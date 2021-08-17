На абордаж! Microsoft будет оплачивать доносы на "пиратов" при помощи блокчейна

Украденный контент можно отследить по специальным "водяным знакам". Разработчики обещают несколько раз проверять улики, прежде чем обвинять пользователей в пиратстве.

Корпорация Microsoft решила отслеживать пиратов при помощи блокчейн-системы Argus, созданной на базе Ethereum.

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Подробности пресс-служба сообщила на официальном сайте.

Исследовательский отдел компании предложил выдавать финансовое вознаграждения пользователям, которые сообщат об использовании или распространении пиратского контента. Источник можно будет отследить по уникальному "водяному знаку", содержащему секретный код.

Как только система получит сообщение о пиратской копии, его источник получит статус "обвиняемый". В системе предусмотрена возможность оправдаться, но если защититься не получится — его признают "виновным". В США за цифровое пиратство предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до $250 тыс.

По словам Microsoft, Argus будет открытой системой и использует механизмы защиты от злоупотреблений. К примеру, пользователь не сможет сообщить об одном и том же случае пиратства под разными никами для увеличения суммы вознаграждения, напротив, в таком случае награда будет только снижаться. Вдобавок, система проведет несколько проверок, чтобы исключить ложные обвинения. При этом стоимость работы блокчейна невысокая.

"Мы эффективно оптимизируем несколько криптографических операций, так что стоимость сообщения о пиратстве будет эквивалентна стоимости отправки около 14-ти транзакций в общедоступной сети Ethereum", — отметили в компании.

[ + – ] Cхема работы блокчейна Argus Фото: Microsoft

Пока неизвестно, когда и как Microsoft планирует тестировать систему. В теории, Argus сможет отслеживать разные типы файлов, такие как изображения, аудио и программное обеспечение, однако сложно оценить эффективность нового метода. Как считают разработчики, использование "водяных знаков" защищена от взлома, но портал Torrentfreak cомневается в ее надежности.

Корпорация признает, что идея вознаграждать за сообщения при помощи блокчейна не нова — подобную схему придумала компания Custos из ЮАР, однако настаивает на превосходстве своей системы. Microsoft обещает в конце сентября представить Argus и всю документацию к ней на Международном симпозиуме по надежным распределенным системам.

Ранее писали о новом вирусе, который атакует любителей пиратских игр и программ в Windows. Он ворует данные пользователей, которые хакеры используют для взлома социальных сетей и установки скрытых майнеров.