Amazon Web Services отключил приложение, рекламировавшее ИГИЛ

Приложение Nida-e-Haqq распространяло официальные заявления террористов, работало открыто и было доступно каждому желающему с апреля 2021 года.

Amazon в конце прошлой недели отключила сайт, который использовался пропагандистским подразделением ИГИЛ. На сайте был размещен материал, посвященный террористу-смертнику, устроившему теракт в Кабуле, в результате чего погибли не менее 170 человек.

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Об этом сообщает издание The Washington Post.

Приложение Nida-e-Haqq, которое ИГИЛ использует для распространения исламистского контента на языке урду, размещалось на платформе Amazon Web Services, хотя политика компании не приемлет сотрудничество с террористическими группами. Политика Amazon запрещает клиентам использовать службу облачных вычислений "для угроз, подстрекательства, поощрения или активного поощрения насилия, терроризма или другого серьезного ущерба".

"Мы отключили веб-сайт, связанный с этим приложением, поскольку он нарушал Политику допустимого использования AWS" , — прокомментировал представитель Amazon Кейси МакГи.

По словам Риты Кац, исполнительного директора SITE Intelligence Group, которая отслеживает случаи онлайн-экстремизма, часть этого контента включала сообщения о теракте в Кабуле. Террористы разместили фото того самого смертника, который устроил теракт.

Кац говорит, что исходный код приложения показывает, что оно использует слова и изображения с веб-сайта пропагандистского подразделения Исламского государства. Этот сайт, содержимое которого защищено паролем и не может быть напрямую просмотрено кем бы то ни было, с апреля 2021 года размещался на Amazon Web Services.

"Просто поразительно, что ИГИЛ нашла способ эксплуатировать такую ​​хостинговую компанию, как Amazon", — сказала Кац. "Конечно, ИГИЛ всегда будет искать способы обойти протоколы безопасности, но это приложение даже не пытались замаскировать. Оно наполнено официальными заявлениями террористов. Это приложение было явно создано для того, чтобы сообщения и контент террористической организации распространялись в Интернете".

Напомним, что в январе 2021-го Amazon просто отключила Parler — соцсеть, популярную среди сторонников Дональда Трампа, потому что там распространялись разжигание призывы к насилию, касавшиеся непосредственно осады Капитолия 6 января. Этот шаг выбил Parler из онлайна на несколько недель и обострил политические дебаты по поводу способности технологических компаний определять, что должно быть в Интернете, а чего быть не должно.

"Но в случае с Nida-e-Haqq реализация этой политики, похоже, не увенчалась успехом", — пишет издание.

Одна из причин может заключаться в том, что Amazon не очень активно контролирует контент клиентов, многие из которых используют такие площадки, как Airbnb, Yelp и Netflix. "Скорее всего, команда Trust & Safety, в которой работает менее 100 сотрудников, действует только тогда, когда поступают жалобы", — полагают журналисты.

Несмотря на столь небольшой штат, отвечающий за кибербезопасность, Amazon является доминирующим поставщиком услуг облачной инфраструктуры, что позволяет клиентам арендовать серверы для хранения и обработки данных через Интернет вместо того, чтобы управлять собственными центрами обработки данных. По данным исследовательской компании Gartner, AWS, которая конкурирует с Microsoft и Google, в 2020 году занимала 41% мирового рынка.

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