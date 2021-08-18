Twitter решил не блокировать аккаунты "Талибана" по примеру Facebook

Компания не намерена ограничивать деятельность группировки в соцсети, если она будет следовать ее правилам и воздержится от призывов к насилию.

Социальная сеть Twitter не будет блокировать аккаунты радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, если его члены воздержатся от насильственных высказываний на платформе и будут следовать ее правилам. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на заявление представителей соцсети.

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"Ситуация в Афганистане быстро развивается. Мы также видим людей в стране, использующих Twitter, чтобы найти помощь и содействие. Топ-приоритетом Twitter является обеспечение безопасности для людей, мы остаемся начеку", — заявили в компании.

Отметим, что на данный момент в Twitter функционирует аккаунт пресс-секретаря "Талибана" Забихуллы Муджахида — на него подписаны 318,4 тысяч пользователей социальной сети. У другого представителя движения — Кари Юсуфа Ахмади — 65,2 тысяч подписчиков.

Как сообщают журналисты, бездействие Twitter касательно "Талибана" привело к критике соцсети со стороны сторонников бывшего президента Дональда Трампа, аккаунт которого платформа заблокировала пожизненно.

Тем временем Facebook, а также принадлежащие ему платформы Instagram и WhatsApp намерены блокировать связанный с "Талибаном" контент. По словам представителей Facebook, в компании сформирована специальная группа экспертов по вопросам, связанным с Афганистаном, которая занимается постами о "Талибане". Будут блокироваться как страницы движения, так и сообщения отдельных его сторонников.

Напомним, вчера пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид дал первую пресс-конференцию после захвата движением власти в Афганистане. В ходе мероприятия он, в частности, заверил, что частные средства массовой информации могут свободно и независимо работать, однако не против талибов и исламских ценностей.