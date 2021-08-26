"Вплоть до бессмертия": ученый рассказал, как будут развиваться нанотехнологии в ближайшие 50 лет

Если человеку удастся создавать "умных" ботов, размером с атом и контролировать их, он сможет получить не только отменное здоровье, но и неиссякаемый источник энергии и других жизненно важных ресурсов.

Способность манипулировать материей во все более мелких масштабах позволит людям создавать материалы на атомном или даже квантовом уровне, что приведет к новой эре в IT и медицине. Речь идет о так называемых нанотехнологиях, которые развиваются весьма быстро потому, что имеют огромный пул потенциальных областей применения. В 2010 году стоимость сектора нанотехнологий и наноматериалов оценивалась в $15,7 млрд, и согласно прогнозу, к 2024 году эта сумма вырастет до $125 млрд (т.е. на 57% в год). В будущем наноботы смогут напрямую взаимодействовать с ДНК и вирусами, что позволит создать революционно новые методы лечения, позволяющие "исправлять" генетику человека при необходимости, убивать вирусы и противостоять распаду клеток. Следовательно, такие технологии смогут не только лечить, но и продлевать жизнь.

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О том, как будут развиваться нанотехнологии в ближайшие годы, рассказывает ученый и футуролог Мэтью Уильямс в своей колонке для interestingengineering.com.

Наноботы сделают нас здоровыми и подкорректируют гены

Еще в 1959 году физик-теоретик Ричард Фейнман выдвинул гипотезу о том, что наномашины можно будет использовать для создания таких же машин, но еще меньшего размера — в несколько пикометров (10 в минус 12-й степени метров) в диаметре. Иными словами, они могут быть не больше атома, но при этом ученые могли бы управлять ими.

"Некоторые футурологи считают, что развитие нанотехнологий в области медицины в конечном итоге приведет к наступлению эпохи "клинического бессмертия". Как указал Фейнман в своей лекции 1959 года, крошечные "ремонтные" машины могут быть созданы в форме таблеток — стоит только проглотить их, и ты исцелен!", — пишет Уильямс.

В своей книге "Машины созидания" (1986 год) Эрик Дрекслер писал, что будут созданы медицинские наномашины, работающие внутри клеток человеческого организма. Он также рискнул предположить, что возможны и биологические машины, собранные из клеток, которые могли бы восстанавливать живые ткани и даже цепи ДНК.

Известный футуролог и ученый Рэй Курцвейл также предполагал еще в 2005 году: медицина разовьется до такой степени, что люди смогут продлевать свою жизнь… вплоть до бесконечности, открывая эру "пост-бессмертия". Конечно, в это трудно поверить. Но тем не менее, Курцвейл считает, что возможна соматическая генная терапия, при которой поврежденные или дефектные цепи ДНК будут восстанавливать с помощью специально синтезированных генов.

Сегодня уже доступны медицинские устройства размером 1 мм, позволяющие целенаправленно бороться с раковыми клетками или ВИЧ, разработан метод редактирования геномов — CRISPR, а биопринтинг помогает "напечатать" здоровые органы. Все это говорит о развитии генной инженерии, в чем заинтересованы многие BigTech-компании и даже правительства. Так, в 2013 году Google объявила о партнерстве с исследовательской компанией, занимающейся проблемами анти-эйдж, — Calico Life Sciences LLC. Позже к проекту присоединились компании Bulletproof и Human Longevity Inc., а также Институт здравоохранения Кремниевой долины. В том же году Европейская комиссия учредила проект "Человеческий мозг" , а администрация Обамы учредила Инициативу "Исследования мозга посредством продвижения инновационных нейротехнологий" (BRAIN) для развития нейробиологии и искусственного интеллекта. В 2014 году инвесторы Кремниевой долины и многочисленные исследовательские институты учредили премию Palo Alto Longevity Prize для разработки методов лечения, продлевающих жизнь.

"После того, как эти технологии станут основой медицины, ожидаемая продолжительность жизни значительно увеличится", — уверен колумнист.

Как именно будет развиваться нанотех: два сценария

Мэтью Уильямс считает, что тут возможны два сценария — "плавный взлет" и "стремительный взлет". В первом случае технологии эволюционируют постепенно, частично, как говорится, не все сразу. Во втором, — произойдет интеллектуальный бум и человечество совершит своего рода квантовый скачок в сфере нанотех.

"Сценарий "мягкого взлета" подразумевает усовершенствование средств против старения, что постепенно увеличит продолжительность жизни. В этом сценарии я не ожидаю, что достижения в области ИИ приведут к неконтролируемым изменениям, поскольку наномашины будут контролироваться именно людьми, а не AI", — рассуждает автор. "Не факт, что прорыв в квантовых вычислениях и развитие сверхразумного ИИ поспособствуют развитию нанотеха, так как для этого еще не будет создана соответствующая инфраструктура".

Если и когда человечество сможет реализовать состояние "суперинтеллекта" — либо посредством создания искусственного интеллекта, либо нейронной аугментации (или того и другого), — все формы исследований и разработок претерпят огромный сдвиг. Целые города и страны будут управляться сложными нейросетями. Человечество получит от этого огромную выгоду, особенно в том, что касается использования ресурсов. Благодаря высокоразвитому интеллекту, энергетика, транспорт, потребление воды, управление отходами и т. д. будет контролироваться ИИ. В таком случае люди смогут переключиться на усовершенствование иных сфер, например, микроэлектроники. Это может быть при втором сценарии.

Какие еще выгоды принесут нанотехнологии

По мнению Уильямса, выгоды могут быть следующими:

Пост-дефицитность: предполагается, что способность изменять элементы и соединения в клеточном, атомном и даже субатомном масштабе приведет к эпохе изобилия. Задолго до возникновения "цивилизации" одной из основ человеческой экономики всегда был дефицит. Чем более дефицитным является ресурс и чем больше труда требуется для производства предмета, тем больше он ценится. Но в эпоху, когда драгоценные металлы и другие ценные товары можно синтезировать из подручных материалов, энергию можно бесконечно генерировать из возобновляемых источников, а пищу и воду можно создавать из воздуха, ситуация кардинально изменится.

Пост-смертность: способность неограниченно продлевать свою жизнь с помощью антивозрастных лекарств, замены органов, терапии стволовыми клетками, медицинских аппаратов и нейронной загрузки приведет к появлению первых "бессмертных". Способность продолжать жить и обратить вспять и время, и старение также будет означать, что люди смогут оставаться активными, здоровыми на неопределенный срок.

Пост-гуманизм: способность преодолевать биологию и бесконечно совершенствоваться также может привести к тому, что обычно называют "трансчеловеческой эрой". Этот термин относится к процессу, при котором люди начнут переходить к более высокой форме жизни, заменяя или увеличивая свои физические тела синтетическими.

"Помимо этого переходного состояния существует еще то, что называется "постгуманизмом". В этом контексте это относится к состоянию, когда человечество больше не сковано какими-либо физическими или биологическими ограничениями и существует в различных формах, которые позволяют ему исследовать Вселенную, жить в симулированных реальностях или населять иные пространства, но где есть изобилие энергии", — подытоживает ученый.

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