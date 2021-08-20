Хакер-невдаха мріяв зламати великі компанії, але попався через листування в Telegram

Зловмисник з Нігерії намагався хакнути сервери різних компаній чужими руками, щоб потім шантажувати і отримати гроші. "Виручену" суму він планував вкласти у власний стартап.

Шахрай з Нігерії намагався вимагати гроші у великих компаній, але наштовхнувся на кіберспеціалістів, які викрили його за допомогою месенджера Telegram.

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Про це повідомила компанія Abnormal Security на своєму сайті.

Платформа кібербезпеки заблокувала кілька підозрілих повідомлень, які відправили їхнім клієнтам. У них замовник пропонував інсайдерам за велику винагороду заразити сервери своїх компаній за допомогою ПО Demonware (також відомий як Black Kingdom) — це вірус-вимагач, який розміщений у відкритому доступі на GitHub. Для зв'язку автор вказав cвой email і нікнейм в Телеграму, де він підписаний як "Пабло" (Pablo).

"Якщо ви можете встановити і запустити наш Demonware на будь-який комп'ютер або головний сервер компанії фізично або віддалено: 40% — вам, мільйон доларів — вам в BTC", — пропонував угоду "Пабло".

Співробітників Abnormal Security зацікавила його схема і настільки велика сума винагороди. Як правило, хакери доставляють віруси через вкладення в електронних листах, незахищені облікові записи або уразливості програм, цей же намагався переконати співробітників нашкодити своїм роботодавцям. Експерти створили фейковий аккаунт і зв'язалися з автором листів через Telegram, щоб з'ясувати деталі.

[ + – ] Повідомлення з пропозицією від хакера Фото: bleepingcomputer.com

"Якщо ви працюєте в офісі, ви можете встановити вимагач на сервер вашої компанії. Як тільки компанія заплатить викуп в біткоїнах, ви отримаєте 40%", — написав зловмисник у першому ж повідомленні.

Коли кіберспеціаліст "погодився" на ці умови, співрозмовник прислав два посилання на хостинг-сайти, звідки можна було скачати виконавчий файл під назвою "Walletconnect (1).exe". Експерт вивчив його і переконався, що це дійсно вірус для вимагання.

Під час бесіди стало зрозуміло, що шахрай не знав, який викуп можна вимагати у тій чи іншій компанії. Спочатку він хотів отримати $ 2,5 млн, потім заявив, що сподівається на $ 250 тис., а після того, як "співробітник" назвав річний дохід фірми в розмірі $ 50 млн — зупинився на сумі в $ 125 тис.

Замовник також намагався заспокоїти співрозмовника, запевняючи його в безпеці затії. Зокрема, заявив, що вірус зашифрує всі файли в системі, включно з відеозаписом з камер спостереження на сервері. Він навіть надав інструкцію по зачистці слідів, пояснив, як позбавити від шкідливостей.

Судячи з відповідей, експертам стало ясно, що зловмисник:

очікує, що співробітник матиме фізичний доступ до сервера; погано знайомий з цифровою криміналістикою або розслідуваннями інцидентів зі зломами.

Представники компанії також запитали співрозмовника, чи сам він створив програму-вимагач. "Пабло" заявив, що "запрограмований софт на мові Python". Нагадаємо, Demonware можна безкоштовно скачати з GitHub — цей проект покликаний показати, наскільки легко створити і використовувати такі віруси. Зловмисник вирішив використовувати софт, щоб змусити інших вчинити злочин.

У чаті Пабло також зізнався, що отримав багато адрес електронної пошти з LinkedIn — це распространeнний метод, який шахраї використовують для отримання контактної інформації про співробітників різних фірм. Спочатку він намагався розсилати власникам фішингові листи з вірусами, проте зазнав невдачі.

Експерти спробували з'ясувати особу шахрая і знайшли його email на сайті, присвяченому торгівлі Naira (валюта Нігерії), і в соціальній мережі. Під час розмови він спробував втертися в довіру і сам розкрив деяку інформацію про себе, в тому числі підтвердив, що знаходиться в Нігерії, і скинув профіль в LinkedIn зі своїм повним ім'ям. За словами користувача, він хотів добути грошей на розвиток власної компанії — соцмережі Sociogram. Пізніше він видалив повідомлення, але фахівці встигли зробити скріншоти.

Раніше писали, що хакери крали особисті дані користувач за допомогою месенджера Discord. У другому кварталі 2021 року Sophos виявила в програмі майже в два рази більше загроз, ніж рік тому.