"Не читаем сообщения": WhatsApp пока не может забанить контент о "Талибане", - СМИ

Тем не менее, Facebook обещает блокировать весь контент, связанный с "Талибаном", и уже наняла для этого "афганских экспертов".

Социальная сеть Facebook решила банить аккаунты и контент, связанный с радикальной группировкой "Талибан", после событий в Афганистане.

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Об этом представители компании рассказали изданию BBC.

В Facebook сообщили, что талибы годами использовали социальную сеть для распространения своих сообщений, теперь же группа афганских экспертов следит за контентом и удаляет посты, которые связаны с боевиками. Аналитики знают языки дари и пушту — официальные языки Афганистана, а также хорошо разбираются в особенностях локального контента.

"Талибан" находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций. Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их похвалу, поддержку и пр.", — объяснил представитель Facebook.

Он добавил, что компания не принимает решений о признании или непризнании правительств, однако следует "авторитету международного сообщества".

Политика относительно "Талибана" распространяется на все платформы компании, включая Instagram и мессенджер WhatsApp. По данным BBC, боевики до сих пор используют последний для связи, но представитель Facebook пообещал, что администраторы будут банить аккаунты, если установят их связи с группировкой.

Издание Vice сообщает, что представитель WhatsApp отказался отвечать на ряд конкретных вопросов о роли WhatsApp в распространении мессенджей от талибов. Представитель компании сказал, что WhatsApp соблюдает санкционный закон США, поэтому, если компания обнаружит аккаунты людей или организаций, находящихся под санкциями, то примет меры — заблокирует учетные записи.

"Это, очевидно, зависит от идентификации тех, кто использует WhatsApp, без доступа к каким-либо сообщениям, отправляемым через платформу, учитывая, что платформа использует сквозное шифрование. Это могло бы объяснить, почему WhatsApp не принял мер против определенного аккаунта, распространяющего послания "Талибана" в Афганистане", — пишет медиа.

"Как служба личных сообщений, мы не имеем доступа к содержимому личных чатов людей, однако, если мы узнаем, что лицо или организация, подпадающие под санкции, могут присутствовать в WhatsApp, мы принимаем меры", — сказал представитель компании.

Как сообщает The Washington Post, талибы разослали жителям Кабула сообщения, в которых говорилось, что теперь они отвечают за безопасность города и что граждане должны сообщать им о любых грабежах или "безответственном" поведении.

Другие социальные сети также оказались под пристальным наблюдением на предмет того, как они обращаются с контентом, связанным с "Талибаном". Руководство Twitter обновило информацию о сотнях тысяч подписчиков по мере того, как талибы захватывали Афганистан. Представитель заявил BBC, что политика компании направлена против насильственных организаций и ненавистнического поведения, потому банит группы, пропагандирующие терроризм или насилие против мирного населения.

Ранее "Талибан" заявил об окончании войны в Афганистане после захвата дворца президента в Кабуле (столица страны). По словам пресс-секретаря организации Мохаммада Наима, что "Талибан" не хочет причинять кому-либо вред и желает строить мирные международные отношения.

До этого "Талибан" сообщил, как будет управлять Афганистаном после войны. Местных женщин обяжут закрывать лица, но позволят выходить на улицу без сопровождения мужчин, работать и получать образование.