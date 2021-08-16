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3D-принтер потрапив на МКС: астронавти друкуватимуть 3D-моделі з місячного ґрунту

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МКС, космос, астронавти
Фото: Открытые источники

У NASA хочуть дізнатися, чи можливий друк в умовах невагомості та чи допоможе принтер у створенні будинків на Місяці.

На цьому тижні корабель Northrop Grumman Cygnus доставив на МКС набір інструментів. Чого там тільки не було — від 3D-принтерів до наборів для експериментів із цвіллю, і тепер астронавтам буде чим зайнятися в невагомості.

Про це повідомляє видання universetoday.com.

Проект є частиною місячної програми NASA Artemis і навіть отримав власну назву Redwire Regolith Print (RRP). Його суть у тому, щоб з'ясувати, чи може місячний ґрунт (реголіт) бути використаний як сировина для 3D-друку. В разі успіху астронавти перейдуть до тестування міцності друкованих матеріалів.

3D-принтер, 3D-друк, МКС
3D-принтер

Новий 3D-принтер буде використовуватися разом із принтером ManD, який розташований на борту міжнародної космічної станції та має екструдери та друковані станини, розроблені для обробки реголіту. У NASA вважають, що від успіху експерименту залежить те, чи зможе людина побудувати на Місяці будівлі за допомогою технології 3D-друку.

До речі, ця технологія пропонується і для будівництва будинків на Марсі. Архітектурне бюро AI SpaceFactory (США) розробило проект будинків, створених на 3D-принтері. У конкурсі NASA цей проект посів перше місце. Тому, сміємо припустити, що напрацювання RRP надалі будуть використані для тестування апаратури з застосуванням марсіанського ґрунту.

Будинок-яйце від AI SpaceFactory

Нагадаємо, що архітектори з AI SpaceFactory отримали грант у $ 500 тис., щоб побудувати прототипи будівель на Землі. Але поки в якості матеріалів вони використовують базальтове волокно та біопластик на основі рослинного крохмалю, тому що цей матеріал стійкий до радіації.

МКС, тепловий екран, скрубер
теплові екрани

Крім друку об'ємних моделей, на МКС пройде ще низка експериментів. У ході одного з них астронавти відслідкують, з якої причини відбувається втрата м'язової маси в умовах мікрогравітації. У ході іншого — як працює двофазна система терморегулювання. У ході третього протестують систему позбавлення від вуглекислого газу. Для цього астронавти задіють чотиришаровий скруббер CO2, який використовується для виведення CO2 за межі МКС. І ще учасником одного з експериментів стане цвіль Physarum polycephalum, якій належить подолати низку випробувань, наприклад, вижити в умовах гравітації.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде інфраструктура, транспорт і будівлі для життя на Марсі.