У гонитві за потужністю: японські вчені "схрестять" квантовий комп'ютер зі звичайним

Дослідники з Японії зробили відкриття, завдяки якому можна буде об'єднати класичні та квантові обчислювальні технології, що призведе до значного збільшення обчислювальної потужності.

Професор Такахіро Мацумото з Нагойського університету разом із групою вчених-однодумців знайшов спосіб зробити квантові та звичайні комп'ютери ще розумнішими. Дослідники уважно вивчали концепцію, яка називається квантовою заплутаністю, відповідно до якої взаємодія між декількома частинками така, що їх можна описати тільки в порівнянні один до одного.

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Про це повідомляє видання techradar-com.

Раніше вченим було важко створити квантову заплутаність (яка є фундаментальною для квантових обчислень) через різні інженерні та логістичні проблеми. Мацумото та його команда нещодавно спостерігали, як поводиться заплутана пара протонів на поверхні нанокристалів кремнію. Це може стати ключем до вирішення проблеми, впевнений професор.

"Заплутування протонів раніше спостерігалося в молекулярному водні, що грає важливу роль у різних наукових дисциплінах. Однак заплутаний стан було виявлено тільки в газовій або рідкій фазах, — пояснив Мацумото. — Тепер ми виявили квантову заплутаність на твердій поверхні, яка може закласти основу для розвитку майбутніх квантових технологій".

Згідно з дослідженням, інтеграція протонних кубітів з сучасною кремнієвою технологією "може привести до органічного об'єднання класичних і квантових обчислювальних платформ".

Як повідомляють автори тесту, це може дозволити використовувати системи з набагато більшою кількістю кубітів (до 1 млн), ніж це можливо зараз (100), і тим самим значно підвищити швидкість обробки даних додатками для суперкомп'ютерів.

Що стосується важливості відкриття, Мацумото пояснив, що нове покоління квантових комп'ютерів може створити нові можливості в широкому спектрі дисциплін і сценаріїв використання.

"Квантові комп'ютери можуть вирішувати складні завдання, які практично неможливо вирішити за допомогою традиційних суперкомп'ютерів, — зазначив він. — Це відкриття може змінити "правила гри" в квантових обчисленнях щодо зберігання, обробки та передачі даних, що може навіть призвести до зміни парадигми в фармацевтиці, безпеці даних і багатьох інших областях".

Раніше ми повідомляли про те, що європейські вчені знайшли спосіб управління величезною кількістю кубітів.