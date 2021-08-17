На абордаж! Microsoft оплачуватиме доноси на "піратів" за допомогою блокчейна

Вкрадений контент можна відстежити за спеціальними "водяними знаками". Розробники обіцяють кілька разів перевіряти докази, перш ніж звинувачувати користувачів в піратстві.

Корпорація Microsoft вирішила відстежувати піратів за допомогою блокчейн-системи Argus, створеної на базі Ethereum.

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Подробиці пресслужба повідомила на офіційному сайті.

Дослідницький відділ компанії запропонував видавати фінансову винагороду користувачам, які повідомлять про використання або поширення піратського контенту. Джерело можна буде відстежити по унікальному "водяному знаку", який містить секретний код.

Як тільки система отримає повідомлення про піратську копію, його джерело отримає статус "обвинувачений". У системі передбачена можливість виправдатися, але якщо захиститися не вийде — його визнають "винним". У США за цифрове піратство передбачено позбавлення волі на строк до п'яти років або штраф до $ 250 тис.

За словами Microsoft, Argus буде відкритою системою та використовує механізми захисту від зловживань. Наприклад, користувач не зможе повідомити про однин і той же випадок піратства під різними ніками для збільшення суми винагороди, навпаки, в такому випадку нагорода буде тільки знижуватися. До того ж система проведе кілька перевірок, щоб виключити помилкові звинувачення. При цьому вартість роботи блокчейна невисока.

"Ми ефективно оптимізуємо кілька криптографічних операцій, так що вартість повідомлення про піратство буде еквівалентна вартості відправки близько 14-ти транзакцій у загальнодоступній мережі Ethereum", — відзначили в компанії.

[ + – ] Cхема роботи блокчейна Argus Фото: Microsoft

Поки невідомо, коли і як Microsoft планує тестувати систему. У теорії, Argus зможе відстежувати різні типи файлів, такі як зображення, аудіо та програмне забезпечення, проте складно оцінити ефективність нового методу. Як вважають розробники, використання "водяних знаків" захищене від злому, але портал Torrentfreak сумнівається в її надійності.

Корпорація визнає, що ідея винагороджувати за повідомлення за допомогою блокчейна не нова — подібну схему придумала компанія Custos з ПАР, однак наполягає на перевазі своєї системи. Microsoft обіцяє в кінці вересня представити Argus і всю документацію до неї на Міжнародному симпозіумі з надійних розподілених систем.

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