Нова епоха для Інтернету: інженери вперше пов'язали квантовий комп'ютер з оптоволокном

Оптоволоконная система може створювати нові кубіти прямо під час роботи і не перегрівається навіть при кімнатній температурі.

Вчені з Технічного університету Данії (DTU) розробили платформу для квантового комп'ютера, сумісну зі звичайною оптоволоконною мережею. Про їх дослідженні пише сайт Phys Org.

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Оптичні квантові комп'ютери довгий час поступалися сверхпроводящим технологіям, які розробляють такі гіганти, як IBM і Google. Ситуацію може кардинально змінити універсальна і масштабована платформа від данських інженерів, яка працює навіть при кімнатній температурі — зазвичай квантові пристрої сильно нагріваються і вимагають приміщення з потужною системою охолодження.

У звичайних квантових комп'ютерах базові логічні частки (кубіти) переносять інформацію через "ворота", які виконують операції, визначені алгоритмом. Вченим з DTU вдалося створити універсальний набір таких вентилів, які дозволяють здійснити безліч операцій з кубитами — і це справжній прорив у сфері оптичних квантових обчислень.

"Це означає, що будь-який довільний алгоритм може бути реалізований на нашій платформі при наявності правильних вхідних даних, а саме оптичних кубітів. Комп'ютер повністю програмується", — пояснив головний автор проекту Міккель Вілсбелл Ларсен.

[ + – ] Оптичний квантовий комп'ютер DTU Фото: phys.org

Як додав інший автор, Йонас С. Неергаард-Нільсен, однією з головних переваг їх системи є можливість керувати тисячами кубітів. Системи на базі суперпровідника обмежені кількістю кубітів, яку можна розмістити на процесорі чіпів, а ось оптичні можуть використовувати тисячі частинок і постійно створювати нові, в залежності від завдання.

"Крім того, нам не потрібно все охолоджувати в великих кріостатах. Замість цього ми можемо робити все це при кімнатній температурі в оптичних волокнах. Той факт, що система заснована на оптичних волокнах, також означає, що її можна підключати безпосередньо до квантовому Інтернету майбутнього без посередників", — зазначив Йонас.

Потенціал квантового комп'ютера величезний, а його зростаюча обчислювальна потужність дозволить проводити найскладніші обчислення в широкому спектрі областей, таких як фармацевтика, медицина, оптимізація транспортного сектора, розробка інноваційних матеріалів і так далі. Однак найбільша проблема цієї технології полягає у високій імовірності збоїв, які інженери поки не можуть повністю усунути ні в суперпроводніковом, ні в оптичному варіанті. В майбутньому датські вчені збираються впровадити свою технологію в оптичний чіп і досягти виправлення помилок.

Раніше Фокус писав, як влаштовані новітні квантові комп'ютери і чим вони краще класичних. Недавні дослідження показали, що нова технологія може за годину вирішити задачу, на яку звичайний суперкомп'ютер витратить 8 років.