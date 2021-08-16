3D-принтер попал на МКС: астронавты будут печатать 3D-модели из лунного грунта

В NASA хотят узнать, возможна ли печать в условиях невесомости и поможет ли принтер в создании домов на Луне.

На этой неделе корабль Northrop Grumman Cygnus доставил на МКС набор инструментов. Чего там только не было — от 3D-принтеров до наборов для экспериментов с плесенью, и теперь астронавтом будет чем заняться в невесомости.

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Об этом сообщает издание universetoday.com.

Проект является частью лунной программы NASA — Artemis, — и даже получил собственное название Redwire Regolith Print (RRP). Его суть в том, чтобы выяснить, может ли лунный грунт (реголит) быть использован в качестве сырья для 3D-печати. В случае успеха, астронавты перейдут к тестированию прочности печатных материалов.

Новый 3D-принтер будет использоваться вместе с принтером ManD, который находится на борту международной космической станции, и имеет экструдеры и печатные станины, разработанные для обработки реголита. В NASA считают, что от успеха эксперимента зависит то, сможет ли человек построить на Луне здания при помощи технологии 3D-печати.

Кстати, данная технология предлагается и для строительства домов на Марсе. Архитектурное бюро AI SpaceFactory (США) разработало проект домов, созданных на 3D-принтере. В конкурсе NASA этот проект занял первое место. Поэтому, смеем предположить, что наработки RRP в последствии будут использованы для тестирования аппаратуры с применением марсианского грунта.

[ + – ] Дом-яйцо от AI SpaceFactory

Напомним, что архитекторы из AI SpaceFactory получили грант в $500 тыс., чтобы построить прототипы зданий на Земле. Но пока в качестве материалов они используют базальтовое волокно и биопластик на основе растительного крахмала, потому что этот материал устойчив к радиации.

[ + – ] Тепловые экраны

Кроме печати объемных моделей, на МКС пройдет еще ряд экспериментов. В ходе одного из них астронавты отследят, по какой причине происходит потеря мышечной массы в условиях микрогравитации. В ходе другого — как работает двухфазная система терморегулирования. В ходе третьего протестируют систему избавления от углекислого газа. Для этого астронавты задействуют четырехслойный скруббер CO2, используемый для выведения CO2 за пределы МКС. И еще участником одного из экспериментов станет плесень Physarum polycephalum, которой предстоит преодолеть ряд испытаний, например, выжить в условиях гравитации.

Ранее мы сообщали о том, какой будет инфраструктура, транспорт и здания для жизни на Марсе.