Токсична среда. Ученые доказали, что Интернет не превращает людей в злобных троллей

Тролли ведут себя враждебно как в соцсетях, так и офлайн, просто в Интернете с ними легче столкнуться.

Интернет не превращает людей в "троллей" и грубиянов, однако дает им широкие возможности для агрессивных действий. Такая статья для журнала American Political Science Review опубликована на сайте Psyarxiv.

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Сотрудники Орхусского университета использовали опросы и исследования, проведенные их коллегами из Дании и США, чтобы выяснить, почему люди считают Интернет более враждебной средой, чем офлайн-платформы.

Согласно гипотезе несоответствия, люди, которые лучше относятся к окружающим при личном общении, могут быть склонны к враждебности по отношению к "безликим" пользователям Интернета. Команда проверила эту теорию и не нашла веских доказательств, зато обнаружила свидетельства того, что злобное поведение в сети отражает поведение в реальности. Другими словами, люди ведут себя, как придурки (англ. — jerks), независимо от формата, даже вживую.

Исследование также показало, что менее враждебные люди меньше увлекаются разговорами о политике в Интернете. Похожие данные показали опросы пользователей как из Дании, так и из США, хотя в этих двух странах очень разные политические культуры с разными уровнями поляризации (противостояния между оппозиционными силами).

"Мы обнаружили, что в сети люди настроены не более враждебно, чем в офлайне; что враждебные личности не предпочитают участвовать в политических дискуссиях онлайн (а не офлайн); и что люди не усиливают враждебность в онлайн-сообщениях", — отмечают авторы в своей статье. — "Мы действительно нашли некоторые доказательства другого эффекта отбора: невраждебные личности выбирают разные, а враждебные — сетевые политические дискуссии".

Соавтор работы Александр Бор в комментарии Engineering & Technology добавил: существует множество психологических причин для злобы в Интернете, включая тот факт, что пользователи не видят лиц друг друга. Кроме того, быстрый набор сообщений может вызвать недопонимание. Исследования в области психологии показывают, что не все люди одинаково склонны к агрессии, и эти различия становятся серьезной причиной враждебного поведения в Интернете.

Профессор Майкл Банг Петерсен, второй автор статьи, рассказал, что политические дискуссии в Интернете многие воспринимают как "адские дыры". Согласно полученным данным, агрессивные споры намного заметнее в Интернете, чем в реальной жизни. Наблюдая такие беседы с "троллями" в комментариях, люди начинают считать Всемирную сеть более враждебной средой.

"Онлайн-дискуссии происходят в крупных общедоступных сетях, и поведение интернет-тролля гораздо более заметно, чем поведение того же человека в автономной среде", — объяснил Петерсен.

Предыдущие исследования согласуются с выводами о том, что люди не обязательно более агрессивны в Интернете, нежели в реальной жизни. Согласно статье, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences в 2017 году, у наиболее агрессивных онлайн-троллей может быть высокая когнитивная эмпатия, которая позволяет им определять, когда они задевают чьи-то чувства, но низкая аффективная эмпатия — поэтому они не чувствуют вины за свои поступки по отношению к другим.

Ранее Фокус разбирался, почему пользователи соцсетей так охотно устраивают травлю. В последние годы Facebook и Instagram используют не только для общения и самовыражения, но и для выбора коллективной жертвы, на которой можно выместить злобу.