69 млн повідомлень, $1,6 млн на шопінг: аналітики з'ясували, що роблять люди в мережі щохвилини

Пізнавальна інфографіка для користувачів соціальних мереж і різних електронних сервісів.

Цифровий світ — це окремий всесвіт, причому він дуже швидко змінюється. Міріади завантажень і вивантажень, повідомлень і пошукових запитів, відправлених та отриманих повідомлень, прослуховувань і переглядів відбуваються кожну хвилину у Всесвітній павутині.

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Аналітикиня Statista Лорі Льюїс вирішила з'ясувати, що відбувається в інтернеті щохвилини. Зібраною статистикою вона поділилася на ресурсі AllAccess.

Отже, згідно із зібраними даними, кожні 60 секунд у мережі:

28 тис. чоловік дивляться серіали та реаліті-шоу на Netflix;

695 тис. осіб завантажують свої сторіз в Instagram;

69 млн повідомлень обмінюються користувачі месенджерів WhatsApp і Facebook Messenger;

500 год контенту генерують блогери на YouTube;

197,6 млн електронних листів люди надсилають одне одному;

[ + – ] Що роблять люди кожну хвилину в інтернеті Фото: Statista.com

$1,6 млн витрачається на онлайн-покупки;

2 млн разів свайпають користувачі додатка для знайомств Tinder;

9,1 тис. ділових знайомств відбувається в соціальній мережі LinkedIn;

5 тис. роликів викачуються з TikTok;

2 млн переглядів збирають стрім на Twitch.

Раніше ми повідомляли про те, що відбувається з інформацією після того, як з мережі зникають ті або інші сайти.