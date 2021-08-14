Новая эпоха для Интернета: инженеры впервые связали квантовый компьютер с оптоволокном

Оптоволоконная система может создавать новые кубиты прямо во время работы и не перегревается даже при комнатной температуре.

Ученые из Технического университета Дании (DTU) разработали платформу для квантового компьютера, совместимого с обычной оптоволоконной сетью. Об их исследовании пишет сайт Phys Org.

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Оптические квантовые компьютеры долгое время уступали сверхпроводящим технологиям, которые разрабатывают такие гиганты, как IBM и Google. Ситуацию может кардинально изменить универсальная и масштабируемая платформа от датских инженеров, которая работает даже при комнатной температуре — обычно квантовые устройства сильно нагреваются и требуют помещения с мощной системой охлаждения.

В обычных квантовых компьютерах базовые логические частицы (кубиты) переносят информацию через "ворота", которые выполняют операции, предписанные алгоритмом. Ученым из DTU удалось создать универсальный набор таких вентилей, которые позволяют совершить множество операций с кубитами — и это настоящий прорыв в сфере оптических квантовых вычислений.

"Это означает, что любой произвольный алгоритм может быть реализован на нашей платформе при наличии правильных входных данных, а именно оптических кубитов. Компьютер полностью программируется", — объяснил ведущий автор проекта Миккель Вилсбелл Ларсен.

[ + – ] Оптический квантовый компьютер DTU Фото: phys.org

Как добавил другой автор, Йонас С. Неергаард-Нильсен, одним из главных преимуществ их системы является возможность управлять тысячами кубитов. Системы на базе суперпроводников ограничены количеством кубитов, которое можно разместить на процессоре чипов, а вот оптические могут использовать тысячи частиц и постоянно создавать новые, в зависимости от задачи.

"Кроме того, нам не нужно все охлаждать в больших криостатах. Вместо этого мы можем делать все это при комнатной температуре в оптических волокнах. Тот факт, что система основана на оптических волокнах, также означает, что ее можно подключать напрямую к квантовому Интернету будущего без посредников", — отметил Йонас.

Потенциал квантового компьютера огромен, а его растущая вычислительная мощь позволит проводить сложнейшие вычисления в широком спектре областей, таких как фармацевтика, медицина, оптимизация транспортного сектора, разработка инновационных материалов и так далее. Однако самая большая проблема этой технологии заключается в высокой вероятности сбоев, которые инженеры пока не могут полностью устранить ни в суперпроводниковом, ни в оптическом варианте. В будущем датские ученые собираются внедрить свою технологию в оптический чип и добиться исправления ошибок.

Ранее Фокус писал, как устроены новейшие квантовые компьютеры и чем они лучше классических. Недавние исследования показали, что новая технология может за час решить задачу, на которую обычный суперкомпьютер потратит 8 лет.