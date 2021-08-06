Технології та наука
69 млн повідомлень, $1,6 млн на шопінг: аналітики з'ясували, що роблять люди в мережі щохвилини
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Пізнавальна інфографіка для користувачів соціальних мереж і різних електронних сервісів.
Цифровий світ — це окремий всесвіт, причому він дуже швидко змінюється. Міріади завантажень і вивантажень, повідомлень і пошукових запитів, відправлених та отриманих повідомлень, прослуховувань і переглядів відбуваються кожну хвилину у Всесвітній павутині.
Аналітикиня Statista Лорі Льюїс вирішила з'ясувати, що відбувається в інтернеті щохвилини. Зібраною статистикою вона поділилася на ресурсі AllAccess.
Отже, згідно із зібраними даними, кожні 60 секунд у мережі:
- 28 тис. чоловік дивляться серіали та реаліті-шоу на Netflix;
- 695 тис. осіб завантажують свої сторіз в Instagram;
- 69 млн повідомлень обмінюються користувачі месенджерів WhatsApp і Facebook Messenger;
- 500 год контенту генерують блогери на YouTube;
- 197,6 млн електронних листів люди надсилають одне одному;
- $1,6 млн витрачається на онлайн-покупки;
- 2 млн разів свайпають користувачі додатка для знайомств Tinder;
- 9,1 тис. ділових знайомств відбувається в соціальній мережі LinkedIn;
- 5 тис. роликів викачуються з TikTok;
- 2 млн переглядів збирають стрім на Twitch.
Раніше ми повідомляли про те, що відбувається з інформацією після того, як з мережі зникають ті або інші сайти.