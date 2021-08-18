Twitter вирішив не блокувати акаунти "Талібану" за прикладом Facebook

Компанія не має наміру обмежувати діяльність угрупування в соцмережі, якщо вона буде слідувати її правилам і утримуватися від закликів до насильства.

Соціальна мережа Twitter не блокуватиме акаунти радикального руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, якщо його члени утримаються від насильницьких висловлювань на платформі і будуть слідувати її правилам. Про це повідомляє видання Independent з посиланням на заяву представників соцмережі.

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"Ситуація в Афганістані швидко розвивається. Ми також бачимо людей у країні, які використовують Twitter, щоб знайти допомогу і сприяння. Топ-пріоритетом Twitter є організація безпеки для людей, ми залишаємося напоготові", — заявили в компанії.

Зазначимо, що наразі у Twitter функціонує акаунт прессекретаря "Талібану" Забіхула Муджахіда — на нього підписані 318,4 тисяч користувачів соціальної мережі. В іншого представника руху — Карі Юсуфа Ахмаді — 65,2 тисяч підписників.

Як повідомляють журналісти, бездіяльність Twitter щодо "Талібану" призвела до критики соцмережі з боку прихильників колишнього президента Дональда Трампа, акаунт якого платформа заблокувала довічно.

Тим часом Facebook, а також належні йому платформи Instagram і WhatsApp, мають намір блокувати пов'язаний з "Талібаном" контент. За словами представників Facebook, у компанії сформована спеціальна група експертів з питань, пов'язаних з Афганістаном, яка займається постами про "Талібан". Блокуватимуться як сторінки руху, так і повідомлення окремих його прихильників.

Нагадаємо, учора прессекретар "Талібану" Забіхулла Муджахід дав першу пресконференцію після захоплення рухом влади в Афганістані. У ході заходу він, зокрема, запевнив, що приватні засоби масової інформації можуть вільно і незалежно працювати, проте не проти талібів та ісламських цінностей.