Facebook и Twitter начали блокировать доступ к учетным записям жителей Афганистана (видео)

В компаниях опасаются, что талибы будут отслеживать цифровую историю афганцев или их социальные связи.

Социальные сети Facebook, Twitter и LinkedIn заявили, что предприняли меры по обеспечению безопасности учетных записей граждан Афганистана для их защиты от возможных преследований со стороны талибов, сообщает Reuters.

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Facebook временно заблокировал возможность просматривать или искать в списках друзей аккаунты из Афганистана, сообщил в Twitter глава отдела политики безопасности компании Натаниэль Глейхер.

[ + – ] Сообщение Натаниэля Глейхера

По его словам, Facebook запустил "инструмент в один клик" для пользователей в Афганистане, чтобы заблокировать их учетные записи.

[ + – ] Протесты против талибов в Афганистане

Правозащитные группы уже выразили обеспокоенность тем, что талибы могут использовать онлайн-платформы для отслеживания цифровой истории афганцев или их социальных связей.

Бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал также призвала игроков своей команды удалить социальные сети и стереть свои публичные данные.

[ + – ] Призыв Халиды Попал

В Twitter заявили, что работают с интернет-архивом для ускорения прямых запросов на удаление архивных твитов.

Представитель LinkedIn заявил, что сайт временно скрыл связи своих пользователей в Афганистане, чтобы другие пользователи не могли их видеть.

Ранее в Twitter заявили, что не будут блокировать аккаунты радикального движения Талибан, если его члены воздержатся от насильственных высказываний на платформе и будут следовать ее правилам.

Тем временем Facebook, а также Instagram и WhatsApp пообещали блокировать связанный с "Талибаном" контент.

17 августа официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заверил на пресс-конференции, что частные СМИ в Афганистане могут свободно и независимо работать, однако в их материалах не должно быть информации против талибов и исламских ценностей.