;
  • 69 млн повідомлень обмінюються користувачі месенджерів WhatsApp і Facebook Messenger;
  • 500 год контенту генерують блогери на YouTube;
  • 197,6 млн електронних листів люди надсилають одне одному;
інтернет, інфографіка
Що роблять люди кожну хвилину в інтернеті
Фото: Statista.com
  • $1,6 млн витрачається на онлайн-покупки;
  • 2 млн разів свайпають користувачі додатка для знайомств Tinder;
  • 9,1 тис. ділових знайомств відбувається в соціальній мережі LinkedIn;
  • 5 тис. роликів викачуються з TikTok;
  • 2 млн переглядів збирають стрім на Twitch.

Раніше ми повідомляли про те, що відбувається з інформацією після того, як з мережі зникають ті або інші сайти.