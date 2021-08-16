В погоне за мощностью: японские ученые "скрестят" квантовый компьютер с обычным

Исследователи из Японии сделали открытие, благодаря которому можно будет объединить классические и квантовые вычислительные технологии, что приведет к значительному увеличению вычислительной мощности.

Профессор Такахиро Мацумото из Нагойского университета вместе с группой ученых-единомышленников нашел способ сделать квантовые и обычные компьютеры еще умнее. Исследователи внимательно изучали концепцию, называемую квантовой запутанностью, в соответствии с которой взаимодействие между несколькими частицами таково, что их можно описать только в отношении друг друга.

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об этом сообщает издание techradar-com.

Раньше ученым было трудно создать квантовую запутанность (которая является фундаментальной для квантовых вычислений) из-за различных инженерных и логистических проблем. Мацумото и его команда недавно наблюдали, как себя ведет запутанная пара протонов на поверхности нанокристалла кремния. Это может стать ключом к решению проблемы, уверен профессор.

"Запутывание протонов ранее наблюдалось в молекулярном водороде, что играет важную роль в различных научных дисциплинах. Однако запутанное состояние было обнаружено только в газовой или жидкой фазах", — пояснил Мацумото. "Теперь мы обнаружили квантовую запутанность на твердой поверхности, которая может заложить основу для развития будущих квантовых технологий".

Согласно исследованию, интеграция протонных кубитов с современной кремниевой технологией "может привести к органическому объединению классических и квантовых вычислительных платформ".

Как сообщают авторы тестов, это может позволить использовать системы с гораздо большим количеством кубитов (до 1 млн), чем это возможно в настоящее время (100), и тем самым значительно повысить скорость обработки данных приложениями для суперкосмьютеров.

Что касается важности открытия, Мацумото объяснил, что новое поколение квантовых компьютеров может создать новые возможности в широком спектре дисциплин и сценариев использования.

"Квантовые компьютеры могут решать сложные задачи, которые практически невозможно решить с помощью традиционных суперкомпьютеров", — отметил он. "Это открытие может изменить "правила игры" в квантовых вычислениях в отношении хранения, обработки и передачи данных, что может даже привести к смене парадигмы в фармацевтике, безопасности данных и многих других областях".

Ранее мы сообщали о том, что европейские ученые нашли способ управления огромным количеством кубитов.