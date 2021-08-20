Хакер-неудачник мечтал взломать крупные компании, но попался из-за переписки в Telegram

Злоумышленник из Нигерии пытался хакнуть сервера разных компаний чужими руками, чтобы потом шантажировать и получить деньги. "Вырученную" сумму он планировал вложить в собственный стартап.

Мошенник из Нигерии пытался вымогать деньги у крупных компаний, но нарвался на киберспециалистов, которые разоблачили его при помощи мессенджера Telegram.

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Об этом сообщила компания Abnormal Security на своем сайте.

Платформа кибербезопасности заблокировала несколько подозрительных сообщений, которые отправили их клиентам. В них заказчик предлагал инсайдерам за крупное вознаграждение заразить сервера своих компаний при помощи ПО Demonware (также известный как Black Kingdom) — это вирус-вымогатель, который размещен в открытом доступе на GitHub. Для связи автор указал cвой email и никнейм в Телеграме, где он подписан как "Пабло" (Pablo).

"Если вы можете установить и запустить наш Demonware на любой компьютер или главный сервер компании физически или удаленно: 40% — вам, миллион долларов — вам в BTC", — предлагал сделку "Пабло".

Сотрудников Abnormal Security заинтересовала его схема и столь крупная сумма вознаграждения. Как правило, хакеры доставляют вирусы через вложения в электронных письмах, незащищенные учетные записи или уязвимости программ, этот же пытался убедить сотрудников навредить своем работодателям. Эксперты создали фейковый аккаунт и связались с автором писем через Telegram, чтобы выяснить детали.

[ + – ] Сообщение с предложением от хакера Фото: bleepingcomputer.com

"Если вы работаете в офисе, вы можете установить вымогатель на сервер вашей компании. Как только компания заплатит выкуп в биткоинах, вы получите 40%", — написал злоумышленник в первом же сообщении.

Когда киберспециалист "согласился" на эти условия, собеседник прислал две ссылки на хостинг-сайты, откуда можно было скачать исполнительный файл под названием "Walletconnect (1).exe". Эксперт изучил его и убедился, что это действительно вирус для вымогательства.

Во время беседы стало понятно, что мошенник не знал, какой выкуп можно потребовать у той или иной компании. Изначально он хотел получить $2,5 млн, затем заявил, что надеется на $250 тыс., а после того, как "сотрудник" назвал годовой доход фирмы в размере $50 млн — остановился на сумме в $125 тыс.

Заказчик также пытался успокоить собеседника, уверяя его в безопасности затеи. В частности, заявил, что вирус зашифрует все файлы в системе, включая видеозаписи с камер наблюдения на сервере. Он даже предоставил инструкцию по зачистке следов, объяснил, как избавить от вредоноса.

Судя по ответам, экспертам стало ясно, что злоумышленник:

ожидает, что сотрудник будет иметь физический доступ к серверу; плохо знаком с цифровой криминалистикой или расследованиями инцидентов со взломами.

Представители компании также спросили собеседника, сам ли он создал программу-вымогатель. "Пабло" заявил, что "спрограммировал софт на языке Python". Напомним, Demonware можно бесплатно скачать с GitHub — этот проект призван показать, насколько легко создать и использовать такие вирусы. Злоумышленник решил использовать софт, чтобы заставить других совершить преступление.

В чате Пабло также признался, что получил много адресов электронной почты из LinkedIn — это распространeнный метод, который мошенники используют для получения контактной информации о сотрудниках разных фирм. Сначала он пытался рассылать владельцам фишинговые письма с вирусами, однако потерпел неудачу.

Эксперты попытались выяснить личность мошенника и нашли его email на сайте, посвященном торговле Naira (валюта Нигерии), и в социальной сети. Во время разговора он попытался втереться в доверие и сам раскрыл некоторую информацию о себе, в том числе подтвердил, что находится в Нигерии, и скинул профиль в LinkedIn со своим полным именем. По словам пользователя, он хотел добыть денег на развитие собственной компании — соцсети Sociogram. Позже он удалил сообщения, но специалисты успели сделать скриншоты.

Ранее писали, что хакеры воровали личные данные пользователь при помощи мессенджера Discord. Во втором квартале 2021 года Sophos обнаружила в программе почти в два раза больше угроз, чем год назад.