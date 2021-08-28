Токсична середу. Вчені довели, що Інтернет не перетворює людей на злісних тролів

Користувачі поводяться вороже як в соцмережах, так і офлайн, просто в Інтернеті легше зіткнутися с грубою поведінкою.

Інтернет не перетворює людей на "тролів" і грубіянів, проте дає їм широкі можливості для агресивних дій. Така стаття для журналу American Political Science Review опублікована на сайті Psyarxiv.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Співробітники Орхуського університету використовували опитування і дослідження, проведені їх колегами з Данії та США, щоб з'ясувати, чому люди вважають Інтернет більш ворожим середовищем, ніж офлайн-платформи.

Відповідно до гіпотези невідповідності, люди, які краще ставляться до оточуючих при особистому спілкуванні, можуть бути схильні до ворожості по відношенню до анонімних користувачів Інтернету. Команда перевірила цю теорію і не знайшла вагомих доказів, зате виявила свідоцтва того, що злісне поведінка в мережі відображає поведінку в реальності. Іншими словами, люди поводяться, як придурки (англ. — jerks), незалежно від формату, навіть вживу.

Дослідження також показало, що менш ворожі люди менше захоплюються розмовами про політику в Інтернеті. Схожі дані показали опитування користувачів як з Данії, так і з США, хоча в цих двох країнах дуже різні політичні культури з різними рівнями поляризації (протистояння між опозиційними силами).

"Ми виявили, що в мережі люди налаштовані не більше вороже, ніж в офлайні; що ворожі особистості не вважають за краще брати участь в політичних дискусіях онлайн (а не офлайн); і що люди не посилюють ворожість в онлайн-повідомленнях", — відзначають автори у своїй статті. — "Ми дійсно знайшли деякі докази іншого ефекту відбору: невраждебниевідносини особистості вибирають різні, а ворожі — мережеві політичні дискусії".

Співавтор роботи Олександр Бор в коментарі Engineering & Technology додав: існує безліч психологічних причин для злості в Інтернеті, включаючи той факт, що користувачі не бачать облич один одного. Крім того, швидкий набір повідомлень може викликати непорозуміння. Дослідження в області психології показують, що не всі люди однаково схильні до агресії, і ці відмінності стають серйозною причиною ворожої поведінки в Інтернеті.

Професор Майкл Банг Петерсен, другий автор статті, розповів, що політичні дискусії в Інтернеті багато хто сприймає як "портали до пекла". Згідно з отриманими даними, агресивні суперечки набагато помітніше в Інтернеті, ніж в реальному житті. Спостерігаючи такі бесіди з "тролями" в коментарях, люди починають вважати Всесвітню мережу більш ворожим середовищем.

"Онлайн дискусії відбуваються у великих загальнодоступних мережах, і поведінка інтернет-троля набагато більш помітна, ніж поведінка тієї ж людини в автономному середовищі", — пояснив Петерсен.

Попередні дослідження узгоджуються з висновками про те, що люди не обов'язково більш агресивні в Інтернеті, ніж в реальному житті. Згідно зі статтею, опублікованою в журналі Personality and Individual Differences в 2017 році, у найбільш агресивних онлайн-тролів може бути висока когнітивна емпатія, яка дозволяє їм визначати, коли вони зачіпають чиїсь почуття, але низька афективна емпатія — тому вони не відчувають провини за свої вчинки по відношенню до інших.

Раніше Фокус розбирався, чому користувачі соцмереж так охоче влаштовують цькування. В останні роки Facebook і Instagram використовують не тільки для спілкування і самовираження, а й для вибору колективної жертви, на якій можна зігнати злість.