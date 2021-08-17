"Не читаємо повідомлення": WhatsApp поки не може забанити контент про "Талібан", — ЗМІ

Проте, Facebook обіцяє блокувати весь контент, пов'язаний з "Талібаном", і вже найняла для цього "афганських експертів".

Соціальна мережа Facebook вирішила банити акаунти і контент, пов'язаний з радикальним угрупуванням "Талібан", після подій в Афганістані.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це представники компанії розповіли виданню BBC.

У Facebook повідомили, що таліби роками використовували соціальну мережу для поширення своїх повідомлень, тепер же група афганських експертів стежить за контентом і видаляє дописи, які пов'язані з бойовиками. Аналітики знають мови дарі та пушту — офіційні мови Афганістану, а також добре розбираються в особливостях локального контенту.

"Талібан" знаходиться під санкціями як терористична організація відповідно до законодавства США, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами відповідно до нашої політики щодо небезпечних організацій. Це означає, що ми видаляємо акаунти, які ведуться талібами або від їхнього імені, і забороняємо їх похвалу, підтримку тощо", — пояснив представник Facebook.

Він додав, що компанія не ухвалює рішень про визнання або невизнання урядів, однак дотримується "авторитету міжнародного співтовариства".

Політика щодо "Талібану" поширюється на всі платформи компанії, враховуючи Instagram і месенджер WhatsApp. За даними BBC, бойовики досі використовують останній для зв'язку, але представник Facebook пообіцяв, що адміністратори банитимуть акаунти, якщо встановлять їхні зв'язки з угрупованням.

Видання Vice повідомляє, що представник WhatsApp відмовився відповідати на низку конкретних питань про роль WhatsApp у поширенні мессенджів від талібів. Представник компанії сказав, що WhatsApp дотримується санкційного закону США, тому, якщо компанія виявить акаунти людей або організацій, які перебувають під санкціями, то вживатиме заходів — заблокує облікові записи.

"Це, очевидно, залежить від ідентифікації тих, хто використовує WhatsApp, без доступу до будь-яких повідомлень, що відправляються через платформу, з огляду на, що платформа використовує наскрізне шифрування. Це могло б пояснити, чому WhatsApp не вжив заходів проти певного облікового запису, що поширює послання "Талібану" в Афганістані", — пише медіа.

"Як служба особистих повідомлень, ми не маємо доступу до вмісту особистих чатів людей, однак, якщо ми дізнаємося, що особа або організація, що підпадають під санкції, можуть бути присутніми у WhatsApp, ми вживаємо заходів", — сказав представник компанії.

Як повідомляє The Washington Post, таліби розіслали жителям Кабула повідомлення, в яких говорилося, що тепер вони відповідають за безпеку міста і що громадяни повинні повідомляти їм про будь-які грабежі або "безвідповідальну" поведінку.

Інші соціальні мережі також опинилися під пильним наглядом на предмет того, як вони поводяться з контентом, пов'язаним із "Талібаном". Керівництво Twitter оновило інформацію про сотні тисяч підписників у міру того, як таліби захоплювали Афганістан. Представник заявив BBC, що політика компанії спрямована проти насильницьких організацій і ненависницької поведінки, тому банить групи, які пропагують тероризм або насильство проти мирного населення.

Раніше "Талібан" заявив про закінчення війни в Афганістані після захоплення палацу президента в Кабулі (столиця країни). За словами прессекретаря організації Мохаммада Наїма, що "Талібан" не хоче завдавати кому-небудь шкоду і бажає будувати мирні міжнародні відносини.

До цього "Талібан" повідомив, як керуватиме Афганістаном після війни. Місцевих жінок зобов'яжуть закривати обличчя, але дозволять виходити на вулицю без супроводу чоловіків, працювати і здобувати освіту.