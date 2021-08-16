3D-принтер потрапив на МКС: астронавти друкуватимуть 3D-моделі з місячного ґрунту

У NASA хочуть дізнатися, чи можливий друк в умовах невагомості та чи допоможе принтер у створенні будинків на Місяці.

На цьому тижні корабель Northrop Grumman Cygnus доставив на МКС набір інструментів. Чого там тільки не було — від 3D-принтерів до наборів для експериментів із цвіллю, і тепер астронавтам буде чим зайнятися в невагомості.

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Про це повідомляє видання universetoday.com.

Проект є частиною місячної програми NASA Artemis і навіть отримав власну назву Redwire Regolith Print (RRP). Його суть у тому, щоб з'ясувати, чи може місячний ґрунт (реголіт) бути використаний як сировина для 3D-друку. В разі успіху астронавти перейдуть до тестування міцності друкованих матеріалів.

Новий 3D-принтер буде використовуватися разом із принтером ManD, який розташований на борту міжнародної космічної станції та має екструдери та друковані станини, розроблені для обробки реголіту. У NASA вважають, що від успіху експерименту залежить те, чи зможе людина побудувати на Місяці будівлі за допомогою технології 3D-друку.

До речі, ця технологія пропонується і для будівництва будинків на Марсі. Архітектурне бюро AI SpaceFactory (США) розробило проект будинків, створених на 3D-принтері. У конкурсі NASA цей проект посів перше місце. Тому, сміємо припустити, що напрацювання RRP надалі будуть використані для тестування апаратури з застосуванням марсіанського ґрунту.

[ + – ] Будинок-яйце від AI SpaceFactory

Нагадаємо, що архітектори з AI SpaceFactory отримали грант у $ 500 тис., щоб побудувати прототипи будівель на Землі. Але поки в якості матеріалів вони використовують базальтове волокно та біопластик на основі рослинного крохмалю, тому що цей матеріал стійкий до радіації.

[ + – ] теплові екрани

Крім друку об'ємних моделей, на МКС пройде ще низка експериментів. У ході одного з них астронавти відслідкують, з якої причини відбувається втрата м'язової маси в умовах мікрогравітації. У ході іншого — як працює двофазна система терморегулювання. У ході третього протестують систему позбавлення від вуглекислого газу. Для цього астронавти задіють чотиришаровий скруббер CO2, який використовується для виведення CO2 за межі МКС. І ще учасником одного з експериментів стане цвіль Physarum polycephalum, якій належить подолати низку випробувань, наприклад, вижити в умовах гравітації.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде інфраструктура, транспорт і будівлі для життя на Марсі.